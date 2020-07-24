ЕНПФ без “П”

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GoodZone 24 Июля 2020 в 13:42:36
Поинтересовались еще насчет поручения президента проработать объединение ЕНПФ с фондами социальной защиты и медицинского страхования и разрешить использовать часть накоплений на жилье и образование. Получили такой же обстоятельный ответ - стараются, но не получается: дескать, под разрешение подпадает один процент вкладчиков, а у тех и так с жильем все в порядке.
Пришлось, что называется, для протокола, заявить особое мнение: к самому ЕНПФ претензий нет, а знакомство с профессионалами из руководства вообще вызывает уважение и симпатию. Докладчик от Национального банка тоже, безусловно, профессионал - живи он не в Алматы, а в Нью-Йорке, мог бы работать в финансовых структурах мирового уровня.
Но вот к накопительной пенсионной системе как таковой… это даже не претензия, а уже удивление: как может столь долго и безнаказанно существовать такое издевательство над экономикой, страной и населением?!
Судите сами. Всего в ЕНПФ собирается по 10 процентов отчислений от всех легальных зарплат. В масштабах страны это более триллиона тенге в год. Из них собственно выходящим на пенсию (и эмигрирующим) достается менее 200 миллиардов, остальное идет на наращивание спекулятивной массы и комиссионных вознаграждений участникам этих спекуляций. Почему я называю не расходуемые на пенсионеров накопления спекулятивными? Потому что на нужды национальной экономики, как и населения, даже сейчас, в усугубленный коронавирусом общий социально-экономический кризис, не идет ни одного тенге из накопленных на сегодня уже почти 12 триллионов. А куда же они идут?
Примерно треть, или порядка трех миллиардов в американской валюте, хранятся вложенными в чужие экономики. Мы ведь сверхбогатая страна, инвестициями и кредитами наша экономика ну просто перекормлена, только и остается, что помогать другим. Так мало того, Национальный банк активно передает функцию управления зарубежным компаниям - забирайте себе еще и комиссионные вознаграждения!
А что не отправляется за границу, в основной массе “инвестируется”… в государственный бюджетный долг. То есть Национальный банк выкупает специально выпускаемые для этого долговые бумаги Минфина, а когда наступают сроки погашения, из бюджета возвращаются не только все “заимствованные” суммы, но и проценты по ним. На сегодня так “инвестировано” 4,7 триллиона тенге, и такое увлекательное извлечение “инвестиционной доходности” в очередной раз обойдется бюджету (точнее, здравоохранению, образованию и тем же пенсионерам) не менее чем в 400 миллиардов.
Не хотелось бы вас еще больше расстраивать, но даже при таких искусственно накручиваемых “инвестиционных” доходах накопительная система… убыточна. И это факт: выходящим на пенсию досчитывается доплата из бюджета как разница между накопленным доходом и накопленной инфляцией.
Вернемся к бюджету и пенсионерам. При всех планах - полностью заменить накопительной системой унаследованную от советской власти солидарную. На третьем десятке лет существования расклад такой: при упомянутых менее двухстах миллиардах тенге из ЕНПФ выплаты пенсионерам из бюджета - больше двух триллионов за год. То есть спекулятивное прокручивание пенсионных отчислений к собственно пенсионному обеспечению имеет менее чем десятипроцентное отношение - буква “П” в аббревиатуре ЕНПФ лишняя! Это такая накопительная лавочка, работающая на заинтересованные финансовые институты.
А теперь посмотрите, как могло бы получиться просто и правильно, отталкиваясь как раз от поручений президента.
ЕНПФ, фонды социального и обязательного медицинского страхования надо объединить, конечно. У них один и тот же принцип: зарплатные отчисления, источник наполнения и общая социальная функция - сквозное от рождения до пенсии социальное страхование.
Само по себе обязательное отчисление 10 процентов от любой белой зарплаты - это, по сути, налог, не такой уж большой и при разумном устройстве обоюдно полезный и социально красивый. Государство обкладывает тебя персональной зарплатной десятиной, обещая рассчитаться накапливаемой пенсией. Чем больше отчисление, тем выше твой социальный статус как работника и тем серьезнее будущая пенсия. Причем накапливаемая денежка передается не иностранному или отечественному коммерсанту от финансов, она немедленно пускается в дело. А именно: на упомянутый нами триллион пенсионных взносов, идущих сегодня мимо бюджета, бюджет ежегодно тратит от полутора триллионов тенге и более на вложения в автодороги, ЖКХ строительство, энергетику, сельское хозяйство и так далее. Надо просто совместить эти потоки к громадной выгоде и бюджета, и того же ЕНПФ, хранящего накопления не в бумажках, а в базовой инфраструктуре отечественной экономики.
