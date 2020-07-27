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Экономика
Дикий спрос на физическое золото.
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danilov 27 Июля 2020 в 14:34:23
РЕКОРДНЫЕ 170 ТОНН ЗОЛОТА (5.5 МЛН УНЦИЙ) БЫЛИ ДОСТАВЛЕНЫ НА COMEX В ИЮЛЕ - CME

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 27.07.2020 в 14:57:42   # 757987
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  Zoggyla 27.07.2020 в 15:04:05   # 757988
Ну тем кто не застал 90-е, в новинку будет бесплатно за буханку ишачить, как их родители, а кто прошел через это - не привыкать.
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  Aлекс 27.07.2020 в 19:13:04   # 758005
значит скоро рухнут, эдак лет на 10
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  Ал 27.07.2020 в 22:09:19   # 758031
Цитата: Zoggyla от 27.07.2020 09:04:05
Ну тем кто не застал 90-е, в новинку будет бесплатно за буханку ишачить, как их родители, а кто прошел через это - не привыкать.
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  KS 27.07.2020 в 22:22:06   # 758034
Цитата: Zoggyla от 27.07.2020 09:04:05
Ну тем кто не застал 90-е, в новинку будет бесплатно за буханку ишачить, как их родители, а кто прошел через это - не привыкать.

К такому не возможно привыкнуть... не дай Бог кому либо через это пройти, когда сахар был не в каждом доме, а мясо кушали по праздникам.
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  Ал 27.07.2020 в 22:26:25   # 758036
Еще до наступившего кризиса, усугубленного карантином, не все граждане Казахстана могли себе мясо даже по праздникам позволить...
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