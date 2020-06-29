Беда и люди

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GoodZone 29 Июня 2020 в 11:40:08
Как сообщил в ходе онлайн-брифинга старший экономист Всемирного банка Уильям ЗЕЙТЦ в минувший четверг, пандемия COVID-19 является самой серьезной угрозой для мировой экономики со времен Второй мировой войны. В Центральной Азии наиболее сильное негативное влияние эта ситуация оказывает на положение самозанятых лиц, работников сферы обслуживания и домохозяйств, зависящих от денежных переводов из-за рубежа. По прогнозам экспертов, в странах с доходами ниже среднего, а именно - 3,2 доллара на человека в день, в зоне бедности в этом году могут оказаться 1,4 млн человек. А в странах с доходами выше среднего (5,5 доллара на человека в день), к которым относится и Казахстан, риск оказаться за чертой бедности грозит 2,6 млн человек.
Основной причиной роста бедности эксперты ВБ называют потерю работы. На рынке труда в странах Центральной Азии количество вакансий существенно сократилось, и это при том, что безработных вследствие закрытия ряда предприятий и организаций все больше. Положение Казахстана более стабильно, чем у соседей, но все же количество вакансий в мае сократилось на 37 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года.
- Cложно прогнозировать, сколько займет времени восстановление экономик, - отметила региональный директор ВБ по Центральной Азии Лилия БУРУНЧУК. - Одно могу сказать точно: восстановление будет долгим. Согласно нашему базовому прогнозу в 2020 году ожидается сокращение мирового ВВП на 5,2 процента. А по Центральной Азии это 1,7 процента. И этот спад в мировой экономике станет самым глубоким за многие десятилетия и даже столетия.
https://time.kz/articles/zloba/2020/06/26/beda-i-lyudi
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