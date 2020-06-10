Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики

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danilov 10 Июня 2020 в 16:12:05
Американский лидер Дональд Трамп дал распоряжение заняться разработкой программы создания ледоколов для Антарктики и Арктики. Целью данных действий должно послужить поддерживание национальных интересов Соединенных Штатов на данных территориях.
Полярная безопасность со стороны США должна будет обеспечиваться за счет закупок ледокольного флота, а также строительства трех ледоколов тяжелого класса и некоторого числа ледоколов среднего класса. Техника также должна быть необходимым образом оснащена.
Соответствующее распоряжение было представлено президентом США в меморандуме членам администрации главы государства.
К осуществлению разработки проекта на первых этапах предполагается привлечь министров обороны, внутренней безопасности и энергетики.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020610512-zG8Um.html
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