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Экономика
Экономика РК обеспечена деньгами в четыре раза хуже средней страны мира – счетный комитет
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danilov 18 Июня 2020 в 15:22:48
Астана. 18 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Уровень монетизации экономики Казахстана по итогам 2019 года – 31%, тогда как в мире он составляет в среднем 122%, заявила председатель счетного комитета РК Наталья Годунова.

«Уровень монетизации (экономики РК – КазТАГ) продолжает снижаться. По итогам 2019 года – 31%», - сказала Годунова на заседании сената по обсуждению отчета правительства РК в четверг.

По ее словам, еще в 2016 году обеспеченность экономики страны деньгами для развития составляла 42%.

«Откуда экономика будет насыщаться деньгами? А не будет денег, как сохранить даже текущие темпы развития?», - сказала Годунова.

Для сравнения: уровень монетизации в мире составляет в среднем 122%, пояснила глава счетного комитета.

https://kaztag.kz/ru/news/ekonomika-rk-obespechena-dengami-v-chetyre-raza-khuzhe-sredney-strany-mira-schetnyy-komitet
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 18.06.2020 в 15:45:00   # 753264
Насколько я помню, население Казахстана тоже не особо обеспечено деньгами. Тоже процентов на 30...
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