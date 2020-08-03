Инвесторы не спешат уходить из Китая

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danilov 03 Августа 2020 в 13:08:41
Гао Фэн отметил, что с начала этого года улучшились условия для ведения бизнеса и инвестирования. В первом полугодии текущего года фактическое использование иностранного капитала в стране составило 472,18 млрд. юаней, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%. Во втором квартале этот показатель вырос на 8,4% в годовом исчислении. Также наблюдается позитивная тенденция в отношении степени доверия к иностранным инвестициям.