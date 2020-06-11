Казахстанцы тратят на продукты питания половину доходов – Счетный комитет

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GoodZone 11 Июня 2020 в 17:01:58
«Реальные доходы населения (в 2019 году – КазТАГ) возросли на 5,5%. Однако в расходах населения увеличилась доля продовольственных товаров – до 50%. В развитых странах этот показатель составляет порядка 10%», - сказала Годунова, отчитываясь по контролю над исполнением бюджета на заседании мажилиса в среду.
По ее словам, даже в России и Беларуси эти цифры не превышают трети расходов граждан.
«Доходы населения наполовину «проедаются» и у населения отсутствует возможность увеличения своих сбережений. Улучшение уровня жизни обеспечивается преимущественно за счет кредитования. В 2019 году рост потребительских кредитов опережал рост номинальных доходов населения почти на 15%», - сказала Годунова.
Тенденция снижения нефтяной зависимости не достигнута, отметила глава счетного комитета.
«На протяжении 10 лет доля обрабатывающего сектора не превышает 11%. В структуре экспорта минеральные продукты превысили 70%», - сказала Годунова.
По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 11.06.2020 в 18:12:48 # 752546
Практичный 11.06.2020 в 19:05:17 # 752556
Цитата: Platon от 11.06.2020 11:05:46дед сказал все по 500 тыщ тенге получают
У многих с ком услугами 100% от заработной, живут от зарплаты до зарплаты
У многих с ком услугами 100% от заработной, живут от зарплаты до зарплаты
Практичный 11.06.2020 в 19:07:08 # 752558