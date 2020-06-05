Монополии - это неправильно

Цитата: KS от

Цитата: htmaker от

Правильно мыслит, если нет конкурентной борьбы, нет развития. Правильно мыслит, если нет конкурентной борьбы, нет развития.

Амазон таки развивается, во многих отраслях за пояс конкурентов затыкает.

Лидер:

книг (электронных и аудио)

Продажа товаров

Облачные технологии ( реально самые крутые решения)

Twitch (стриминг)

Почти 800 тыс. человек работает на Амазон.



Почему такой успех? - просто, доставка товаров в течении 1-2 дней к двери.

Доставка продуктов в тот-же день



Из-за Амазона много бизнесов обанкротилось другие на грани.

Амазон таки развивается, во многих отраслях за пояс конкурентов затыкает.Лидер:книг (электронных и аудио)Продажа товаровОблачные технологии ( реально самые крутые решения)Twitch (стриминг)Почти 800 тыс. человек работает на Амазон.Почему такой успех? - просто, доставка товаров в течении 1-2 дней к двери.Доставка продуктов в тот-же деньИз-за Амазона много бизнесов обанкротилось другие на грани.

Standart Oil, когда-то же разделили на 34 крупные компании. И ничего живут. Правда лично сам Джефф Безос от этого только выйграет. Ведь у него будет контрольный пакет акций всех этих компаний. Что увеличит его капитализацию.