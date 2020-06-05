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danilov 05 Июня 2020 в 12:18:56
"Пришло время разделить Amazon. Монополии - это неправильно", - отметил он.
"Джефф Безос, это безумие", - также написал Маск, говоря об основателе Amazon.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: htmaker от 05.06.2020 08:24:13
Правильно мыслит, если нет конкурентной борьбы, нет развития.
Правильно мыслит, если нет конкурентной борьбы, нет развития.
Амазон таки развивается, во многих отраслях за пояс конкурентов затыкает.
Лидер:
книг (электронных и аудио)
Продажа товаров
Облачные технологии ( реально самые крутые решения)
Twitch (стриминг)
Почти 800 тыс. человек работает на Амазон.
Почему такой успех? - просто, доставка товаров в течении 1-2 дней к двери.
Доставка продуктов в тот-же день
Из-за Амазона много бизнесов обанкротилось другие на грани.
Цитата: KS от 05.06.2020 10:50:43
Амазон таки развивается, во многих отраслях за пояс конкурентов затыкает.
Лидер:
книг (электронных и аудио)
Продажа товаров
Облачные технологии ( реально самые крутые решения)
Twitch (стриминг)
Почти 800 тыс. человек работает на Амазон.
Почему такой успех? - просто, доставка товаров в течении 1-2 дней к двери.
Доставка продуктов в тот-же день
Из-за Амазона много бизнесов обанкротилось другие на грани.
Цитата: htmaker от 05.06.2020 08:24:13
Правильно мыслит, если нет конкурентной борьбы, нет развития.
Правильно мыслит, если нет конкурентной борьбы, нет развития.
Амазон таки развивается, во многих отраслях за пояс конкурентов затыкает.
Лидер:
книг (электронных и аудио)
Продажа товаров
Облачные технологии ( реально самые крутые решения)
Twitch (стриминг)
Почти 800 тыс. человек работает на Амазон.
Почему такой успех? - просто, доставка товаров в течении 1-2 дней к двери.
Доставка продуктов в тот-же день
Из-за Амазона много бизнесов обанкротилось другие на грани.
Standart Oil, когда-то же разделили на 34 крупные компании. И ничего живут. Правда лично сам Джефф Безос от этого только выйграет. Ведь у него будет контрольный пакет акций всех этих компаний. Что увеличит его капитализацию.
Цитата: Absolute от 05.06.2020 11:51:04
Standart Oil, когда-то же разделили на 34 крупные компании. И ничего живут. Правда лично сам Джефф Безос от этого только выйграет. Ведь у него будет контрольный пакет акций всех этих компаний. Что увеличит его капитализацию.
Цитата: KS от 05.06.2020 10:50:43
Амазон таки развивается, во многих отраслях за пояс конкурентов затыкает.
Лидер:
книг (электронных и аудио)
Продажа товаров
Облачные технологии ( реально самые крутые решения)
Twitch (стриминг)
Почти 800 тыс. человек работает на Амазон.
Почему такой успех? - просто, доставка товаров в течении 1-2 дней к двери.
Доставка продуктов в тот-же день
Из-за Амазона много бизнесов обанкротилось другие на грани.
Цитата: htmaker от 05.06.2020 08:24:13
Правильно мыслит, если нет конкурентной борьбы, нет развития.
Правильно мыслит, если нет конкурентной борьбы, нет развития.
Амазон таки развивается, во многих отраслях за пояс конкурентов затыкает.
Лидер:
книг (электронных и аудио)
Продажа товаров
Облачные технологии ( реально самые крутые решения)
Twitch (стриминг)
Почти 800 тыс. человек работает на Амазон.
Почему такой успех? - просто, доставка товаров в течении 1-2 дней к двери.
Доставка продуктов в тот-же день
Из-за Амазона много бизнесов обанкротилось другие на грани.
Standart Oil, когда-то же разделили на 34 крупные компании. И ничего живут. Правда лично сам Джефф Безос от этого только выйграет. Ведь у него будет контрольный пакет акций всех этих компаний. Что увеличит его капитализацию.