Шведская модель по коронавирусу наконец сработала

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walker 06 Августа 2020 в 09:45:32
Шведский опыт показывает, что необходимости в этом все-таки не было.
Из-за отсутствия строгой самоизоляции экономика страны упала в два раза меньше, чем в Европе
Никаких научно обоснованных, статистически подтвержденных доказательств тому, что без строгих ограничительных мер никак нельзя было обойтись, нет до сих пор. Есть только предположение о том, что без жесткого карантина происходит катастрофа. И есть Швеция, которая не стала вводить жесткий карантин, обошлась мягкими ограничениями и никакой катастрофы у нее не случилось.
Больше того, судя по свежим экономическим показателям за второй квартал 2020 года, она всех обыграла.
В Европе фиксируется падение ВВП в среднем на 15%. Еще хуже ситуация в США, где ВВП упал на 33%.
ВВП Швеции из-за пандемии снизился всего на 7%. По сравнению с другими странами, это очень мало.
Какой ценой шведам удалось спасти свою экономику? По правде сказать, никакой особенной цены не заметно.
Да, смертность от коронавируса в Швеции на 100 тысяч населения больше, чем у Финляндии и Дании. Но у них и количество заболевших гораздо больше.
В среднем же летальность не так высока, как в Испании и Италии, которые, сидели в строгом карантине. По данным Института Джона Хопкинса, в Италии летальность 14,6. В Испании - 9,41. В Швеции - 7,08. В Дании – 4,3. В Финляндии – 4,42.
Большее количество смертей по сравнению с соседними странами сами шведы объясняют не стратегическим, а тактическим просчетом.
У них много домов для престарелых людей и много иммигрантов, которые работают в этих домах, обслуживают постояльцев в качестве нянечек, санитаров, уборщиков. Иммигранты плохо знают шведский и не очень понимают, что происходит вокруг. А поскольку живут они скученно и не соблюдают социальную дистанцию, они быстро перезаражались, но не обратили внимание на недомогание, и понесли коронавирус своим подопечным - в дома престарелых.
Как только шведы это поняли, дома престарелых были переведены на карантинный режим, иммигрантам вправили мозги, и количество смертей в стране постепенно сократилось. Сейчас оно очень низкое, гораздо ниже, чем в Москве, где проживает всего на 1 млн. человек больше, чем в Швеции: 1 и 2 августа – никто из шведов не умер от коронавируса, 3 августа – скончался один человек, 4 августа - трое.
Объективно, шведский опыт – по крайне мере на данный момент – ставит под очень большой вопрос «жизненную» необходимость запирать людей в квартирах во время пандемии, как это делалось в других странах.
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