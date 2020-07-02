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Экономика
США скупили весь мировой запас ремдесивира
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danilov 02 Июля 2020 в 17:37:19
США скупили весь мировой трехмесячный запас препарата ремдесивир - антивирусного средства, создававшегося для лечения Эболы. В ходе испытаний, проведенных в апреле, выяснилось, что он неплохо лечит различные респираторные заболевания, и ученые осторожно высказывались, что он может быть эффективен против Covid-19. Однако подтвердилось лишь то, что ремдесивир помогает быстрее восстанавливаться после заболевания, но не лечит его.

Несмотря на это, лицензирующие инстанции США одобрили препарат для лечения коронавируса.

Эксперты по всему миру по ряду причин встревожены действиями США. Во-первых, по их мнению, широкое применение этого препарата может иметь нежелательные последствия. В частности, неизвестно, как он будет взаимодействовать с будущей вакциной. Во-вторых, США оставили без ремдесивира весь остальной мир, а препарат может понадобиться для других целей.

"У США есть доступ к большей части запасов препарата, Европе не осталось ничего", - тревожится специалист из Ливерпульского университета Эндрю Хилл. США купили 90% запасов готового препарата, рассчитанных до конца сентября.

"Президент Трамп потрясающим образом обеспечил американцам доступ к первому авторизованному терапевтическому средству против Covid-19", - заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Лишь недавно Агентство по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи начало распределять ремдесивир, выделенный компанией-производителем Gilead, и заявило о намерении в августе купить еще партию препарата. Теперь всем желающим придется ждать до осени, когда будет произведена новая партия.

По оценкам Gilead Sciences, использование «Ремдесивира» при лечении пациентов с COVID-19 позволяет сократить период выздоровления до четырех дней. В среднем человеку необходим пятидневный курс с применением шести ампул этого лекарства. Учитывая тот факт, что для развитых стран компания установила единую цену на препарат в размере $390 за ампулу, то полный курс обойдется в $2340.

https://www.rbc.ru/business/01/07/2020/5efc9f599a7947a9049ac295

https://www.bbc.com/russian/news-53253000
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 02.07.2020 в 19:55:54   # 754915
Quote:
Учитывая тот факт, что для развитых стран компания установила единую цену на препарат в размере $390 за ампулу, то полный курс обойдется в $2340.
Это не для нас, так что пусть скупают!
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