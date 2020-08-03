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Экономика
212 тысяч тенге составила среднемесячная зарплата казахстанцев
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danilov 03 Августа 2020 в 16:45:48
Во втором квартале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата работников в РК увеличилась на 13,7% за год и составила 212 тыс. тг. В реальном выражении с учетом инфляции рост покупательной способности составил 6,5%. В аналогичном периоде прошлого года размер среднемесячной заработной платы был равен 186,5 тыс. тг. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками ranking.kz.

Наибольший размер заработной платы традиционно приходится на Атыраускую и Мангистаускую области — 386,4 тыс. и 317,7 тыс. тг соответственно. В свою очередь, среднемесячная заработная плата в Нур-Султане составила 282,5 тыс. тг, в Алматы — 238,7 тыс. тг. Стоит отметить, что только в вышеперечисленных четырех регионах размер заработной платы больше, чем в среднем по республике.

Тем временем наименьший размер среднемесячной заработной платы наблюдается в Северо-Казахстанской (159,3 тыс. тг) и Жамбылской (162 тыс. тг) областях, а также в Шымкенте (164,2 тыс. тг).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 03.08.2020 в 16:55:06   # 758883
Ну, средняя зарплата у нас такая же большая, как и пенсионное обеспечение лучшее в мире. Это абсолютно из одной оперы. Лжём насчёт числа заболевших, лжём о наличии парацетомола, которого как не было, так и нет. Лжём о полном ажуре в дистанционном образовании. Лжём о богатых пенсионерах. Лжём о средней зарплате. У нас, вообще, в принципе, могут о чём-нибудь правду сказать?
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  Zoggyla 03.08.2020 в 16:57:09   # 758884
Они над нами издеваются, все эти стат-бюро и пр.?
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  Даун 03.08.2020 в 16:57:28   # 758885
Где мои 123000 тенге
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  M54 03.08.2020 в 17:06:17   # 758895
Специально народ дразнят что ли такими статьями?!
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  KS 03.08.2020 в 17:35:44   # 758906
Какая у пенсионеров средняя пенсия?

П. С. Понимаю что у кого-то минимальная а кого-то очень большая, все же интересно знать сколько получает большинство
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  walker 03.08.2020 в 17:39:29   # 758908
Цитата: KS от 03.08.2020 11:35:44
Какая у пенсионеров средняя пенсия?

П. С. Понимаю что у кого-то минимальная а кого-то очень большая, все же интересно знать сколько получает большинство

чуть больше двухсот наверное.
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  Маке0912 03.08.2020 в 17:49:28   # 758913
Возьмём одно предприятие где 100 человек.
Директор получает - 700-1 000 000 тенге.
Бухгалтер -500 -700 тысяч тенге
Начальники отделов 3 по 300-500 тысяч тенге.
Остальные работники 80 - 150 тысяч тенге.
Если всё примерно разделить на всех. То у них получается средняя зарплата. Которую они нам показывают.
Просто никто не говорит что 5 человек получают много.
А 95 человек получают мало.
Зато средний показатель хороший.
Статистика мать её. И так по всё стране.
И то это при том что у вас работа есть.
Не нравиться зарплата иди куда хочешь.

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  GoodZone 03.08.2020 в 18:33:07   # 758923
Ну как тут не вспомнить советскую классику - "Служебный роман" и Анатолия Ефремовича Новосельцева:
"Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем" живем...
Ну что сказать? *УКИ!!!
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  Pole13 03.08.2020 в 18:44:32   # 758924
Цитата: KS от 03.08.2020 11:35:44
Какая у пенсионеров средняя пенсия?

П. С. Понимаю что у кого-то минимальная а кого-то очень большая, все же интересно знать сколько получает большинство

150$ где то
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  портфил 03.08.2020 в 18:45:30   # 758925
Цитата: GoodZone от 03.08.2020 12:33:07
Ну как тут не вспомнить советскую классику - "Служебный роман" и Анатолия Ефремовича Новосельцева:
"Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем" живем...
Ну что сказать? *УКИ!!!


можно согласится ( прям свежак

утром от философа на почте получил))))))

Эксперты назвали среднюю зарплату по России
Аналитики подсчитали: среднестатистический работник в 2020 году получал 35 тысяч рублей в месяц

Аналитики на основе данных Росстата подсчитали месячную заработную плату среднестатистического работника в России за последний год – с 1 мая 2019-го по 1 мая 2020 года. В среднем работающие россияне получали 35 тысяч рублей в месяц.

В исследовании, которое по заказу РИА Новости провели эксперты РИА Рейтинг, рассматривались зарплаты официальных сотрудников крупных и средних организаций в разных регионах страны, при расчетах учитывали выплату подоходного налога.
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  Skype 03.08.2020 в 19:13:49   # 758929
Насобачились цифри писать, а пахать кто будет ??
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  МишкаНаСевер 03.08.2020 в 20:02:01   # 758935
Цитата: KS от 03.08.2020 11:35:44
Какая у пенсионеров средняя пенсия?

П. С. Понимаю что у кого-то минимальная а кого-то очень большая, все же интересно знать сколько получает большинство

После последнего поднятия у знакомых пенсионеров, с разным стажем и трудовой деятельностью, примерно 350$

Я чёт не понял, это на 42500 так средняя зп поднялась?
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  строитель 03.08.2020 в 20:02:07   # 758936
Цитата: KS от 03.08.2020 11:35:44
Какая у пенсионеров средняя пенсия?

П. С. Понимаю что у кого-то минимальная а кого-то очень большая, все же интересно знать сколько получает большинство


У моей мамы 150 тыс
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  старик 03.08.2020 в 20:07:45   # 758937
Во всем мире кризис, а у нас прет!
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  KapitanNemo 03.08.2020 в 20:53:53   # 758952
Врут по инерции, так привыкли, что даже пандемию не замечают.

У всей сферы обслуживания в ноль зарплата превратилась.
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