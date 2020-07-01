Сколько на самом деле стоит ПЦР-тест

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 01 Июля 2020 в 12:52:37
В Алматы возобновили ПЦР-тестирование. Количество желающих провериться на коронавирус колоссальное. Очередь образовалась еще ранним утром. Но из-за того, что некоторые лаборатории отменили онлайн-регистрацию, продвигается она медленно. Назгуль Мырзабаева провела в очереди больше четырех часов. Провериться на коронавирус решила для собственного спокойствия. За анализ женщина отдала 15,5 тысячи тенге. Такую стоимость считает высокой. Но, говорит, в лабораториях с более низкими ценами сдать ПЦР-тест проблематично.
"Мы пришли с утра. Еще 8 не было. Мы записались по очереди ввиду того, что отменили электронную регистрацию. Мы сейчас записываемся в тетради, затем много времени уходит. Учитывая, что не дешевый анализ, мы сдаем в таких условиях, это вообще, цена-качество абсолютно не соответствует", - говорит женщина.
Некоторые клиники принимают этот анализ за 8 тысяч тенге. Понятно, что себестоимость не так уж высока. В южнокорейской клинике объясняют: цена их ПЦР-теста дешевле быть не может. При формировании стоимости учитывают и высокое качество реагентов, и транспортировку материалов из-за границы.
"В Корее такие тесты стоят в переводе на тенге около 30 тысяч. Мы максимально снижаем цену. Все реагенты и расходные материалы – из Южной Кореи. Поэтому транспортные расходы высокие. К тому же есть и медицинский персонал, чью работу нужно оплачивать. Все это влияет на конечную стоимость, поэтому у нас она 15,5 тысячи", - сообщил генеральный директор клиники Мин Хисук.
А вот казахстанские производители ПЦР-тестов уверены, услуга могла бы стоить гораздо дешевле. Себестоимость отечественных реагентов, по их словам, составляет всего 2400 тенге. Глава такой компании уверяет: несмотря на низкие цены, государство закупать их продукцию не спешит.
"Есть цена реагентов, которая в нашем случае – 2400. Есть импортные, которые 4 с половиной тысячи тенге стоят. Но, скажем, есть и цена самой лабораторной услуги, и я так понимаю, что лаборатории вполне поднимают цены – это работа персонала, это дезсредства. Мы не испытываем, допустим, того, что государство заинтересовано закупать диагностики наши. И мы, скажем, о планах закупок, и в этих планах закупок Минздрава, «СК-фармация» нашей компании, конечно же, нет", - утверждает гендиректор компании по производству диагностических тест-систем Алтай Калымбетов.
В месяц компания изготавливает до 500 тысяч систем. И это еще не предел. По словам руководителя, мощность можно увеличить в три раза.
"Мы узнаем, что есть некий дефицит ПЦР-тест-систем. И, скажем, люди не могут пройти такую диагностику. Мы же там, соответственно, прекрасно понимаем, что мы, в принципе, можем обеспечить всю страну нашей диагностикой. Мне кажется, что крупные лаборатории, у которых есть хороший поток пациентов, могут ставить спокойно цену от 7 до 10 тысяч тенге, не больше", - продолжает Калымбетов.
Всего в Казахстане работает 46 диагностических лабораторий. По прогнозам властей, охват населения тестированием в ближайшее время увеличится.
https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/skolko-na-samom-dele-stoit-ptsr-test
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 01.07.2020 в 19:30:34 # 754739