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Экономика
"Налог на Google" введут в Казахстане
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danilov 24 Июня 2020 в 13:38:03
Иностранные интернет-компании предлагают обязать платить НДС в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В рассматриваемом Мажилисом законопроекте предлагаются нормы, позволяющие обложить налогом на добавленную стоимость иностранные интернет-компании, оказывающие услуги гражданам Казахстана.

"По-другому - "налог на Google". Плательщиками "налога на Google" будут только иностранные интернет-компании, юридических и физических лиц данная норма не коснется. Учитывая, что расширяется налогооблагаемая база, были ли вами проведены предварительные расчеты, насколько увеличится доходная часть бюджета?" - поинтересовался депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев на пленарном заседании палаты.

Министр национальной экономики Руслан Даленов подчеркнул, что норма коснется только иностранных интернет-компаний.

"Она не будет распространяться на казахстанских плательщиков. Это будет способствовать, чтобы интернет-компании встали на учет и уплачивали НДС. Это соответствует международным стандартам. Иностранные интернет-компании готовы уплачивать НДС по этим услугам и работам, но у нас такая норма отсутствовала. Теперь в рамках законопроекта такая норма предлагается. По увеличению доходной части бюджета, ввиду того, что объем услуг не велик, НДС оценивается в объеме двух миллиардов тенге. Если будет расти объем оказываемых услуг, соответственно, и увеличится объем поступающих налогов. Мы будем это контролировать", - сказал Даленов.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата" в первом чтении одобрили в Мажилисе.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nalog-na-google-vvedut-v-kazahstane-406283/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 24.06.2020 в 14:02:03   # 753847
У Google-a точно спросили, хочет ли она платить налог в нашу казну? Или просто перекроют этот сайт, и другие сайты, которые не хотят платить, в Казахстане? А это означает перекрытие всего инета.
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