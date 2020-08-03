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Экономика
Инвесторы не спешат уходить из Китая
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danilov 03 Августа 2020 в 13:08:41
1 августа, «Жэньминь жибао» онлайн - 30 июля представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил, что, согласно опросу, проведённому министерством, 99,1% предприятий с иностранным капиталом намерены продолжать инвестировать в китайскую экономику и работать на территории страны. Это в первую очередь связано с недавним вступлением в силу Закона об иностранных инвестициях, а также других нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность предприятий с иностранным капиталом.

Гао Фэн отметил, что с начала этого года улучшились условия для ведения бизнеса и инвестирования. В первом полугодии текущего года фактическое использование иностранного капитала в стране составило 472,18 млрд. юаней, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%. Во втором квартале этот показатель вырос на 8,4% в годовом исчислении. Также наблюдается позитивная тенденция в отношении степени доверия к иностранным инвестициям.
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  портфил 03.08.2020 в 14:29:27   # 758836
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  старик 03.08.2020 в 20:33:21   # 758945
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