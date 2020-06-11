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Экономика
Активы банков РК к ВВП снизились за пять лет на 20%, растет число проблемных займов
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GoodZone 11 Июня 2020 в 10:27:42
Активы банковского сектора Казахстана к ВВП снизились с 60% в 2015 году до 40% в 2019 году, заявила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (СК) Наталья Годунова.

«Активы (банковского сектора – КазТАГ) к ВВП снизились до 40%, тогда как еще в 2015 году составляли свыше 60%. Ссудный портфель банков страны к ВВП сокращен почти вдвое. Продолжают расти проблемные займы», - сказала Годунова, отчитываясь по контролю над исполнением бюджета на заседании мажилиса в среду.

По ее словам, несмотря на значительную поддержку со стороны государства, за последние пять лет отмечается снижение роли банковского сектора в экономике страны. Доступных и «длинных» денег для бизнеса как не было, так и нет.

«Государственный долг, как и долг правительства находится в безопасных пределах, но статья расходов на их обслуживание и погашение растет. По правительственному долгу такие затраты достигли почти Т1,4 трлн. Однако Счетный комитет добился, чтобы была налажена работа по отслеживанию займов у международных финансовых организаций по проектам ГЧП, квазигосударственного сектора и местных исполнительных органов», - отметила Годунова.

По сообщению КазТАГ
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  Даун 11.06.2020 в 11:15:06   # 752509
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