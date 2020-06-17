400 миллионов европейцев получат вакцину от коронавируса бесплатно

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философ 17 Июня 2020 в 19:08:02
Для координации усилий по выпуску вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 четыре европейских страны — Италия, Франция, Германия и Нидерланды — создали альянс IVA (Inclusive Vaccine Alliance). Соглашение с компанией AstraZeneca предполагает, что всего для IVA будет выпущено, как минимум, 400 млн доз вакцины, но ценовые условия были согласованы для первых 300 млн. доз. Их стоимость составит для альянса €750 млн или по 2,5 евро за дозу. Цена оставшихся 100 млн доз может быть как чуть выше, так и чуть ниже.
Все четыре страны отказались от того, чтобы заработать на вакцинации своего населения. По словам Роберто Сперанца, вакцинация будет проводиться бесплатно и первыми вакцину получат люди, относящиеся к группам риска, то есть пожилые европейцы, прежде всего обитатели домов престарелых, а также люди с ослабленным иммунитетом, лишним весом, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и второй группой крови. Затем ею постепенно будут охвачены все жители стран, вошедших в альянс.
«Вакцина — единственный способ окончательного решения проблемы COVID-19. Для меня она всегда будет глобальным общественным благом, правом каждого, а не привилегией немногих», — заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
Известно, что речь идет о вакцине, которая разрабатывается в Оксфордском университете. Компания AstraZeneca будет ее производителем.
Вакцина, получившая название AZD1222, пока проходит клинические испытания. Первый этап КИ, в котором приняли участие 320 человек, показал, что вакцина хорошо переносится пациентами, хотя возможны краткосрочные побочные эффекты, такие как повышение температуры тела, головная боль, ломота в конечностях или симптомы ОРВИ. При этом в компании заверили, что вакцинирование не может привести к заражению COVID-19, а для того, чтобы иммунная система человека научилась атаковать вызывающий болезнь вирус SARS-CoV-2, достаточно будет одной прививки.
Предполагается, что испытания вакцины завершатся осенью и до конца года AstraZeneca успеет начать ее промышленное производство. То есть какая-то часть жителей стран альянса успеет привиться до нового года, но подавляющее большинство сможет это сделать только уже в следующем году. А это значит, что осенью Европе предстоит пережить ожидаемую вирусологами вторую волну эпидемии.
В России разработка вакцин идет ускоренными темпами с явным нарушением обычных процедур и сроков всех этапов испытаний. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в субботу, что производство двух первых вакцин от коронавируса может начаться уже в сентябре.
https://hightech.plus/2020/06/17/400-millionov-evropeicev-poluchat-vakcinu-ot-koronavirusa-besplatno
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