Великий шёлковый путь, говорите...

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МишкаНаСевер 10 Июня 2020 в 12:06:38
Китай открыл новый транспортный коридор в Узбекистан в обход Казахстана. Он станет первой частью международного коридора из Китая в Европу без транзита через Казахстан и Россию, сообщает Podrobno.uz.
Первая часть коридора уже реализована: из Китая в Кыргызстан, а оттуда в Узбекистан. Осталось реализовать вторую часть - через Туркменистан и Каспий в Стамбул и в Европу.
"5 июня контейнерный поезд отправился из логистического центра в Ланьчжоу (провинция Ганьсу) в Ташкент. Его путь лежит через Кашгар в Синьцзяне, через порт Иркаштан в Кыргызстане в Ош, из Оша - в Ташкент. Казахстан в транзите не участвует. Участок между Кашгаром, Иркаштаном и Ошем будет автомобильным. Остальные части маршрута груз проедет на поезде", - говорится в статье.
Поезд везет в Узбекистан 230 тонн электроприборов стоимостью 2,6 миллиона долларов. Обратным рейсом из Ташкента поезд привезет в Ланьчжоу 525 тонн узбекской хлопчатобумажной ткани на сумму около одного миллиона долларов.
Это совершенно новый коридор, соединяющий Китай с Центральной и Западной Азией. И это первый мультимодальный международный маршрут, который включает в себя перевалку грузов с поезда на автомобили и снова на поезд. Следующим шагом станет открытие нового пути в Европу.
Как сообщает министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, в начале этого года в Китае побывала узбекская делегация. В ходе встреч договорились о совместном запуске блок-поезда по транспортному коридору Китай - Кыргызстан - Узбекистан.
"Протяженность данного транспортного коридора на 295 километров короче альтернативных маршрутов - через пограничные пункты Хоргос и Достык в Казахстане, что позволяет сократить сроки доставки грузов, а также сделать новый маршрут привлекательным и конкурентоспособным для участников международной торговли", - отмечает министерство.
https://tengrinews.kz/economic/kitay-otkryil-transportnyiy-koridor-v-obhod-kazahstana-404912/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 10.06.2020 в 13:41:19 # 752461
Построили дорогу хер пойми как, понавешали знаков. Нахрен вобще нужна была эта трасса с такими условиями? Как построили так и чинят и чинят. Че за бетонка? А еще и платной сделают. Вобще маразм. Китай нахрен послал это нестабильное государство, которое имеет стабильность только на бумаге.
И объясните мне какого хрена пускать трассу посредине поселка? И строить в Туркестане адм центр прям на трассе? Идиотизм и только.
Поезд везет в Узбекистан 230 тонн электроприборов стоимостью 2,6 миллиона долларов. Обратным рейсом из Ташкента поезд привезет в Ланьчжоу 525 тонн узбекской хлопчатобумажной ткани на сумму около одного миллиона долларов.
Может ради этого все и затевалось. Может там оружие, о котором ни Казахстану, ни России знать не нужно.
И казахстанским чинушам намек, чтобы не борзели.
Практичный 10.06.2020 в 15:09:22 # 752468
Цитата: DITRX от 10.06.2020 08:40:42Спизд ить бабла. Посмотрите на эту трассу. Позор. Все способности распиздяев в одном флаконе
Для чего строили трассу западная Европа-западный Китай ???
Для чего строили трассу западная Европа-западный Китай ???
Цитата: EPon от 10.06.2020 06:42:47Не до езды и не до зды нынче. Такие времена.
А как же нашумевший Коридор " Западная Европа - Запажный Китай"? Строили, строили и теперь оказалось что грузы в обход?
А как же нашумевший Коридор " Западная Европа - Запажный Китай"? Строили, строили и теперь оказалось что грузы в обход?
Цитата: Pole13 от 10.06.2020 09:22:40
А что такого написал satelinks, что комментарий удалили?
А что такого написал satelinks, что комментарий удалили?
сам удалил
Любитель ММА 10.06.2020 в 19:12:34 # 752478