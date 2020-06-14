В США выздоровевший от коронавируса пациент получил счет на $1,1 млн

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Июня 2020 в 08:37:04
В США 70-летний Майкл Флор получил счет на 1,12 млн долларов за лечение от коронавируса COVID-19, передает The Seattle Times.
Флор боролся с болезнью рекордные 62 дня в клинике Swedish в городе Иссакуа недалеко от Сиэтла. Его состояние было настолько критическим, что медсестра ночной смены держала у его уха телефонную трубку, чтобы мужчина смог попрощаться с родными. У мужчины отказывало сердце, легкие и почки, однако он сумел выжить.
Теперь Майкл Флор получил счет, который больше напоминает книгу, потому что он занимает 181 страницу и включает почти 3000 позиций.
Указано, что за время лечения палата в отделении интенсивной терапии обошлась Майклу Флору в 9736 доллара в день, а аппарат искусственной вентиляции легких, который требовался пожилому мужчине на протяжении 29 дней – еще в $2835 за каждые сутки.Еще примерно в $300 тысяч обошлись лекарства. Итоговая сумма за лечение составила $1 122 501,04.
При этом указано, что Майкл Флор участвует в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare, поэтому ему не придется платить значительную часть общей суммы.
https://www.seattletimes.com/seattle-news/inspiring-story-of-seattle-mans-coronavirus-survival-comes-with-a-1-1-million-dollar-hospital-bill/
Комментарии, по рейтингу, по дате