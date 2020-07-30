Почти 60% казахстанских компаний готовятся к сокращениям и оптимизации штата

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danilov 30 Июля 2020 в 09:25:13
В опросе приняли участие 152 респондента – топ-менеджеры и HR-менеджеры казахстанских компаний. Они ответили на вопросы о состоянии бизнеса в настоящий момент, времени, которое нужно для возвращения к докризисным показателям и оценили перспективы на кадровом рынке.
38% респондентов отметили спад, 37% сказали, что в их бизнесе нет изменений, 25% сообщили о росте.
Бизнесы ожидают восстановления своих отраслей в течение 1-2 лет: 41% респондентов считают, что для их бизнеса период восстановления докризисных показателей займет до 12 месяцев, 22% – до 24 месяцев.
- Удивительно, но чаще всего речь идет совсем не о восстановлении привычных показателей. Бизнесмены озадачены ответом на вопрос - каким теперь должен стать бизнес, чтобы быть востребованным. На рефлексию по ситуации времени не осталось, потому что самые креативные уже на старте с новыми идеями и решениями, - считает генеральный директор ANCOR Central Asia Валерия Петрунина.
Удаленная форма занятости получит новую жизнь после отмены карантина. Значительная часть компаний оставит большую часть сотрудников дома, осознав, что они могут эффективно работать и удаленно.
22% работодателей переведут на удаленный режим работы от 50 до 100% работников. 31% планируют оставить на «удаленке» от 20 до 49%.
И только 28% респондентов собираются вернуть 100% офисных сотрудников.
Опыт ANCOR, полученный за время карантина, показал, что на офисных площадях можно и нужно экономить. Часть рабочих мест теперь будут свободными, не закрепленными за определенным сотрудником; при необходимости работники могут забронировать себе места, если задачи требуют присутствия в офисе.
В сложившейся ситуации оптимизация количества персонала в том или ином объеме неизбежна. Однако на данный момент только 12% опрошенных рассматривают возможность сокращения. Полностью сохранить штат готовы 41% респондентов.
Поэтому если решение расставаться с людьми и будет принято, то это будут только те сотрудники, чьи функции можно распределить без ущерба для эффективной работы.
- Вот, собственно, и настало время, когда от разговоров пришлось перейти к делу. Еще до текущего локдауна было много дискуссий на тему удаленной занятости и эффективности персонала. Вынужденная ситуация просто резко обнажила текущие проблемы бизнеса, когда неожиданно пришлось признать, что часть сотрудников в течение рабочего дня реально не загружены работой либо процессы плохо организованы, а функции дублируются, - говорит Валерия Петрунина.
56% работодателей отметили увеличение вовлеченности сотрудников, 28% сказали, что она не изменилась, негативную тенденцию, то есть спад вовлеченности, констатировали 16% респондентов.
Персонал делает все возможное, чтобы бизнес продолжал жить и развиваться в этот непростой период. Сотрудники проявляют лучшие качества, чтобы не потерять рабочее место. Безусловно, такой подход и отношение – результат работы отделов по работе с персоналом, важнейшей задачей которых является повышение вовлеченности сотрудников на самоизоляции.
На вопрос, какую проблему вы считаете самой главной для казахстанского бизнеса в течение ближайших 12 месяцев, участники исследования называли самые разные варианты: 28% опасаются снижения темпов и объемов потребления, а 25% пугает неопределенность.
Также небольшой процент ответов пришелся на такие проблемы, как «смерть» МСБ, бюрократия и коррупция, страх перед COVID-19, закрытие границ – то есть каждая отрасль сталкивается с разными сложностями и идентифицировать общую, наиболее острую пока невозможно.
- Казахстанский бизнес будет решать свои задачи, ориентируясь на общие мировые тенденции. В любом случае жизнь продолжается и возможность отвечать на новые вызовы - наилучшая ситуация для развития любого бизнеса, - отметила Валерия Петрунина.
https://forbes.kz/process/resources/53_rabotodateley_ostavyat_sotrudnikov_na_udalenke_posle_karantina/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 30.07.2020 03:34:19
Я так понимаю, что данные для служебного пользования и коммерческая информация плавно утекает из 60% компаний какой-то ANCOR Central Asia?
Я так понимаю, что данные для служебного пользования и коммерческая информация плавно утекает из 60% компаний какой-то ANCOR Central Asia?
У кого как. Я работаю по 12-14 часов в сутки (больше делать нечего) и по 3-5 часов по выходным, так-же и все сотрудники почти всегда онлайн. У нас рекордные финансовое показатели за 1ю и 2ю четверть, принимаем на на работу как никогда.
Цитата: KS от 30.07.2020 03:46:35Это что я прочитал сейчас?
У кого как. Я работаю по 12-14 часов в сутки (больше делать нечего) и по 3-5 часов по выходным, так-же и все сотрудники почти всегда онлайн. У нас рекордные финансовое показатели за 1ю и 2ю четверть, принимаем на на работу как никогда.
Цитата: Zoggyla от 30.07.2020 03:34:19
Я так понимаю, что данные для служебного пользования и коммерческая информация плавно утекает из 60% компаний какой-то ANCOR Central Asia?
Я так понимаю, что данные для служебного пользования и коммерческая информация плавно утекает из 60% компаний какой-то ANCOR Central Asia?
У кого как. Я работаю по 12-14 часов в сутки (больше делать нечего) и по 3-5 часов по выходным, так-же и все сотрудники почти всегда онлайн. У нас рекордные финансовое показатели за 1ю и 2ю четверть, принимаем на на работу как никогда.
Цитата: Zoggyla от 30.07.2020 03:49:05
Цитата: KS от 30.07.2020 03:46:35Это что я прочитал сейчас?
У кого как. Я работаю по 12-14 часов в сутки (больше делать нечего) и по 3-5 часов по выходным, так-же и все сотрудники почти всегда онлайн. У нас рекордные финансовое показатели за 1ю и 2ю четверть, принимаем на на работу как никогда.
Цитата: Zoggyla от 30.07.2020 03:34:19
Я так понимаю, что данные для служебного пользования и коммерческая информация плавно утекает из 60% компаний какой-то ANCOR Central Asia?
Я так понимаю, что данные для служебного пользования и коммерческая информация плавно утекает из 60% компаний какой-то ANCOR Central Asia?
У кого как. Я работаю по 12-14 часов в сутки (больше делать нечего) и по 3-5 часов по выходным, так-же и все сотрудники почти всегда онлайн. У нас рекордные финансовое показатели за 1ю и 2ю четверть, принимаем на на работу как никогда.
Буквы
П. С. Комент выше скорее комент к заголовку. По привычке нажмил на «цитировать» что бы писать буквы...
Иногда даже слова получаются
KapitanNemo 30.07.2020 в 11:11:35 # 758377