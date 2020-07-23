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Экономика
Американские инвесторы пытаются купить TikTok у китайского владельца
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danilov 23 Июля 2020 в 12:53:13
Американские технологические инвесторы начали реализацию плана по приобретению социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Группа американских инвесторов начала реализацию амбициозного плана по приобретению TikTok у его китайского владельца, в то время как популярное приложение для создания коротких видео пытается избежать запрета со стороны Белого дома", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/
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  Ал 23.07.2020 в 22:19:44   # 757820

Quote:
Tesla снова подала в суд на конкурирующий стартап: обвинила Rivian в переманивании сотрудников и краже коммерческих тайн https://vc.ru/transport/144511-tesla-snova-podala-v-sud-na-konkuriruyushchiy-startap-obvinila-rivian-v-peremanivanii-sotrudnikov-i-krazhe-kommercheskih-tayn
Rivian отвергает обвинения и утверждает, что восхищается производителем.
Tesla подала иск в суд города Сан-Хосе, штат Калифорния против производителя электромобилей Rivian Automotive и обвинила его в переманивании сотрудников и краже коммерческих тайн, передаёт Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-23/tesla-accuses-rivian-of-poaching-employees-stealing-secrets#:~:text=The%20world's%20leading%20electric-vehicle,work%20for%20the%20rival%20startup.
Четверо бывших сотрудников при переходе в Rivian забрали конфиденциальную информацию, ещё двое находятся под подозрением, говорится в иске.
«Присвоение конфиденциальной информации Tesla, которая может быть полезна для конкурента, при уходе к новому работодателю, очевидно, неправильно и рискованно. Человек будет вести себя подобным образом только ради выгоды, чтобы использовать её в интересах нового работодателя», — утверждает компания.
В иске Tesla называет себя «мишенью Rivian номер один для получения информации». Компания утверждает, что всего стартап нанял 178 бывших сотрудников автопроизводителя, а 70 из них перешли напрямую из Tesla.
Rivian отвергает обвинения. Компания утверждает, что требует от всех новых сотрудников подтвердить, что они «не внедряли и не будут внедрять интеллектуальную собственность бывших работодателей в системы Rivian».
«Наша бизнес-модель и технологии основаны на многолетнем опыте проектирования, дизайна и разработки стратегии. Это требует усилий и знаний тысяч сотрудников из разных областей техники и автомобилестроения», — заявила Rivian.
Стартап утверждает, что «восхищается Tesla как лидером, который изменил представления об электромобилях». Rivian называет претензии необоснованными и «противоречащими культуре, этике и корпоративной политике» стартапа.
Tesla уже подавала в суд на бывших сотрудников за то, что они якобы передавали производственные тайны китайской Xpeng Motors и Zoox из Кремниевой долины.
Rivian основана в 2009 года. В компании работает 2400 человек, пишет издание. По данным Bloomberg, стартап привлёк почти $6 млрд и планирует начать производство своего дебютного электропикапа R1T к середине 2021 года.


Денис Демидов
сегодня в 17:58
1
Странная склочность Тесла, когда совсем недавно она все свои патенты открыла для всех желающих...
Такое впечатление, что менеджмент Тесла готовится к обвалу своих акций, курс которых они сами признают завышенным. Виновником обвала вследствие бОльших успехов у конкурентов они решили назначить сотрудников - предателей.
Скорее всего, пикап станет самым востребованным электрокаром. Так как владельцы пикапов люди очень практичные, живущие в частным доме, где они будут их заряжать по ночному тарифу. Уже сейчас есть цифры, по которым владение электрокаром обходится дешевле в долгую, чем ДВС.
Дорогое топливо, дорогое обслуживание и отсутствие субсидирования — три главные причины, по которым автомобили с двигателями внутреннего сгорания уже обходятся дороже, чем электромобили. Как показало исследование, это справедливо для Великобритании, Японии и как минимум двух регионов США, по которым доступна полная статистика по стоимости владения. https://habr.com/ru/post/374061/

Vadim Semenov ‏⚡☟
Денис
3 часа назад
1
их Patent Pledge имеет такую фразу, которая ничего не гарантирует
will not initiate a lawsuit against any party for infringing a Tesla Patent through activity relating to electric vehicles or related equipment for so long as such party is acting in good faith.
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ca6c332f-2cc5-401b-b80d-36473d0754c

Денис Демидов
0
https://habr.com/ru/post/464839/
Об одном патенте Tesla Motors
В недавнем обсуждении в очередной раз всплыла тема щедрости Илона Маска в виде безвозмездной (т.е. даром) раздачи патентов. Так же в очередной раз всплыли и сомнения в этой щедрости. Ради корректировки и поддержания объективной картины мира нужно не только читать многомегабайтные цепочки комментариев на Хабре, но и изредка заглядывать в первоисточники.
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