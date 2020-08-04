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Экономика
Ещё два трюлика
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danilov 04 Августа 2020 в 19:37:49
WSJ: Минфин США планирует привлечь во 2п 2020г дополнительно $2 трлн из-за необходимости выделения значительных средств на последствия пандемии.
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  Skype 04.08.2020 в 20:14:52   # 759095
чую кипишь будет, пиндосы могут обнулить свои долги и останемся мы с пачками резаной бумаги ))))) у них общий долг за 20 трилл.
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  Zoggyla 04.08.2020 в 20:16:39   # 759096
Цитата: Skype от 04.08.2020 14:14:52
чую кипишь будет, пиндосы могут обнулить свои долги и останемся мы с пачками резаной бумаги ))))) у них общий долг за 20 трилл.
блть, в моем семейном окружении такой сценарий не предусмотрен. Это будет катастрофа!
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  Ал 04.08.2020 в 20:23:25   # 759097
Цитата: Zoggyla от 04.08.2020 14:16:39
Цитата: Skype от 04.08.2020 14:14:52
чую кипишь будет, пиндосы могут обнулить свои долги и останемся мы с пачками резаной бумаги ))))) у них общий долг за 20 трилл.
блть, в моем семейном окружении такой сценарий не предусмотрен. Это будет катастрофа!
Есть и плюс Quote:
Следующие будут гордится тем, что 2020-е пережили и т.д. Каждый будет гордится своей задницей в которой ему довелось побывать...

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  Ал 04.08.2020 в 20:28:07   # 759098
Quote:
31 июля 2020
Китай начал борьбу с золотой лихорадкой https://lenta.ru/news/2020/07/31/zoloto/
Власти Китая начали бороться с золотой лихорадкой на рынке и ограничили доступ к торговле золотом и другими драгоценными металлами. Крупнейшие банки КНР опасаются повторения апрельской ситуации с нефтью, когда розничные трейдеры потерпели большие убытки из-за падения WTI ниже нуля. Об этом сообщает Reuters.Например, CBC, крупнейший банк Китая, с 31 июля запрещает клиентам открывать позиции в платине и палладии и другими продуктами, связанными с драгоценными металлами, объясняя такое решение необходимостью контролировать риски. По такому же пути пошел другой банк — Agricultural Bank of China — он полностью приостановил операции с золотом. Шанхайская фьючерсная биржа, где торгуются фьючерсы на золото и серебро, также призвала действовать рационально.
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