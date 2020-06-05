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Экономика
Монополии - это неправильно
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danilov 05 Июня 2020 в 12:18:56
Американский предприниматель Илон Маск полагает, что компания Amazon обеспечила себе монополию на рынке и должна быть разделена.

"Пришло время разделить Amazon. Монополии - это неправильно", - отметил он.

"Джефф Безос, это безумие", - также написал Маск, говоря об основателе Amazon.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 05.06.2020 в 13:00:23   # 752110
Вот ведь каков бродяга! Тесно ему в космичкских далях, что ему на амазоне всучили? А может кинули на пару сотен?
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  htmaker 05.06.2020 в 14:24:13   # 752116
Правильно мыслит, если нет конкурентной борьбы, нет развития.
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  KS 05.06.2020 в 16:50:43   # 752123
Цитата: htmaker от 05.06.2020 08:24:13
Правильно мыслит, если нет конкурентной борьбы, нет развития.

Амазон таки развивается, во многих отраслях за пояс конкурентов затыкает.
Лидер:
книг (электронных и аудио)
Продажа товаров
Облачные технологии ( реально самые крутые решения)
Twitch (стриминг)
Почти 800 тыс. человек работает на Амазон.

Почему такой успех? - просто, доставка товаров в течении 1-2 дней к двери.
Доставка продуктов в тот-же день

Из-за Амазона много бизнесов обанкротилось другие на грани.
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  Absolute 05.06.2020 в 17:51:04   # 752137
Цитата: KS от 05.06.2020 10:50:43
Цитата: htmaker от 05.06.2020 08:24:13
Правильно мыслит, если нет конкурентной борьбы, нет развития.

Амазон таки развивается, во многих отраслях за пояс конкурентов затыкает.
Лидер:
книг (электронных и аудио)
Продажа товаров
Облачные технологии ( реально самые крутые решения)
Twitch (стриминг)
Почти 800 тыс. человек работает на Амазон.

Почему такой успех? - просто, доставка товаров в течении 1-2 дней к двери.
Доставка продуктов в тот-же день

Из-за Амазона много бизнесов обанкротилось другие на грани.

Standart Oil, когда-то же разделили на 34 крупные компании. И ничего живут. Правда лично сам Джефф Безос от этого только выйграет. Ведь у него будет контрольный пакет акций всех этих компаний. Что увеличит его капитализацию.
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  Zoggyla 05.06.2020 в 17:58:07   # 752139
Цитата: Absolute от 05.06.2020 11:51:04
Цитата: KS от 05.06.2020 10:50:43
Цитата: htmaker от 05.06.2020 08:24:13
Правильно мыслит, если нет конкурентной борьбы, нет развития.

Амазон таки развивается, во многих отраслях за пояс конкурентов затыкает.
Лидер:
книг (электронных и аудио)
Продажа товаров
Облачные технологии ( реально самые крутые решения)
Twitch (стриминг)
Почти 800 тыс. человек работает на Амазон.

Почему такой успех? - просто, доставка товаров в течении 1-2 дней к двери.
Доставка продуктов в тот-же день

Из-за Амазона много бизнесов обанкротилось другие на грани.

Standart Oil, когда-то же разделили на 34 крупные компании. И ничего живут. Правда лично сам Джефф Безос от этого только выйграет. Ведь у него будет контрольный пакет акций всех этих компаний. Что увеличит его капитализацию.
поощрить | покарать
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