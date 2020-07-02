4,2 млн человек остались без работы в Казахстане в марте-апреле 2020 года

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danilov 02 Июля 2020 в 20:25:47
«Используя свои ресурсы, мы ведем некую оценку, анализ, прогнозы ежемесячно, поэтапно, в зависимости от тех мер, которые применяются в связи с пандемией коронавируса. И, по нашим оценкам, в самый пик периода – это конец марта, в апреле месяце – людей, которые остались без работы, без доходов, не обязательно уволились, но фактически, в общем понимании остались без работы 4,2 млн человек», - сообщил Нурымбетов в четверг в СЦК, отвечая на вопрос журналиста.
По его словам, после ослабления ограничительных мероприятий в мае порядка 1,14 млн оставалось без работы, в июне остаются без работы более 700 тыс. казахстанцев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 02.07.2020 в 21:08:21 # 754934
Штраф за нарушение карантина составит для физлиц – 30 МРП, юрлиц – от 230 МРП https://qazpulse.kz/shtraf-za-narushenie-karantina-sostavit-dlya-fizlicz-30-mrp-yurlicz-230-mrp/
Соответствующие нормативно-правовые акты будут приняты уже на этой неделе.
2 июля, 2020
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Соответствующие нормативно-правовые акты будут приняты уже на этой неделе.
2 июля, 2020
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