США скупили весь мировой запас ремдесивира

Учитывая тот факт, что для развитых стран компания установила единую цену на препарат в размере $390 за ампулу, то полный курс обойдется в $2340.Это не для нас, так что пусть скупают!
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danilov 02 Июля 2020 в 17:37:19
Несмотря на это, лицензирующие инстанции США одобрили препарат для лечения коронавируса.
Эксперты по всему миру по ряду причин встревожены действиями США. Во-первых, по их мнению, широкое применение этого препарата может иметь нежелательные последствия. В частности, неизвестно, как он будет взаимодействовать с будущей вакциной. Во-вторых, США оставили без ремдесивира весь остальной мир, а препарат может понадобиться для других целей.
"У США есть доступ к большей части запасов препарата, Европе не осталось ничего", - тревожится специалист из Ливерпульского университета Эндрю Хилл. США купили 90% запасов готового препарата, рассчитанных до конца сентября.
"Президент Трамп потрясающим образом обеспечил американцам доступ к первому авторизованному терапевтическому средству против Covid-19", - заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.
Лишь недавно Агентство по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи начало распределять ремдесивир, выделенный компанией-производителем Gilead, и заявило о намерении в августе купить еще партию препарата. Теперь всем желающим придется ждать до осени, когда будет произведена новая партия.
По оценкам Gilead Sciences, использование «Ремдесивира» при лечении пациентов с COVID-19 позволяет сократить период выздоровления до четырех дней. В среднем человеку необходим пятидневный курс с применением шести ампул этого лекарства. Учитывая тот факт, что для развитых стран компания установила единую цену на препарат в размере $390 за ампулу, то полный курс обойдется в $2340.
https://www.rbc.ru/business/01/07/2020/5efc9f599a7947a9049ac295
https://www.bbc.com/russian/news-53253000
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