И еще. Для поддержки бюджета все более приходится использовать Национальный фонд. Сейчас это почти пять триллионов тенге. И большая часть этих денег идет, с одной стороны, нуждающимся в средствах производителям, с другой - на хоть какие-то выплаты теряющему доходы населению.
Ну так давайте и здесь совместим эти потоки - и как раз с использованием налаженной структуры ЕНПФ. Вот вам и вторая часть поручения президента, распространяемая на всех без исключения вкладчиков да еще и с любым необходимым расширением. Пусть, допустим, половина транша из Нацфонда направляется не в бюджет, а на накопительные счета граждан - определенная сумма всем поровну и еще бонус за величину накоплений и за добровольные, сверх обязательных, взносы. Устанавливаются лимиты и направления разрешенных трат с накопительных счетов на то же жилье, образование и лечение плюс оплата ЖКХ и, допустим, приобретение продовольствия у национальных производителей.
Наладить специальные платежные карточки по нынешним временам не проблема, а в правительстве есть целый “минцирроз” - Министерство цифрового развития, пусть займется.
Так вот с членов общественного совета какой спрос? Точно так же и масса работников ЕНПФ и конкретных подразделений Национального банка - они просто добросовестно выполняют свои функции. Как и правительственная рабочая группа, прорабатывающая поручения президента - от пчел не следует ждать планов переустройства улья. Но есть первые руководители - министр труда и соцзащиты, сам премьер и глава Национального банка, и к ним есть вопрос: сколько еще это переходящее безобразие будет продолжаться? Ведь поручению президента правительству проработать вопросы накопительной пенсионной системы скоро год, а где результаты?
Пётр СВОИК, член общественного совета при ЕНПФ
От редакции. Тем временем председатель общественного совета при ЕНПФ Евгений Сейпульник уже после заседания выступил в соцсетях с инициативой разрешить вкладчику разово забрать по 10 процентов от своих накоплений. Дескать, при коронакризисе надо помочь людям, а на том свете деньги могут и не потребоваться.
Предложение в правильном направлении, недаром газета “Время” последовательно выступает за использование пенсионных накоплений на пользу экономике и самим вкладчикам. Но нужна не разовая акция, а предлагаемая выше система. В противном случае кто побогаче, тот больше и воспользуется, нуждающимся же из самозанятых может вообще ничего не достаться.
https://time.kz/articles/moment/2020/07/22/enpf-bez-p
Комментарии, по рейтингу, по дате
если даже откладывать по 85 000 тг в месяцеЕсли так откладывать то и пенсия не нужна,при зарплате в лям.Думаю там и бизнес не хилый и капает ото всюду не хило.
откладывать по 85 000 тг в месяце на депозит под 12% годовых через 25 лет можно и 203,3 миллиона собрать.Вы не любите арифметику и она походу вас тоже.
если даже откладывать по 85 000 тг в месяце на депозит под 12% годовых через 25 лет можно и 203,3 миллиона собрать. можно чисто на % от депозита жить а это 2 милиона в месяц.Красивая картинка, да вот только НИКТО НЕ ЗНАЕТ, что будет с вашими накоплениями через 25 лет. Справедливости ради: также никто не знает что будет с пенсионными накоплениями через пару лет.
Цитата: Zoggyla от 24.07.2020 12:53:34
Quote:
Quote:
откладывать по 85 000 тг в месяце на депозит под 12% годовых через 25 лет можно и 203,3 миллиона собрать.Вы не любите арифметику и она походу вас тоже.
Единственное условие при инфляции ниже 12% годовых усреднённо.
Если инфляция 12% то ваши 200 Лямов по ценности через 25 будут как сегодня 11.7 млн
https://www.calculator.net/present-value-calculator.html?c1futurevalue=200000000&c1yearsv=25&c1interestratev=12&x=68&y=18#future-money
KapitanNemo 24.07.2020 в 23:27:57 # 757877
Вопрос в том, свою старость или старость "избранной элиты"?
Цитата: старик от 24.07.2020 15:35:50
Quote:
Quote:
если даже откладывать по 85 000 тг в месяце на депозит под 12% годовых через 25 лет можно и 203,3 миллиона собрать. можно чисто на % от депозита жить а это 2 милиона в месяц.Красивая картинка, да вот только НИКТО НЕ ЗНАЕТ, что будет с вашими накоплениями через 25 лет. Справедливости ради: также никто не знает что будет с пенсионными накоплениями через пару лет.
Справедливости ради стоит отметить, что все мы ходим под Богом и не знаем, что с нами случится через неделю, а уж за двадцать лет тем более. Но как факт имеет смысл одно, финансовая подушка нужна всем, хоть старым, хоть молодым и цветущим джентльменам. А вот как собирать, это уже вопрос. При нашей жизни увы, только самому, и никакие госстуктуры здесь не помощники. Забугорным, как "KS", попроще, в КЗ сложно, нет инструментов для вложений, или как сейчас говорят, инвестиций.