Экономика РК обеспечена деньгами в четыре раза хуже средней страны мира – счетный комитет

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danilov 18 Июня 2020 в 15:22:48
«Уровень монетизации (экономики РК – КазТАГ) продолжает снижаться. По итогам 2019 года – 31%», - сказала Годунова на заседании сената по обсуждению отчета правительства РК в четверг.
По ее словам, еще в 2016 году обеспеченность экономики страны деньгами для развития составляла 42%.
«Откуда экономика будет насыщаться деньгами? А не будет денег, как сохранить даже текущие темпы развития?», - сказала Годунова.
Для сравнения: уровень монетизации в мире составляет в среднем 122%, пояснила глава счетного комитета.
https://kaztag.kz/ru/news/ekonomika-rk-obespechena-dengami-v-chetyre-raza-khuzhe-sredney-strany-mira-schetnyy-komitet
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