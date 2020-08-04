Ещё два трюлика

чую кипишь будет, пиндосы могут обнулить свои долги и останемся мы с пачками резаной бумаги ))))) у них общий долг за 20 трилл.

Цитата: Zoggyla от

Цитата: Skype от

чую кипишь будет, пиндосы могут обнулить свои долги и останемся мы с пачками резаной бумаги ))))) у них общий долг за 20 трилл. чую кипишь будет, пиндосы могут обнулить свои долги и останемся мы с пачками резаной бумаги ))))) у них общий долг за 20 трилл. блть, в моем семейном окружении такой сценарий не предусмотрен. Это будет катастрофа!

Следующие будут гордится тем, что 2020-е пережили и т.д. Каждый будет гордится своей задницей в которой ему довелось побывать...