Куда ушли выделенные минздраву на борьбу с коронавирусом 114 млрд тенге, рассказал Цой

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GoodZone 08 Июля 2020 в 08:53:03
«В целях предупреждения распространения КВИ всего министерству здравоохранения было выделено средств на сумму Т114,826 млрд. Из них Т40,58 млрд – из резерва правительства. Конкретно Т21,184 млрд – на приобретение средств индивидуальной защиты, Т2,3 млрд – закуп лекарственных средств и медицинских изделий, Т2,5 млрд – на закуп лабораторного оборудования, тест-систем для определения коронавируса, Т100 млн – на закуп услуги по разработке и выпуску наборов реагентов для выявления коронавируса, Т13,7 млрд – услуги по оказанию лабораторных иссл едований методом ПЦР, Т310 млн – закуп аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи, Т131 млн – на эвакуацию граждан», - сказал Цой на брифинге во вторник.
При этом он отметил, что из республиканского бюджета было выделено Т74 млрд. «Из средств республиканского бюджета Т74 млрд выделено, Т19,5 млрд – на медицинские услуги, оказанные в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах, Т40,4 млрд – на стимулирование работников, задействованных в проведении карантинных мероприятий, Т14,8 млрд – на создание трех быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больниц в Нур-Султане, Шымкенте и Алматы», - добавил он.
По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 08.07.2020 в 10:31:12 # 755634
strannikpv 08.07.2020 в 11:17:06 # 755636
Цитата: Практичный от 08.07.2020 04:31:12
21,184 млрд – на приобретение средств индивидуальной- кому? Помощь вГондурас отправили? У наших медиков невидно что-то на такую сумму. Как жаловались так и жалуються
21,184 млрд – на приобретение средств индивидуальной- кому? Помощь вГондурас отправили? У наших медиков невидно что-то на такую сумму. Как жаловались так и жалуються
Это смотря по какой цене закупили) Можно купить маску по 75 тенге у меня не родственника заказчика, а можно купить по 250 тг у брата заказчика
Цой конкретно куда и кому ушло бабло и на что, нас это интересует, хотим видеть куда наши налоги уходят.