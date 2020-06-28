Пандемия заставляет считать деньги

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danilov 28 Июня 2020 в 17:32:27
Сметы якобы раздувались в целях обогащения китайской компанией и её пакистанскими подрядчиками. Исламабад ведет расследование, при этом просит рассрочку по платежам, которые сейчас рассчитаны на 30 лет, пакистанская сторона предлагает растянуть ещё на 10. Это часть масштабного проекта "Экономический коридор Китай-Пакистан", общее финансирование которого сейчас оценивается в 62 миллиарда долларов.
В том, что столь масштабные начинания не могут не содержать серьёзных финансовых искажений, никто не сомневался никогда, но до начала глобального кризиса многие партнеры КНР предпочитали закрывать на это глаза из соображений поддержания прочных отношений с Пекином. Сейчас экономическая ситуация везде резко ухудшилась, так что приходится считать деньги.
https://www.ft.com/content/4af8101b-599c-407d-8850-3fd27cd9b31c
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