Почти 60% казахстанских компаний готовятся к сокращениям и оптимизации штата

Цитата: Zoggyla от

Я так понимаю, что данные для служебного пользования и коммерческая информация плавно утекает из 60% компаний какой-то ANCOR Central Asia? Я так понимаю, что данные для служебного пользования и коммерческая информация плавно утекает из 60% компаний какой-то ANCOR Central Asia?

У кого как. Я работаю по 12-14 часов в сутки (больше делать нечего) и по 3-5 часов по выходным, так-же и все сотрудники почти всегда онлайн. У нас рекордные финансовое показатели за 1ю и 2ю четверть, принимаем на на работу как никогда.