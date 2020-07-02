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Экономика
4,2 млн человек остались без работы в Казахстане в марте-апреле 2020 года
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danilov 02 Июля 2020 в 20:25:47
4,2 млн человек остались без работы в Казахстане в марте-апреле 2020 года, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Используя свои ресурсы, мы ведем некую оценку, анализ, прогнозы ежемесячно, поэтапно, в зависимости от тех мер, которые применяются в связи с пандемией коронавируса. И, по нашим оценкам, в самый пик периода – это конец марта, в апреле месяце – людей, которые остались без работы, без доходов, не обязательно уволились, но фактически, в общем понимании остались без работы 4,2 млн человек», - сообщил Нурымбетов в четверг в СЦК, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, после ослабления ограничительных мероприятий в мае порядка 1,14 млн оставалось без работы, в июне остаются без работы более 700 тыс. казахстанцев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 02.07.2020 в 20:50:40   # 754930
Вот бы 4,2 переехали жить к нашим чинушам...бабла у них заныкано нехило... прокормить смогут
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  МишкаНаСевер 02.07.2020 в 21:08:21   # 754934
Блин, откуда цифры берут такие? Что по получению пособия, что по безработице
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  Рамзес 02.07.2020 в 21:52:57   # 754940
Нужно ли оплатить соц. пакет за апрель май ?
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  Ал 02.07.2020 в 22:20:05   # 754946
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