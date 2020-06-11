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Экономика
Казахстанцы тратят на продукты питания половину доходов – Счетный комитет
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GoodZone 11 Июня 2020 в 17:01:58
В расходах населения Казахстана доля продовольственных товаров увеличилась за 2019 год до 50%, сообщила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (СК) Наталья Годунова.

«Реальные доходы населения (в 2019 году – КазТАГ) возросли на 5,5%. Однако в расходах населения увеличилась доля продовольственных товаров – до 50%. В развитых странах этот показатель составляет порядка 10%», - сказала Годунова, отчитываясь по контролю над исполнением бюджета на заседании мажилиса в среду.

По ее словам, даже в России и Беларуси эти цифры не превышают трети расходов граждан.

«Доходы населения наполовину «проедаются» и у населения отсутствует возможность увеличения своих сбережений. Улучшение уровня жизни обеспечивается преимущественно за счет кредитования. В 2019 году рост потребительских кредитов опережал рост номинальных доходов населения почти на 15%», - сказала Годунова.

Тенденция снижения нефтяной зависимости не достигнута, отметила глава счетного комитета.

«На протяжении 10 лет доля обрабатывающего сектора не превышает 11%. В структуре экспорта минеральные продукты превысили 70%», - сказала Годунова.

По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Platon 11.06.2020 в 17:05:46   # 752539
У многих с ком услугами 100% от заработной, живут от зарплаты до зарплаты
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  alpha_portal 11.06.2020 в 18:12:48   # 752546
Ком услуги, еда, кредиты уже со скрипом заходят. На остально денег нет. По факту говорю как есть на данный момент у меня. Дальше хрен знает че делать.
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  Денис222 11.06.2020 в 18:52:03   # 752554
Тоже хвалиться не буду...зато тайота 70 хоть жопой жри... Как? Кредит?
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  Практичный 11.06.2020 в 19:05:17   # 752556
Цитата: Platon от 11.06.2020 11:05:46
У многих с ком услугами 100% от заработной, живут от зарплаты до зарплаты
дед сказал все по 500 тыщ тенге получают
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  Практичный 11.06.2020 в 19:07:08   # 752558
Продукты вон метками метить хотят,ожирение у населения ,Все гос служащие как хомяки,точно 250 тыщ на еду тратят.
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