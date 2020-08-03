212 тысяч тенге составила среднемесячная зарплата казахстанцев

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danilov 03 Августа 2020 в 16:45:48
Наибольший размер заработной платы традиционно приходится на Атыраускую и Мангистаускую области — 386,4 тыс. и 317,7 тыс. тг соответственно. В свою очередь, среднемесячная заработная плата в Нур-Султане составила 282,5 тыс. тг, в Алматы — 238,7 тыс. тг. Стоит отметить, что только в вышеперечисленных четырех регионах размер заработной платы больше, чем в среднем по республике.
Тем временем наименьший размер среднемесячной заработной платы наблюдается в Северо-Казахстанской (159,3 тыс. тг) и Жамбылской (162 тыс. тг) областях, а также в Шымкенте (164,2 тыс. тг).
Комментарии, по рейтингу, по дате
П. С. Понимаю что у кого-то минимальная а кого-то очень большая, все же интересно знать сколько получает большинство
Цитата: KS от 03.08.2020 11:35:44
Какая у пенсионеров средняя пенсия?
П. С. Понимаю что у кого-то минимальная а кого-то очень большая, все же интересно знать сколько получает большинство
Какая у пенсионеров средняя пенсия?
П. С. Понимаю что у кого-то минимальная а кого-то очень большая, все же интересно знать сколько получает большинство
чуть больше двухсот наверное.
Директор получает - 700-1 000 000 тенге.
Бухгалтер -500 -700 тысяч тенге
Начальники отделов 3 по 300-500 тысяч тенге.
Остальные работники 80 - 150 тысяч тенге.
Если всё примерно разделить на всех. То у них получается средняя зарплата. Которую они нам показывают.
Просто никто не говорит что 5 человек получают много.
А 95 человек получают мало.
Зато средний показатель хороший.
Статистика мать её. И так по всё стране.
И то это при том что у вас работа есть.
Не нравиться зарплата иди куда хочешь.
"Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы
Ну что сказать? *УКИ!!!
Цитата: KS от 03.08.2020 11:35:44
Какая у пенсионеров средняя пенсия?
П. С. Понимаю что у кого-то минимальная а кого-то очень большая, все же интересно знать сколько получает большинство
Какая у пенсионеров средняя пенсия?
П. С. Понимаю что у кого-то минимальная а кого-то очень большая, все же интересно знать сколько получает большинство
150$ где то
Цитата: GoodZone от 03.08.2020 12:33:07
Ну как тут не вспомнить советскую классику - "Служебный роман" и Анатолия Ефремовича Новосельцева:
"Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы
работаем" живем...
Ну что сказать? *УКИ!!!
Ну как тут не вспомнить советскую классику - "Служебный роман" и Анатолия Ефремовича Новосельцева:
"Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы
Ну что сказать? *УКИ!!!
можно согласится ( прям свежак
утром от философа на почте получил))))))
Эксперты назвали среднюю зарплату по России
Аналитики подсчитали: среднестатистический работник в 2020 году получал 35 тысяч рублей в месяц
Аналитики на основе данных Росстата подсчитали месячную заработную плату среднестатистического работника в России за последний год – с 1 мая 2019-го по 1 мая 2020 года. В среднем работающие россияне получали 35 тысяч рублей в месяц.
В исследовании, которое по заказу РИА Новости провели эксперты РИА Рейтинг, рассматривались зарплаты официальных сотрудников крупных и средних организаций в разных регионах страны, при расчетах учитывали выплату подоходного налога.
МишкаНаСевер 03.08.2020 в 20:02:01 # 758935
Цитата: KS от 03.08.2020 11:35:44
Какая у пенсионеров средняя пенсия?
П. С. Понимаю что у кого-то минимальная а кого-то очень большая, все же интересно знать сколько получает большинство
Какая у пенсионеров средняя пенсия?
П. С. Понимаю что у кого-то минимальная а кого-то очень большая, все же интересно знать сколько получает большинство
После последнего поднятия у знакомых пенсионеров, с разным стажем и трудовой деятельностью, примерно 350$
Я чёт не понял, это на 42500 так средняя зп поднялась?
Цитата: KS от 03.08.2020 11:35:44
Какая у пенсионеров средняя пенсия?
П. С. Понимаю что у кого-то минимальная а кого-то очень большая, все же интересно знать сколько получает большинство
Какая у пенсионеров средняя пенсия?
П. С. Понимаю что у кого-то минимальная а кого-то очень большая, все же интересно знать сколько получает большинство
У моей мамы 150 тыс
KapitanNemo 03.08.2020 в 20:53:53 # 758952
У всей сферы обслуживания в ноль зарплата превратилась.