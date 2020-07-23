Американские инвесторы пытаются купить TikTok у китайского владельца

Quote:
Tesla снова подала в суд на конкурирующий стартап: обвинила Rivian в переманивании сотрудников и краже коммерческих тайн https://vc.ru/transport/144511-tesla-snova-podala-v-sud-na-konkuriruyushchiy-startap-obvinila-rivian-v-peremanivanii-sotrudnikov-i-krazhe-kommercheskih-tayn
Rivian отвергает обвинения и утверждает, что восхищается производителем.
Tesla подала иск в суд города Сан-Хосе, штат Калифорния против производителя электромобилей Rivian Automotive и обвинила его в переманивании сотрудников и краже коммерческих тайн, передаёт Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-23/tesla-accuses-rivian-of-poaching-employees-stealing-secrets#:~:text=The%20world's%20leading%20electric-vehicle,work%20for%20the%20rival%20startup.
Четверо бывших сотрудников при переходе в Rivian забрали конфиденциальную информацию, ещё двое находятся под подозрением, говорится в иске.
«Присвоение конфиденциальной информации Tesla, которая может быть полезна для конкурента, при уходе к новому работодателю, очевидно, неправильно и рискованно. Человек будет вести себя подобным образом только ради выгоды, чтобы использовать её в интересах нового работодателя», — утверждает компания.
В иске Tesla называет себя «мишенью Rivian номер один для получения информации». Компания утверждает, что всего стартап нанял 178 бывших сотрудников автопроизводителя, а 70 из них перешли напрямую из Tesla.
Rivian отвергает обвинения. Компания утверждает, что требует от всех новых сотрудников подтвердить, что они «не внедряли и не будут внедрять интеллектуальную собственность бывших работодателей в системы Rivian».
«Наша бизнес-модель и технологии основаны на многолетнем опыте проектирования, дизайна и разработки стратегии. Это требует усилий и знаний тысяч сотрудников из разных областей техники и автомобилестроения», — заявила Rivian.
Стартап утверждает, что «восхищается Tesla как лидером, который изменил представления об электромобилях». Rivian называет претензии необоснованными и «противоречащими культуре, этике и корпоративной политике» стартапа.
Tesla уже подавала в суд на бывших сотрудников за то, что они якобы передавали производственные тайны китайской Xpeng Motors и Zoox из Кремниевой долины.
Rivian основана в 2009 года. В компании работает 2400 человек, пишет издание. По данным Bloomberg, стартап привлёк почти $6 млрд и планирует начать производство своего дебютного электропикапа R1T к середине 2021 года.
Денис Демидов
сегодня в 17:58
1
Странная склочность Тесла, когда совсем недавно она все свои патенты открыла для всех желающих...
Такое впечатление, что менеджмент Тесла готовится к обвалу своих акций, курс которых они сами признают завышенным. Виновником обвала вследствие бОльших успехов у конкурентов они решили назначить сотрудников - предателей.
Скорее всего, пикап станет самым востребованным электрокаром. Так как владельцы пикапов люди очень практичные, живущие в частным доме, где они будут их заряжать по ночному тарифу. Уже сейчас есть цифры, по которым владение электрокаром обходится дешевле в долгую, чем ДВС.
Дорогое топливо, дорогое обслуживание и отсутствие субсидирования — три главные причины, по которым автомобили с двигателями внутреннего сгорания уже обходятся дороже, чем электромобили. Как показало исследование, это справедливо для Великобритании, Японии и как минимум двух регионов США, по которым доступна полная статистика по стоимости владения. https://habr.com/ru/post/374061/
Vadim Semenov ⚡☟
Денис
3 часа назад
1
их Patent Pledge имеет такую фразу, которая ничего не гарантирует
will not initiate a lawsuit against any party for infringing a Tesla Patent through activity relating to electric vehicles or related equipment for so long as such party is acting in good faith.
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ca6c332f-2cc5-401b-b80d-36473d0754c
Денис Демидов
0
https://habr.com/ru/post/464839/
Об одном патенте Tesla Motors
В недавнем обсуждении в очередной раз всплыла тема щедрости Илона Маска в виде безвозмездной (т.е. даром) раздачи патентов. Так же в очередной раз всплыли и сомнения в этой щедрости. Ради корректировки и поддержания объективной картины мира нужно не только читать многомегабайтные цепочки комментариев на Хабре, но и изредка заглядывать в первоисточники.
