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Экономика
Morgan: дефицит федерального бюджета США ожидается самым высоким с 1943г
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danilov 24 Июня 2020 в 15:09:02


JPMorgan: самая глубокая и самая короткая рецессия за 100 лет

Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 24.06.2020 в 15:43:35   # 753851
Господи, храни Америку!
На кого многие будут молиться без Америки?
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  Konstant 24.06.2020 в 18:14:23   # 753861
щас они куда нибудь демократию отпрвят или опять запасы у них выростят . справятся
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