Баффет купил газовый актив за $10 млрд

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философ 09 Июля 2020 в 17:27:21
Dominion Energy — американский поставщик электроэнергии и природного газа. До 2007 года компания считалась одной из крупнейших в США в добывающей отрасли. Однако с тех пор Dominion продала большую часть своих добывающих активов, сосредоточившись на генерации и передаче энергии.
Berkshire Hathaway выкупила у Dominion газовый актив за $9,7 млрд. Холдингу Баффета перейдут более 12,4 тыс. км газопроводов, газохранилища объемом 900 млрд куб. футов и доля размером 25% в СПГ-комплексе в штате Мэриленд. Общая стоимость газового бизнеса оценена в $4 млрд. Но Berkshire возьмет на себя и долговые обязательства Dominion — в объеме $5,7 млрд.
На днях Dominion Energy отказалась от участия в строительстве крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP) — совместного проекта с Duke Energy. Проект стоимостью в $8 млрд оказался проблемным — против него выступили защитники природы, владельцы земель и коренное население. Партнерам удалось добиться победы в Верховном суде и получить разрешение на строительство.
Однако энергетические компании отказались от проекта, сославшись на то, что слишком большие издержки на судебные иски и задержка строительства из-за пандемии не оправдывают вложения в проект, сообщило агентство Bloomberg.
Dominion достался Баффету по дешевке
Пандемия, падение спроса и цен на природный газ, проблемы со строительством газопровода — совокупность всех этих факторов привела к тому, что Уоррен Баффет выкупил газовый бизнес Dominion по очень выгодной цене. По мнению профессора финансов из Университета Мэриленда Дэвида Кэсса, покупка газового бизнеса Dominion Energy — «правильная сделка по правильной цене».
В последнее время многие критиковали «оракула из Омахи» за неспособность совершать крупные сделки. Именно ими всегда славился холдинг Berkshire Hathaway. Теперь Баффет вновь готов «заставить деньги работать», отмечает Кэсс.
Зачем Баффету газовый бизнес, если спрос на него падает
Цены на природный газ на мировом рынке упали в конце июня до самого низкого уровня за последние 25 лет. Покупатели сжиженного природного газа продолжают отказываться от поставок американского СПГ. Как сообщает агентство Reuters, в августе ожидается отмена примерно 40–45 заказов на поставки сырья из США. Столько же поставок было аннулировано в июле.
Заказы отменяются из-за слабого восстановления спроса на газ в Азии и рекордно высоких запасов в Европе. При текущих ценах на газ в Европе покупателям дешевле заплатить штраф за отмену сделки, приводит Reuters слова участников рынка.
Эксперты предупреждают о нескором восстановлении спроса на газ. В последнем, июньском обзоре Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало на 2020 год самое сильное падение спроса на СПГ за всю историю.
По состоянию на начало июня на всех основных рынках газа наблюдается падение спроса или в лучшем случае вялый рост, как в Китае, отмечается о обзоре МЭА. «Хотя меры по ограничению постепенно снимаются, мы не ждем скорого восстановления экономики. Поэтому глобальное потребление природного газа в 2020 году сократится на 4%. А на развитые рынки Европы, Северной Америки, Азии и Евразии в совокупности придется около 75% падения потребления газа», — говорится в обзоре.
В пессимистичном прогнозе МЭА есть один позитивный момент — агентство ожидает восстановления спроса на природный газ уже в 2021 году. А это означает, что начнут расти не только цены на мировом рынке, но и восстановятся экспортные поставки СПГ из США.
Все дело в глобальном переходе на электрокары
Покупка газовых активов Dominion позволит энергетическому подразделению холдинга, Berkshire Hathaway Energy, увеличить объем транспортировки природного газа по территории США с текущих 8% до 18%, полагает главный аналитик Hightower Стефани Линк.
Баффет смотрит в будущее — он идет в ногу с идеей глобального перехода на электрические транспортные средства, считает основатель RCH Energy Роб Рэймонд. «В ближайшие несколько лет весь мир будет активно переходить на электрический транспорт. И тогда спрос на природный газ, который используется на электростанциях, будет расти», — отметил Рэймонд в программе Squawk Box на канале CNBC.
По оценкам аналитика Даррена Поллока из Cheviot Value Management, газовый актив Dominion будет приносить Berkshire Hathaway несколько сотен миллионов долларов в год чистой прибыли.
https://quote.rbc.ru/news/article/5f0332c29a794707ae9f273f
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