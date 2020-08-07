Финансовая стабильность киприотов

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danilov 07 Августа 2020 в 21:43:34
Делегацию островного государства возглавит глава Минфина Константинос Петридес, говорится в сообщении.
Кипрская сторона рассчитывает добиться продления подписанного ранее с Кипром соглашения об избежании двойного налогообложения.
Хотя на днях российский Минфин заявлял о расторжении этого документа. Это соглашение сделало кипрскую юрисдикцию комфортной для бизнесменов из России. По данным ЦБ РФ, еще год назад на две трети всех инвестиций россиян за рубежом приходится на Кипр. Общий объем размещенных там российских денег составил около $190 млрд – это в 8 раз больше ВВП Кипра.
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