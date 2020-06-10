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Экономика
Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики
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danilov 10 Июня 2020 в 16:12:05
Будущий ледокольный флот должен будет включать минимум три судна тяжелого класса.

Американский лидер Дональд Трамп дал распоряжение заняться разработкой программы создания ледоколов для Антарктики и Арктики. Целью данных действий должно послужить поддерживание национальных интересов Соединенных Штатов на данных территориях.

Полярная безопасность со стороны США должна будет обеспечиваться за счет закупок ледокольного флота, а также строительства трех ледоколов тяжелого класса и некоторого числа ледоколов среднего класса. Техника также должна быть необходимым образом оснащена.

Соответствующее распоряжение было представлено президентом США в меморандуме членам администрации главы государства.

К осуществлению разработки проекта на первых этапах предполагается привлечь министров обороны, внутренней безопасности и энергетики.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020610512-zG8Um.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 10.06.2020 в 17:21:37   # 752475
А раньше чего не сподобились? Пока разработают - весь лед растает, Грета знает.
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