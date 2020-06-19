Кремль подтвердил планы повысить налоги для среднего класса

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философ 19 Июня 2020 в 16:36:44
О том, что власти рассматривают повышение НДФЛ с 13% до 15% для людей с доходами от 2 млн рублей в год, накануне сообщили источники Forbes и РБК. В правительстве в четверг открестились от этой идеи. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил «Интерфаксу», что думское большинство поддерживает инициативу. «Есть тема в повестке, и мы всегда говорили, что плоская шкала не навечно», - уточнил он.
По словам Пескова, обмен мнениями по возможности поднять НДФЛ идет «в связи с непростой ситуацией». Обсуждаются «возможные шаги и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, по поддержке наиболее пострадавших секторов экономики», сказал он.
«Пока каких-то окончательных решений не принималось, - подчеркнул Песков. Если они будут приняты, мы вас проинформируем».
По данным Forbes, повышение НДФЛ может коснуться граждан, зарабатывающих от 2-3 млн рублей в год, и будет подано как «налог на богатых».
Обеспеченными при этом будут считаться люди, зарабатывающие в среднем 166-250 тысяч рублей в месяц. Под повышенную ставку фактически попадут россияне с зарплатами на уровне средних европейских стран - например, Испании (2300 евро в месяц), Италии (2800 евро) или Финляндии (3400 евро).
В России, напомним, средняя зарплата, согласно Росстату, составляет 49 тысяч рублей в месяц, а «средний класс», по мнению президента Владимира Путина, живет на 17 тысяч рублей.
Предыдущая попытка обсудить налог на обеспеченных граждан состоялась в правительстве в 2018 году: тогда богатыми предлагали считать людей с доходом от 7 млн рублей в год, то есть почти 600 тысяч рублей в месяц.
Сейчас ситуация для того, чтобы вернуться к повышению НДФЛ «идеальная», заявил источник РБК в АП. В обществе растет запрос на социальную справедливость, добавляет источник Forbes. Доходы людей рухнули, а на носу - голосование по поправкам в Конституцию.
По данным Forbes, вопрос обсуждается с января. «Там более 10 разных вариантов, готовый сценарий есть у администрации президента и правительства, при необходимости его можно просто достать и применить», - рассказал эксперт, участвовавший в обсуждении.
Под критерии «богатства» попадут около 5% российских работников, оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Бюджет, впрочем, получит не много: 150 млрд рублей дополнительных годовых сборов. НДФЛ обеспечивает 36% поступлений в бюджеты регионов и около 10% выручки консолидированного бюджета.
Выбор времени для утечки информации в СМИ - накануне голосования по правкам в Конституцию - заставляет задуматься, говорит Долгин: действительно ли предложение обсуждается всерьез.
Долгосрочный бюджетный прогноз Минфина, опубликованный весной прошлого года, предполагает резкое увеличение сборов НДФЛ к 2036 году - на 70%. Налогами на население и потребление, такими, как НДС, власти намерены компенсировать обвальное снижение сырьевой ренты, которое, по официальной оценке, составит 40% через 16 лет.
Проблема заключается в том, что месторождения с дешевой и легкой в добыче нефтью истощаются, а новые залежи относятся к трудноизвлекаемым: себестоимость такой нефти выше, и облагать ее прежним уровнем налогов уже не получится, объясняет Минфин в документе.
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/kreml-podtverdil-plany-povysit-nalogi-dlya-srednego-klassa-1029321166
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