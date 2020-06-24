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Экономика
Казахстан обогнал Россию по доступности электричества для населения
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философ 24 Июня 2020 в 11:02:46
Казахстан обогнал Россию по доступности электричества для населения. Рейтинг составило РИА Новости.

Согласно расчетам агентства, Казахстан занял седьмое место среди стран Европы, а Россия оказалась на 11-й позиции. Обе страны обогнали Украину и Белоруссию, которые заняли 15-е и 30-е места соответственно.

Лидерами по количеству электричества, которое граждане могут купить на среднемесячную зарплату, оказались Лихтенштейн, Исландия и Норвегия. Как пояснило агентство, в Лихтенштейне доходы населения одни из самых высоких в Европе, а стоимость электричества ниже, чем во многих развитых странах.

В тройку стран с самым недоступным электричеством агентство включило Молдавию, Румынию и Латвию. Как пояснили аналитики, в Молдавии электроэнергия не очень дорогая, однако сдерживающим фактором выступают низкие зарплаты.

https://lenta.ru/news/2020/06/22/rus_kaz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 24.06.2020 в 11:21:18   # 753825
ну что МОЛОДЦЫ

я даже не удивляюсь ибо много родни и знакомых в России где " лампочка Ильича " - это единственное достижение в жизни и радость

а про то как провести электричество к вновь посториным домам и что это стоит в России вообще можно промолчать ( наши чинуши ангелы ) по сравнению с путинскими хапугами на местах ,
а всё почему , потому что чем сложнее доступ к электричеству , тем больше бабла можно путинскому чинуши себе на карман положить и лишние дома и яхты на загнивающем западе скупить
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  Даун 24.06.2020 в 11:21:32   # 753826
Уже не плоха, только собрался в Россию, а теперь ну его в жопу
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  едридмадрид 24.06.2020 в 11:25:27   # 753827
Цитата: Даун от 24.06.2020 05:21:32
Уже не плоха, только собрался в Россию, а теперь ну его в жопу


мля у меня повторюсь родни и знакомых куча в рашке,

так вот совсем ещё недавно этак 4 - 5 годов большенство в потолок ссали что тут так писецц классно короче ватные идеи пропогондоносвких росс каналов преобладало над массами

а сейчас слово Путин - этот как слесарь на работе чуть ли не каждое второе мат

а за жизнь так вообще тоска и что я заметил ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ часто стали ностальгировать про то что потеряли в Казахстане ( и даже не при совке)

как говорится вернуться бы рады, но концы и дороги обратно все уничтожены
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