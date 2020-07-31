Freedom Holding Corp. покупает банк Kassa Nova

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danilov 04 Августа 2020 в 19:51:36
Стороны ожидают одобрения сделки со стороны комитета по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и потребителей министерства национальной экономики и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан.
По завершении сделки банк Kassa Nova станет дочерней компанией АО «Freedom Finance». Ожидается, что необходимые условия для закрытия сделки будут выполнены к концу года.
Согласно данным, опубликованным на сайте Комиссии США по ценным бумагам и биржам (Stock Exchange Commission), Freedom Holding Corp. приобретет 9,3 млн простых акций АО «Банк Kassa Nova». Сумма покупки будет складываться из: собственного капитала банка на 30 июня 2020 года в размере 17,3 млрд тенге ($41,4 млн) минус 1,7 млрд тенге ($4,094 млн), помноженных на 1,1. Таким образом, она будет составлять примерно $41 млн.
Следует отметить, что, согласно условиям договора, окончательная сумма сделки будет скорректирована на основе разницы между чистой балансовой стоимостью пула кредитов и фактической ценой продажи пула кредитов, а также на основе разницы между чистой балансовой и фактической ценой непрофильных активов и недвижимости банка.
По словам главы Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, компания уже внесла задаток в размере $4,3 млн. Оставшаяся сумма будет уплачена после закрытия сделки.
Также Freedom Holding Corp. приобретет 1 млн привилегированных акций у владельца Forte Bank Болата Утемуратова за $2,4 млн.
Freedom Holding Corp. ожидает, что приобретение банка Kassa Nova расширит возможности по предоставлению компанией финансовых услуг в Казахстане. В настоящее время АО «Freedom Finance» управляет в Казахстане 16 розничными брокерскими конторами.
«Приобретение банка является продолжением успешной стратегии компании, впервые внедренной в России, где компания осуществляет брокерскую деятельность по ценным бумагам через ООО «Фридом Финанс» в сочетании с целенаправленными банковскими услугами, предоставляемыми ООО «ФФИН Банк» для предоставления широкого спектра услуг клиентам», – говорится в сообщении Freedom Holding Corp.
По словам Тимура Турлова, приобретаемый компанией банк будет в первую очередь сфокусирован на бизнесе инвестиционного банка.
«Мы понимаем, что здесь есть огромное пространство для работы, и мы уверены, что получение нами возможности работы с банковской лицензией позволит нам внести гораздо более ценный вклад в развитие рынка ценных бумаг в Республики Казахстан, и заставить фондовый рынок еще более активно выполнять свою ключевую роль – привлечение капитала для нашей экономики», - отметил он на пресс-конференции во вторник, 4 августа.
Долгосрочная цель холдинга – построить один из лучших кастодиальных сервисов для казахстанских брокерских компаний.
«Мы считаем, что в том числе благодаря появлению банка, который может получить кастодиальную лицензию в будущем, мы смогли бы обеспечить надежное хранение ценных бумаг одновременно с высокой эффективностью, прямым доступом на биржу и конкурентоспособной стоимостью совершения сделок, чтобы любой профессиональный участник казахстанского рынка мог конкурировать наравне с английскими или американскими компаниями здесь», - пояснил Турлов.
Напомним, кастодиальные услуги подразумевают услуги по хранению и распоряжению имуществом клиента на основании его письменного распоряжения. Под имуществом чаще всего имеются в виду ценные бумаги, финансовые инструменты и денежные средства.
Банк Kassa Nova был основан в 2009 году и в настоящее время имеет девять филиалов по всему Казахстану. Простые акции банка принадлежат казахстанскому банку АО «ForteBank», а его привилегированные акции – владельцу ForteBank Булату Утемуратову.
Freedom Holding Corp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom Finance.
Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) и Украинской биржи. Головной офис компании находится в Алматы, а ее административные офисы – в России и США. Компания имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, Украине, Узбекистане, Германии и на Кипре. Простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой бирже и Санкт-Петербургской бирже....
https://kursiv.kz/news/finansy/2020-08/freedom-holding-corp-pokupaet-bank-kassa-nova
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