Rivian отвергает обвинения и утверждает, что восхищается производителем.
Tesla подала иск в суд города Сан-Хосе, штат Калифорния против производителя электромобилей Rivian Automotive и обвинила его в переманивании сотрудников и краже коммерческих тайн, передаёт Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-23/tesla-accuses-rivian-of-poaching-employees-stealing-secrets#:~:text=The%20world's%20leading%20electric-vehicle,work%20for%20the%20rival%20startup.
Четверо бывших сотрудников при переходе в Rivian забрали конфиденциальную информацию, ещё двое находятся под подозрением, говорится в иске.
«Присвоение конфиденциальной информации Tesla, которая может быть полезна для конкурента, при уходе к новому работодателю, очевидно, неправильно и рискованно. Человек будет вести себя подобным образом только ради выгоды, чтобы использовать её в интересах нового работодателя», — утверждает компания.
В иске Tesla называет себя «мишенью Rivian номер один для получения информации». Компания утверждает, что всего стартап нанял 178 бывших сотрудников автопроизводителя, а 70 из них перешли напрямую из Tesla.
Rivian отвергает обвинения. Компания утверждает, что требует от всех новых сотрудников подтвердить, что они «не внедряли и не будут внедрять интеллектуальную собственность бывших работодателей в системы Rivian».
«Наша бизнес-модель и технологии основаны на многолетнем опыте проектирования, дизайна и разработки стратегии. Это требует усилий и знаний тысяч сотрудников из разных областей техники и автомобилестроения», — заявила Rivian.
Стартап утверждает, что «восхищается Tesla как лидером, который изменил представления об электромобилях». Rivian называет претензии необоснованными и «противоречащими культуре, этике и корпоративной политике» стартапа.
Tesla уже подавала в суд на бывших сотрудников за то, что они якобы передавали производственные тайны китайской Xpeng Motors и Zoox из Кремниевой долины.
Rivian основана в 2009 года. В компании работает 2400 человек, пишет издание. По данным Bloomberg, стартап привлёк почти $6 млрд и планирует начать производство своего дебютного электропикапа R1T к середине 2021 года.
Денис Демидов
сегодня в 17:58
1
Странная склочность Тесла, когда совсем недавно она все свои патенты открыла для всех желающих...
Такое впечатление, что менеджмент Тесла готовится к обвалу своих акций, курс которых они сами признают завышенным. Виновником обвала вследствие бОльших успехов у конкурентов они решили назначить сотрудников - предателей.
Скорее всего, пикап станет самым востребованным электрокаром. Так как владельцы пикапов люди очень практичные, живущие в частным доме, где они будут их заряжать по ночному тарифу. Уже сейчас есть цифры, по которым владение электрокаром обходится дешевле в долгую, чем ДВС.
Дорогое топливо, дорогое обслуживание и отсутствие субсидирования — три главные причины, по которым автомобили с двигателями внутреннего сгорания уже обходятся дороже, чем электромобили. Как показало исследование, это справедливо для Великобритании, Японии и как минимум двух регионов США, по которым доступна полная статистика по стоимости владения. https://habr.com/ru/post/374061/
Vadim Semenov ⚡☟
Денис
3 часа назад
1
их Patent Pledge имеет такую фразу, которая ничего не гарантирует
will not initiate a lawsuit against any party for infringing a Tesla Patent through activity relating to electric vehicles or related equipment for so long as such party is acting in good faith.
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ca6c332f-2cc5-401b-b80d-36473d0754c
Денис Демидов
0
https://habr.com/ru/post/464839/
Об одном патенте Tesla Motors
В недавнем обсуждении в очередной раз всплыла тема щедрости Илона Маска в виде безвозмездной (т.е. даром) раздачи патентов. Так же в очередной раз всплыли и сомнения в этой щедрости. Ради корректировки и поддержания объективной картины мира нужно не только читать многомегабайтные цепочки комментариев на Хабре, но и изредка заглядывать в первоисточники.