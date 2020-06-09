"Наши запросы Кыргызстану остаются без ответа". КГД заявил об уроне бюджету Казахстана

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 09 Июня 2020 в 09:56:29
По информации КГД, данные экспорта Кыргызстана и импорта Казахстана существенно разнятся.
"Цифры Кыргызстана ниже в 10 раз. По их информации, экспорт в Казахстан за 9 месяцев 2019 года составил 18 миллиардов тенге, а по нашим - 186 миллиардов тенге. С учетом фактов занижения стоимости и лжетранзита расхождения будут еще больше", - заявили в Комитете госдоходов.
"Более того, объем китайских товаров, ввозимых из Кыргызстана в Казахстан и Россию, в 2 раза превышает объем официального импорта в Кыргызстан из КНР. В прошлом году в Кыргызстан из Китая импортировано 75 тысяч тонн товаров, а экспортировано (в РК и проследовало в РФ) - 149 тысяч тонн.
Такая ситуация во взаимной торговле наносит урон бюджету Казахстана и ставит в неравные конкурентные условия казахстанский бизнес", - подчеркнули в ведомстве.
По данным КГД, с января 2019-го по июнь 2020 года из Кыргызстана в Казахстан и Россию проследовало 79 163 автотранспортных средства (без учета транзита под таможенным контролем).
Выявлено 389 попыток вывоза товаров, включенных в перечень изъятия (наложено административных штрафов на сумму 133 миллиона тенге). Также 2302 попытки вывоза товаров, на которые установлены запреты и ограничения (нефтепродукты, медицинские маски, медицинские перчатки, лом цветного и черного металла, лесоматериалы, картофель, мука и так далее). А также 181 факт несоблюдения норм экспортного контроля. Кроме того, зафиксированы попытки незаконного вывоза природного урана.
Как сообщается, мониторинг обеспечил 2,6 тысячи дополнительных налоговых отчетов по НДС на сумму 2,1 миллиарда тенге.
"Из 1547 тематических налоговых проверок автомашин, следовавших из Кыргызстана, в 1505 случаях были выявлены нарушения. Это 98 процентов", - отметили в КГД.
Подавляющее большинство нарушений – несовпадение ввозимых из Кыргызстана товаров с наименованиями, указанными в товарно-транспортных накладных. Кроме того, цена товаров производства КНР, указанная в товарно-транспортных накладных, значительно ниже цен на аналогичные товары в нашей стране. В отдельных случаях - до 400 раз. Это влечет недопоступления НДС в бюджет Казахстана и стран-партнеров.
В Комитете госдоходов рассказали, что между странами были неоднократные встречи на разных уровнях, где обсуждалась необходимость взаимодействия в вопросах снижения теневого оборота товаров.
"Казахстанские фискальные органы проводят онлайн обмен предварительной информацией из экспортных деклараций с Узбекистаном. С этого года также с КНР. Проводится работа и с другими странами.
Предложения по взаимодействию направлялись и в адрес кыргызской стороны. Однако наши запросы в решении проблемы остаются без ответа", - резюмировали в КГД.
https://tengrinews.kz/news/nashi-zaprosyi-kyirgyizstanu-ostayutsya-otveta-kgd-zayavil-404713/
Комментарии, по рейтингу, по дате