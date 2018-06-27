Атомные станции проиграли ветрякам и солнечным батареям

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философ 21 Июня 2020 в 11:56:53
Объем произведенной энергии вырос в обоих случаях, но у чистых источников (за исключением воды) — на 13 процентов, до 2,8 петаватт-час, а у АЭС — на 3,5 процента, до 2,796 петаватт-час.
Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и атомных станций в общей выработке достигла только 10,4 процента. В целом рост потребления электроэнергии за год составил 1,3 процента, из них наибольший вклад — 41 процента — сделали ВИЭ. Вместе с газом они отвечают за три четверти прироста.
Самая большая доля выработки электроэнергии остается у каменного угля — 36,4 процента, но это минимум с 1985 года. В отчете сказано, что на этом фоне снижение выбросов парниковых газов выглядит недостаточным.
https://lenta.ru/news/2020/06/18/green/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Анализ: Имеет ли атомная энергетика перспективы развития и долгосрочного существования? https://rus.ozodlik.org/a/30052130.htmlАвторы статьи упустили момент продолжительности эксплуатации ВИЭ. В отличие от них атомные АЭС десятилетиями служат.
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Однако, в реальности все наоборот, капитальные затраты на строительство АЭС растут с каждым годом из-за повышения требования к безопасности, а в солнечной энергетике данный показатель за последние 20 лет снизился почти в 10 раз за счет развития отрасли в целом. На данный момент, усредненная полная стоимость строительства 1 ГВт АЭС эквивалентна строительству 9-10 ГВт современных солнечных ФЭС с использованием самых современных оборудований/технологий (двухсторонних монокремниевых панелей, треккинговой системой, микроинверторами) европейского производства, которые в совокупности смогут обеспечить генерацию до 4 млрд. кВтч, то есть более в 3 раза больше чем выработка 1 ГВт АЭС (7,4 млрд. кВтч). В таких условиях, атомная энергетика просто не может конкурировать с проектами ВИЭ по цене.
...
...
Однако, в реальности все наоборот, капитальные затраты на строительство АЭС растут с каждым годом из-за повышения требования к безопасности, а в солнечной энергетике данный показатель за последние 20 лет снизился почти в 10 раз за счет развития отрасли в целом. На данный момент, усредненная полная стоимость строительства 1 ГВт АЭС эквивалентна строительству 9-10 ГВт современных солнечных ФЭС с использованием самых современных оборудований/технологий (двухсторонних монокремниевых панелей, треккинговой системой, микроинверторами) европейского производства, которые в совокупности смогут обеспечить генерацию до 4 млрд. кВтч, то есть более в 3 раза больше чем выработка 1 ГВт АЭС (7,4 млрд. кВтч). В таких условиях, атомная энергетика просто не может конкурировать с проектами ВИЭ по цене.
...
К тому же при утилизации ВИЭ имеются свои хотя и решаемые, но достаточно дорогостоящие проблемы
Quote:
Лопастей много, а места мало, или Как утилизировать ветрогенераторы https://www.elec.ru/articles/naverteli-na-milliony-evro-tonn/Quote:
20 марта 2020
20 марта 2020
В Европе открылся первый завод по вторичной переработке солнечных батарей https://eenergy.media/2018/06/27/v-evrope-otkrylsya-pervyj-zavod-po-vtorichnoj-pererabotke-solnechnyh-batarej/
27.06.2018
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«Это первый специализированный завод по переработке солнечных батарей в Европе, возможно, и в мире», — сказал журналистам Жиль Карсуза, глава отдела переработки электроники в компании Veolia.
Только сейчас с крышных и наземных солнечных электростанций стали поступать первые использованные солнечные батареи, срок службы которых составляет около 25 лет, в объемах, достаточных для строительства специализированного завода. Ранее старые или сломанные солнечные батареи обычно перерабатывались в установках для вторичной переработки стекла общего назначения, где из них добывалось только стекло и алюминиевые рамы. Оставшаяся часть солнечных батарей часто сжигалась в цементных печах.
...
27.06.2018
...
«Это первый специализированный завод по переработке солнечных батарей в Европе, возможно, и в мире», — сказал журналистам Жиль Карсуза, глава отдела переработки электроники в компании Veolia.
Только сейчас с крышных и наземных солнечных электростанций стали поступать первые использованные солнечные батареи, срок службы которых составляет около 25 лет, в объемах, достаточных для строительства специализированного завода. Ранее старые или сломанные солнечные батареи обычно перерабатывались в установках для вторичной переработки стекла общего назначения, где из них добывалось только стекло и алюминиевые рамы. Оставшаяся часть солнечных батарей часто сжигалась в цементных печах.
...