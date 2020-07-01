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Ал 01 Июля 2020 в 09:51:45
Корректировка предельных тарифов энергопроизводящих организаций на электроэнергию
Отечественная электроэнергетическая отрасль нуждается в обновлении действующих активов, так как существующие мощности были построены в 60-70-х годах прошлого столетия. Об этом сообщил директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Айдос Дарибаев в ходе онлайн пресс-конференции, прошедшей на площадке Службы центральных коммуникаций.
По информации спикера, на 2020 год единым закупщиком заключено 50 договоров с 32 энергопроизводящими организациями о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности на суммарную мощность 9 191,96 МВт. В текущем году в сектор генерации электрической энергии предполагается привлечение инвестиций порядка 80 млрд. тенге.
Как отметил представитель Минэнерго, большая часть дохода, получаемого с рынка электрической мощности, должна направляться на модернизацию и реконструкцию оборудования станций.
Однако, по словам спикера, по прогнозным оценкам данные средства не позволяют в полной мере осуществить модернизацию и обновление, уже отработавшего свой парковый ресурс оборудования станций. В связи с чем, ставится под угрозу качество электроснабжения.
Справочно: уровень износа станций из года в год увеличивается и в настоящее время составляет порядка 60%. Существующий уровень предельных тарифов энергопроизводящих организаций не в полной мере покрывают затраты отечественных энергопроизводителей и станции вынуждены часть доходов с рынка электрической мощности направлять на покрытие текущих затрат. Этот факт подтверждается участившимися случаями аварийного выбытия электрических мощностей, снижения качества электроснабжения потребителей и увеличения рисков зависимости единой электроэнергетической системы Казахстана от соседних стран.
Кроме этого, спикер добавил, что себестоимость электроэнергии не покрывает необходимые затраты, и в данный момент энергопроизводящие организации отвлекают деньги, предназначенные на модернизацию, на покрытие текущих убытков.
«На сегодняшний день энергопроизводящие организации должны угольным предприятиям более 3 млрд. тенге, хотя ранее ежегодно эта цифра не превышала 200 миллионов тенге. Также имеется задолженность перед газовыми компаниями в размере 6 миллиардов тенге», - добавил спикер.
Справочно: за 2019 год в Единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 3 996 технологических нарушений, из них аварий - 1, отказов І степени – 31, отказов ІІ степени – 3 964. За отопительный период количество технологических нарушений составило 2 380, из них: аварий - 3, отказов І степени – 26, отказов ІІ степени -2 351.
«Данная ситуация вынуждает закупать услуги по регулировке электрических мощностей у соседних стран на сумму более 8 млрд. тенге в год, которая также сказывается на конечной цене электрической энергии», - отметил А.Дарибаев.
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Все мы гости 01.07.2020 в 10:02:55 # 754647