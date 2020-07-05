Больше, чем у консолей: доходы от мобильных игр превысили 100 млрд долларов во время пандемии

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едридмадрид 05 Июля 2020 в 18:32:51
По данным аналитических агентств App Annie и International Data Corporation (IDC), акции таких крупных компаний, как Nintendo, Blizzard и Take Two, выросли в цене более чем на 25% с марта 2020 года. Наряду с ними множество мобильных игровых студий, включая новых молодых разработчиков, смогли стать популярнее и увеличить прибыль благодаря снизившимся ценам на рекламу, поскольку корпоративный сектор урезал свои маркетинговые бюджеты.
Что ещё более интересно, так это невероятный успех бесплатных мобильных игр на фоне консолей. Стефан Курган (Stephane Kurgan), бывший операционный директор King, создателя головоломки Candy Crush Saga, отметил, что пандемия дала больше преимуществ разработчикам мобильных игр, чем консольным издателям. По его словам, это «беспрецедентное явление», когда у небольших разработчиков наблюдается всплеск доходов, а большинство проектов для ПК и консолей остаются «без выигрыша».
Ключевые моменты:
доходы от мобильных игр превысили 100 млрд долларов в первой половине 2020 года — это более чем в три раза превышает показатели Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch вместе взятых;
PUBG Mobile стала самой популярной королевской битвой с более чем 734 млн загрузок по всему миру и доходом в размере 1,3 млрд долларов за первую половину 2020 года;
пользователи смартфонов за время пандемии установили на 84% больше игр, чем за аналогичный период 2019 года;
продажи физических дисков и цифровых копий игр для Xbox, PlayStation и Nintendo Switch выросли на 67% до 438 млн долларов в мае;
объём внутриигровых покупок увеличился на 24% с начала пандемии;
средняя стоимость за установку (цена, которую издатель должен платить за продающую рекламу для привлечения новых игроков) упала на невиданные ранее 33% в период с марта по апрель 2020 года.
Мировой топ-5 игр для iPhone и iPad в App Store, первый квартал 2020 года (источник — App Annie):
Game for Peace (Tencent, Китай);
Honor of Kings (Tencent, Китай);
AFK Arena (Lilith, Китай);
Candy Crush Saga (Activision Blizzard, США);
Sangokushi Strategy (Alibaba, Китай).
Мировой топ-5 игр для Android в Google Play, первый квартал 2020 года (источник — App Annie):
Lineage 2M (NCSoft, Южная Корея);
Monster Strike X (Mixi, Япония);
Fate/Grand Order (Sony, Япония);
Rise of Kingdom (Lilith, Китай);
Coin Master (Moon Active, Израиль).
Эксперты считают, что современные игры переносят акцент на следующую модель монетизации. Сегодня легче поддерживать существующий хит, чем разработать и выпустить что-то полностью новое. Поэтому в играх стали появляться различные дополнения в виде карт, костюмов, оружия, сезонных событий, эксклюзивных наборов платного контента и даже виртуальных концертов.
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