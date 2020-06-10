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Экономика
Великий шёлковый путь, говорите...
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МишкаНаСевер 10 Июня 2020 в 12:06:38
Китай открыл транспортный коридор в обход Казахстана

Китай открыл новый транспортный коридор в Узбекистан в обход Казахстана. Он станет первой частью международного коридора из Китая в Европу без транзита через Казахстан и Россию, сообщает Podrobno.uz.

Первая часть коридора уже реализована: из Китая в Кыргызстан, а оттуда в Узбекистан. Осталось реализовать вторую часть - через Туркменистан и Каспий в Стамбул и в Европу.

"5 июня контейнерный поезд отправился из логистического центра в Ланьчжоу (провинция Ганьсу) в Ташкент. Его путь лежит через Кашгар в Синьцзяне, через порт Иркаштан в Кыргызстане в Ош, из Оша - в Ташкент. Казахстан в транзите не участвует. Участок между Кашгаром, Иркаштаном и Ошем будет автомобильным. Остальные части маршрута груз проедет на поезде", - говорится в статье.

Поезд везет в Узбекистан 230 тонн электроприборов стоимостью 2,6 миллиона долларов. Обратным рейсом из Ташкента поезд привезет в Ланьчжоу 525 тонн узбекской хлопчатобумажной ткани на сумму около одного миллиона долларов.

Это совершенно новый коридор, соединяющий Китай с Центральной и Западной Азией. И это первый мультимодальный международный маршрут, который включает в себя перевалку грузов с поезда на автомобили и снова на поезд. Следующим шагом станет открытие нового пути в Европу.

Как сообщает министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, в начале этого года в Китае побывала узбекская делегация. В ходе встреч договорились о совместном запуске блок-поезда по транспортному коридору Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

"Протяженность данного транспортного коридора на 295 километров короче альтернативных маршрутов - через пограничные пункты Хоргос и Достык в Казахстане, что позволяет сократить сроки доставки грузов, а также сделать новый маршрут привлекательным и конкурентоспособным для участников международной торговли", - отмечает министерство.

https://tengrinews.kz/economic/kitay-otkryil-transportnyiy-koridor-v-obhod-kazahstana-404912/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 10.06.2020 в 12:09:12   # 752455
Ну с нашими пиздунами, которые только пИздят и пиздЯт, это и неудивительно...
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  EPon 10.06.2020 в 12:42:47   # 752457
А как же нашумевший Коридор " Западная Европа - Запажный Китай"? Строили, строили и теперь оказалось что грузы в обход?
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  lado 10.06.2020 в 13:01:17   # 752458
По ходу Болат слишком много откатов требует, проще и дешевле новую дорогу сделать
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  bolatbol 10.06.2020 в 13:02:23   # 752459
Не сделали подземные переходы для скота и людей на трассе, дорога через Туркестан одно мучение, Кзыл-Орда - Актюбинск одна полоса, сэкономили. В Актюбинске дороги в Гурьев и Форт-Шевченко убитые. Поезд тоже трясет, ограничения скорости из-за неровностей. Дороги платные хотят, радары, бураны на севере, туалеты засранные, жратва дорогая, никакого резона нет транзит устраивать.
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  alpha_portal 10.06.2020 в 13:41:19   # 752461
Дай козе капусты, она ее сожрет. Сожрали бабки и трындец. Через КЗ проехать транзитом - дешевле на самолете груз отправить. Каждому гайцу - дай!
Построили дорогу хер пойми как, понавешали знаков. Нахрен вобще нужна была эта трасса с такими условиями? Как построили так и чинят и чинят. Че за бетонка? А еще и платной сделают. Вобще маразм. Китай нахрен послал это нестабильное государство, которое имеет стабильность только на бумаге.
И объясните мне какого хрена пускать трассу посредине поселка? И строить в Туркестане адм центр прям на трассе? Идиотизм и только.
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  Hairless 10.06.2020 в 14:07:29   # 752462
Китайцы делают выводы из чужих ошибок и диверсифицируют логистику, чтобы однажды не вляпаться, как РФ с транзитом газа через Украину.
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  Pole13 10.06.2020 в 14:08:56   # 752463
Quote:
Поезд везет в Узбекистан 230 тонн электроприборов стоимостью 2,6 миллиона долларов. Обратным рейсом из Ташкента поезд привезет в Ланьчжоу 525 тонн узбекской хлопчатобумажной ткани на сумму около одного миллиона долларов.

Может ради этого все и затевалось. Может там оружие, о котором ни Казахстану, ни России знать не нужно.
И казахстанским чинушам намек, чтобы не борзели.
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  DITRX 10.06.2020 в 14:40:42   # 752466
Для чего строили трассу западная Европа-западный Китай ???
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  Практичный 10.06.2020 в 15:09:22   # 752468
Цитата: DITRX от 10.06.2020 08:40:42
Для чего строили трассу западная Европа-западный Китай ???
Спизд ить бабла. Посмотрите на эту трассу. Позор. Все способности распиздяев в одном флаконе
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  Pole13 10.06.2020 в 15:22:40   # 752469
А что такого написал satelinks, что комментарий удалили?
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  Zoggyla 10.06.2020 в 17:13:12   # 752473
Цитата: EPon от 10.06.2020 06:42:47
А как же нашумевший Коридор " Западная Европа - Запажный Китай"? Строили, строили и теперь оказалось что грузы в обход?
Не до езды и не до зды нынче. Такие времена.
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  satelinks 10.06.2020 в 17:15:37   # 752474
Цитата: Pole13 от 10.06.2020 09:22:40
А что такого написал satelinks, что комментарий удалили?


сам удалил
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  Любитель ММА 10.06.2020 в 19:12:34   # 752478
Второй месяц не могу получить посылку из Алиэкспресс
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  старик 10.06.2020 в 19:39:23   # 752481
Еще раз о "стратегических партнерах"!
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