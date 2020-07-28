Реабилитация с видом на курорт

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GoodZone 28 Июля 2020 в 14:47:07
В чем откажет себе новый “негламурный” руководитель Фонда соцмедстрахования?
- Мы урежем неприоритетные расходы на сумму свыше 1 млрд тенге. Это 800 млн - операционные расходы, из них 102 млн тенге - на пиар, 95 млн - за аренду офисов, 100 млн - на командировки, 180 млн тенге - на IT-услуги, 31 млн - полиграфические услуги, - сообщил Токежанов в понедельник на брифинге. - Сокращения затронули и расходы на оплату труда. Меньше на 119 млн тенге получат зарплату работники фонда, не предусмотрены и годовые вознаграждения для управляющих директоров. По капитальным расходам проводится сокращение на 277 млн тенге, в основном отказываемся от приобретения мебели и организационной техники.
Я перед собой ставлю задачу максимально прозрачно и открыто предоставлять всю информацию о деятельности фонда. Данные о бюджете фонда мы будем размещать на сайте и в СМИ. И это моя основная цель! - подчеркнул он, добавив, что в ФСМС сократят и штат работников за счет исключения дублирующих функций.
При этом Токежанов отметил, что Фонд медстрахования увеличивает тариф на лечение ковид-больных. Теперь лечение одного пациента с легкой степенью заболевания составит 292,6 тысячи тенге за один койко-день, средней - 446,1 тысячи тенге, тяжелой - 1,5 млн тенге. За лечение пациента, находящегося в крайне тяжелом состоянии, ФСМС оплатит 1,7 млн тенге.
Однако сказать, что именно входит в эту сумму, представители фонда затруднились. Журналисты спросили об этом четыре раза - бесполезно. Управляющий директор ФСМС Азамат УМЕРТАЕВ лишь кратко заметил, что помимо расходов на пребывание пациента в больнице в эту сумму входят ПЦР-тесты и КТ-обследование (он уточнил, что стоимость КТ составляет 7200 тенге, а КТ с контрастированием - 27 тысяч тенге). А лекарственное обеспечение сюда не входит: расходы медорганизаций на препараты пациентов оплачиваются фондом по факту.
Журналисты привели десятки фактов о том, что родные ковид-пациентов покупают сами в аптеках нужные лекарства - от физраствора до дорогих антибиотиков. В ответ представители фонда сообщили, что решение о включении дорогостоящих лекарств в протокол лечения COVID-19 принято только 15 июля, и с того дня все лекарства должны быть предоставлены медорганизациями. Сегодня пациент не должен ничего покупать сам. Это касается и антибиотиков, и антикоагулянтов. И физраствор оплачивается из средств ФСМС - он входит в структуру тарифа за койко-день.
- Я и моя семья переболели коронавирусом. Да, мы столкнулись с теми же проблемами. Я тоже покупал лекарства самостоятельно, - сказал недавно назначенный глава ФСМС. - Но с учетом того, что я пришел в фонд соцмедстрахования, мы хотим максимально приблизиться к населению!
- Мы теперь обязательно будем разбираться с такими фактами, когда медорганизации понуждают граждан покупать лекарства, которые входят в клинический протокол и должны быть оплачены из средств ФСМС, - добавил управляющий директор.
Журналисты уточнили, а не думает ли ФСМС вернуть гражданам деньги, которые они потратили на покупку лекарств до этого? Умертаев ответил, что по действующему закону не предусматривается фондом оплата понесенных гражданами расходов. Фонд оплачивает лишь те расходы, которые понесли медорганизации при лечении больного коронавирусом пациента и согласно клиническому протоколу закупали для него медсредства или лекарства.
Впрочем, в ФСМС придумали, как загладить вину перед населением.
- Однако… - сделал Токежанов интригующую паузу. - Кто ранее понес карманные расходы на лечение коронавируса, мы через фонд будем возмещать их через бесплатную реабилитацию! Из-за того, что в период пандемии реабилитационная медпомощь сократилась в два раза, в этой связи, начиная с 1 августа, фонд начнет реабилитацию больных, перенесших КВИ, через дневные стационары, поликлиники, специализированные центры, а также санатории, реабилитационные центры, также через санаторно-курортные организации в составе Минздрава. К нам еще обратилась с предложением своих услуг ассоциация санаторно-курортных организаций. Совместно с Минздравом сейчас прорабатываем алгоритмы реабилитации, как только эти меры будут приняты, мы начнем эту работу!
А еще журналисты спросили, что делать казахстанцам, которых не принимают в больницы из-за того, что во время ЧП и карантина они перестали отчислять деньги в ФСМС, хотя до этого люди платили регулярно. Умертаев подтвердил, что начиная с апреля количество плательщиков в фонд в Казахстане сократилось на полмиллиона человек. В малом и среднем бизнесе взносы обнулились по 29 видам экономической деятельности.
- Уже разработан регламент, который предусматривает решение этого вопроса. Первое: по историческим данным тем, за кого раньше платили работодатели, мы оставили статус “застрахован”. Кроме того, мы с работодателями и налоговыми органами проводим точечную работу, чтобы они актуализировали данные в списках, потому что, возможно, кто-то уволился или они взяли новых сотрудников. Также казахстанцы могут сами обратиться через мобильное приложение Qoldau 24/7, чтобы сообщить о себе, своем работодателе и подтвердить факт трудовых отношений. И на основании данного заявления будет единожды на один месяц продлен статус “застрахован”. В дальнейшем работник должен со своим работодателем внести уже в установленном порядке данные о трудовых отношениях, - пояснил Умертаев.
Брифинг закончился на “оптимистичной” ноте. Токежанов сообщил, что сейчас ведется работа по подготовке системы здравоохранения к возможному увеличению пациентов. На основании консервативного прогноза до конца этого года на дальнейшее лечение и диагностику коронавируса и пневмоний “отрабатывается вопрос о дополнительном выделении порядка 110 млрд тенге”. Кроме того, в рамках системы обязательного соцмедстрахования дополнительно будет выделено порядка 140 млрд тенге.
К слову, всего на меры по борьбе с COVID-19 фонд направил 56,7 млрд тенге, из них 13,4 млрд тенге - на лечение в стационарах коронавирусных больных, 38,1 млрд тенге - на надбавки медикам, занятым в лечении таких пациентов. Большую часть из этой суммы (13,4 млрд тенге) получили медработники провизорных стационаров, врачи и фельдшеры службы 103, в том числе при поликлиниках, а также врачи и средний медперсонал санавиации. На конец июня на эти цели из ФСМС выплачено порядка 44 млрд тенге, это более 75 процентов от выделенной суммы. Еще 5,2 млрд тенге направлено на проведение диагностики коронавируса методом ПЦР-исследования.
https://time.kz/articles/zloba/2020/07/27/reabilitatsiya-s-vidom-na-kurort
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