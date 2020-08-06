Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам

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danilov 06 Августа 2020 в 11:38:11
Ранее аналогичные письма получили Кипр, Мальта и Люксембург. Если страны не согласятся с предложенными условиями, по поручению президента Владимира Путина Россия должна разорвать налоговые соглашения.
3 августа Минфин объявил о начале денонсации налогового соглашения с Кипром. Также идет подготовка к расторжению договора с Мальтой. Списка стран, соглашения с которыми будут пересмотрены или расторгнуты, пока нет.
Вход рупь - выход три
Для того чтобы налоговое соглашение с Кипром утратило силу со следующего года, необходимо направить уведомление властям острова до 31 декабря этого года. Для Люксембурга и Мальты такой срок истек 30 июня этого года.
Если соглашения между Кипром и Россией перестанет действовать со следующего года, выплаты дивидендов из РФ на Кипр будут облагаться налогом на доходы у источника выплаты по ставке 15%, а остальных доходов (проценты и роялти) — по ставке 20%. Таким образом, под удар попадут и другие доходы, например лицензионные платежи, а также платежи за аренду судов. Кипр является популярной юрисдикцией не только для холдингов и финансовых компаний, но также для владельцев прав на объекты интеллектуальной собственности и судовладельцев. Именно для них существование соглашения с Кипром имело первостепенное значение.
При уходе с Кипра необходимо иметь в виду, что недавно остров ввел налог на выход (exit tax), причем ретроспективно — с 1 января 2020 года.
Теперь при переезде с Кипра может возникнуть обязательство заплатить налог на разницу между рыночной стоимостью актива и его налоговой стоимостью. Особое внимание потребуется, если на балансе кипрской компании имеются выданные займы и объекты интеллектуальной собственности.
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