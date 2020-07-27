Дикий спрос на физическое золото.

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danilov 27 Июля 2020 в 14:34:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://kapital-rus.ru/articles/article/cb_udarit_po_rublu_uje_v_avguste/
Что с теньгой то будет!?
Цитата: Zoggyla от 27.07.2020 09:04:05
Ну тем кто не застал 90-е, в новинку будет бесплатно за буханку ишачить, как их родители, а кто прошел через это - не привыкать.
Ну тем кто не застал 90-е, в новинку будет бесплатно за буханку ишачить, как их родители, а кто прошел через это - не привыкать.
Цитата: Zoggyla от 27.07.2020 09:04:05
Ну тем кто не застал 90-е, в новинку будет бесплатно за буханку ишачить, как их родители, а кто прошел через это - не привыкать.
Ну тем кто не застал 90-е, в новинку будет бесплатно за буханку ишачить, как их родители, а кто прошел через это - не привыкать.
К такому не возможно привыкнуть... не дай Бог кому либо через это пройти, когда сахар был не в каждом доме, а мясо кушали по праздникам.