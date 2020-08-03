Казахстан вошёл в топ-20 стран с лучшими пенсионными системами по версии немецкой компании Allianz

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Rebel 03 Августа 2020 в 15:04:14
Крупнейшая немецкая страховая компания Allianz подготовила отчёт о качестве пенсионного обеспечения и устойчивости пенсионных национальных систем, сообщается на сайте ЕНПФ.
В отчёте Allianz Global Pension Report использовались критерии финансовой устойчивости пенсионной системы, демографии и адекватность пенсионных выплат для 70 стран (данные на март 2020 года).
Казахстан по итогам исследования вошёл в двадцатку лучших, набрав показатель в 3,48 и стал лидером среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Из бывших стран СССР впереди Казахстана только Латвия, ставшая 13-ой. Эстония и Литва расположились на 25 и 27 строчке соответственно. Россия в рейтинге заняла 33-е место, а Украина — 56-е.
Лучшей пенсионной системой стала Швеция, набравшая оценку в 2,91, далее с небольшим отрывом следует Бельгия — 2,92; Дания — 2,96; Новая Зеландия — 3,00 и замыкают пятерку США — 3,04. Также в десятку вошли Австралия, Нидерланды, Норвегия, Болгария и Канада. Замкнули список из 70 стран Шри-Ланка, ОАЭ и Ливан.
Компания Allianz использует собственный пенсионный индекс Allianz (API), который базируется на всестороннем анализе. Индекс состоит из трёх подгрупп и учитывает 30 параметров, которые оцениваются по шкале от 1 до 7 баллов, при этом 1 — это лучшая оценка. Суммируя все взвешенные промежуточные итоги по подгруппам, API присваивает каждой из проанализированных 70 стран оценку от 1 до 7 баллов, что обеспечивает всестороннее представление о соответствующей пенсионной системе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Потому что априори здесь хуже, чем в РФ.
Цитата: walker от 03.08.2020 09:27:32
Могу еще удобную тут версию подкинуть: казахи хорошо встретили немецких экспертов, так сказать, правильно зашли и они нарисовали красивый отчет. А чо, казахи это могут))
Потому что априори здесь хуже, чем в РФ.
Могу еще удобную тут версию подкинуть: казахи хорошо встретили немецких экспертов, так сказать, правильно зашли и они нарисовали красивый отчет. А чо, казахи это могут))
Потому что априори здесь хуже, чем в РФ.
бери выше в этой компании явно бывший казахстанец, который в 90 годы уехал из Казахстана, ну а что Германия хорошая жизнь старость, вот и решил с радости ( вернее от хорошей жизни) Казахстан вспомнить и в рейтинг по блату поставить на высокое место среди стран бывшего СССР )))))))))
и вообще от этих даже бывших " хитрожопых казахов" ну не куда не деться, даже в Германии везде свою бывшую Родину вперёд толкают во всяких рейтингах))))
казахстанец - слишком обобщающе.
Тут такие казахстанцы водятся, грязью КЗ облить-большая честь для них.
Говори прямо: найман там работает, или Нейман, если по аусвайсу)))
Цитата: NBE от 03.08.2020 09:20:13
Наверное они не учли инфляцию тенге, которое обесценило наши накопления. Будущее поколение не сможет прожить чисто на эти накопления, без доплат со стороны государства, то есть это крах системы.
Наверное они не учли инфляцию тенге, которое обесценило наши накопления. Будущее поколение не сможет прожить чисто на эти накопления, без доплат со стороны государства, то есть это крах системы.
как говорится не учи отца еб..я )))
кстати ЭТО ОЧЕНЬ серьезная и солидная и главное надежная МИРОВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ - как говорится они за свои слова отвечают ))
впервые столкнулся с этой компанией когда лет 15 ( вроде ) назад открывали в Мюнхене " футбольный стадион Альянс Арена" стадион мюнхенской Баварии ну и решил узнать почему АЛЬЯНС - оказалась солидная и правильная страховая компания с очень грамотной " немецкая педантичностью» ))))
кстати ватаны на помойке если засомневались в ИСТОЧНИКЕ самой компании
то знайте - это та компания которая выплатила всем за гибель Титаника ( и при этом не обанкротилась ), так же все наверно фильмы про Бонда 007 ( да и многие фильмы Голливуда - а там бабло немеренное крутится)) смотрели так вот -все риски и страховка - это Альянс
и ещё в России эта немецкая компания выплатила страховку - когда при пуйло и его ворюгах произошла КРУПНЕЙШАЯ авария в системе российского электроснабжения ))))
АВАРИЯ на Саяно-Шушенской ГЭС - немецкая компания выплатила всё что было застраховано по этой аварии
так что ВЫВОД если они ( Альянс) сказали что у нас нефиговая система пенсии ( лучше чем в рашке) -значит оно ТАК И ЕСТЬ ИСТИНА
Цитата: Hunter от 03.08.2020 10:58:42
Система сама по себе может и лучшая среди стран СНГ, но как она сработает когда надо будет выплачивать, это уже другой вопрос...
Система сама по себе может и лучшая среди стран СНГ, но как она сработает когда надо будет выплачивать, это уже другой вопрос...
да ты не переживай за казахстанцев, если такая солидная немецкая компания СТРАХОВАЯ выставила рейтинг- значит согласно ему готова застраховать риски по выплатам пенсий и согласно их данным и анализу - эта страховка намного реальнее и ближе для нас, чем к примеру для рашки ( в случае пенсии)
Цитата: Софруджу от 03.08.2020 10:50:23
А при чём тут Россия? Навязчивая идея? По моему убеждению, что в России, что у нас пенсионная система хреновая, пенсионные деньги тибрят, пенсионеры, в отличие от немецких, по заграницам не разъезжают. Так что я в оценке сильно усомнился бы. Не в сравнении с Россией, где такое же дерьмо, а в принципе. Как человек, реально, а не по красивым отчётам видящий, как "богаты" и "счастливы" пенсионеры
А при чём тут Россия? Навязчивая идея? По моему убеждению, что в России, что у нас пенсионная система хреновая, пенсионные деньги тибрят, пенсионеры, в отличие от немецких, по заграницам не разъезжают. Так что я в оценке сильно усомнился бы. Не в сравнении с Россией, где такое же дерьмо, а в принципе. Как человек, реально, а не по красивым отчётам видящий, как "богаты" и "счастливы" пенсионеры
да где вас таких берут(((((((
не путай пуйловские рейтинги и всякое что говорят по рашенскому пропагандовоному тв )))) - ЗАПОМНИ ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ КОМПАНИЯ ( они просчитывают риски и прочие данные), пуйло не боится страховать свои стратегические объекты в немецкой компании ( никаким англичанам и прочим не доверяет)про АВАРИЮ когда чуть пол Сибири не затопило, сказано выше ((
немцы есть немцы, и я верю если они так говорят и утверждают значит так оно и есть
Цитата: Skype от 03.08.2020 11:24:31Всего 10 лет карантина, потом легче будет.
на подходе 2030 осталось ерунда.
на подходе 2030 осталось ерунда.
Цитата: старик от 03.08.2020 14:24:23"Ходоку" с Моськой как бальзам на их злорадные "души"... )
С каждым постом наполняюсь гордостью за свою страну! Все лучше и лучше!
С каждым постом наполняюсь гордостью за свою страну! Все лучше и лучше!
KapitanNemo 03.08.2020 в 21:07:42 # 758955
На уровне СНГ наверно не худшая.
Цитата: KapitanNemo от 03.08.2020 15:07:42У старшего поколения с пенсией обычно нормально, хотя перегибы в почти одинаковой пенсии при сильно различном стаже встречались. Зато у тех кто вышел на пенсию относительно недавно - проблемы...
Пенсии многих знакомых из старшего поколения вроде хватает не только самим пенсионерам, но еще и родне помогают.
На уровне СНГ наверно не худшая.
Пенсии многих знакомых из старшего поколения вроде хватает не только самим пенсионерам, но еще и родне помогают.
На уровне СНГ наверно не худшая.