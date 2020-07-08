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Экономика
Куда ушли выделенные минздраву на борьбу с коронавирусом 114 млрд тенге, рассказал Цой
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GoodZone 08 Июля 2020 в 08:53:03
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, куда ушли Т114 млрд, выделенные минздраву на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (КВИ).

«В целях предупреждения распространения КВИ всего министерству здравоохранения было выделено средств на сумму Т114,826 млрд. Из них Т40,58 млрд – из резерва правительства. Конкретно Т21,184 млрд – на приобретение средств индивидуальной защиты, Т2,3 млрд – закуп лекарственных средств и медицинских изделий, Т2,5 млрд – на закуп лабораторного оборудования, тест-систем для определения коронавируса, Т100 млн – на закуп услуги по разработке и выпуску наборов реагентов для выявления коронавируса, Т13,7 млрд – услуги по оказанию лабораторных иссл едований методом ПЦР, Т310 млн – закуп аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи, Т131 млн – на эвакуацию граждан», - сказал Цой на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что из республиканского бюджета было выделено Т74 млрд. «Из средств республиканского бюджета Т74 млрд выделено, Т19,5 млрд – на медицинские услуги, оказанные в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах, Т40,4 млрд – на стимулирование работников, задействованных в проведении карантинных мероприятий, Т14,8 млрд – на создание трех быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больниц в Нур-Султане, Шымкенте и Алматы», - добавил он.

По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 08.07.2020 в 10:31:12   # 755634
21,184 млрд – на приобретение средств индивидуальной- кому? Помощь вГондурас отправили? У наших медиков невидно что-то на такую сумму. Как жаловались так и жалуються
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  strannikpv 08.07.2020 в 11:17:06   # 755636
Детям чиновков на новые виллы и дорогие авто
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  shlenchak 08.07.2020 в 11:17:14   # 755637
Цитата: Практичный от 08.07.2020 04:31:12
21,184 млрд – на приобретение средств индивидуальной- кому? Помощь вГондурас отправили? У наших медиков невидно что-то на такую сумму. Как жаловались так и жалуються

Это смотря по какой цене закупили) Можно купить маску по 75 тенге у меня не родственника заказчика, а можно купить по 250 тг у брата заказчика
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  Skype 08.07.2020 в 11:38:15   # 755638
полуправда, правда в том что бабки реально выделили, а неправда в том, что х.з дошли они реально туда или нет.

Цой конкретно куда и кому ушло бабло и на что, нас это интересует, хотим видеть куда наши налоги уходят.
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  Денис222 08.07.2020 в 13:21:19   # 755649
Марионетки скажут правду?
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  bIP6bIC 08.07.2020 в 14:59:15   # 755674
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