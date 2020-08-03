Казахстан вошёл в топ-20 стран с лучшими пенсионными системами по версии немецкой компании Allianz

А при чём тут Россия? Навязчивая идея? По моему убеждению, что в России, что у нас пенсионная система хреновая, пенсионные деньги тибрят, пенсионеры, в отличие от немецких, по заграницам не разъезжают. Так что я в оценке сильно усомнился бы. Не в сравнении с Россией, где такое же дерьмо, а в принципе. Как человек, реально, а не по красивым отчётам видящий, как "богаты" и "счастливы" пенсионеры