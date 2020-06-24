▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Экономика
Morgan: дефицит федерального бюджета США ожидается самым высоким с 1943г
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 24 Июня 2020 в 15:09:02
JPMorgan: самая глубокая и самая короткая рецессия за 100 лет
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
KapitanNemo
24.06.2020 в 15:43:35
# 753851
Господи, храни Америку!
На кого многие будут молиться без Америки?
поощрить
|
покарать
Konstant
24.06.2020 в 18:14:23
# 753861
щас они куда нибудь демократию отпрвят или опять запасы у них выростят . справятся
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь