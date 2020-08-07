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Экономика
Финансовая стабильность киприотов
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danilov 07 Августа 2020 в 21:43:34
Власти Кипра рассчитывают, что 10-11 августа - на эти даты намечен официальной визит «большой официальной делегации» в Москву - им удастся попасть в Кремль и уговорить президента Путина не разрушать финансовую стабильность киприотов.

Делегацию островного государства возглавит глава Минфина Константинос Петридес, говорится в сообщении.

Кипрская сторона рассчитывает добиться продления подписанного ранее с Кипром соглашения об избежании двойного налогообложения.

Хотя на днях российский Минфин заявлял о расторжении этого документа. Это соглашение сделало кипрскую юрисдикцию комфортной для бизнесменов из России. По данным ЦБ РФ, еще год назад на две трети всех инвестиций россиян за рубежом приходится на Кипр. Общий объем размещенных там российских денег составил около $190 млрд – это в 8 раз больше ВВП Кипра.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 07.08.2020 в 21:58:01   # 759533
Сам я не понимаю в экономике, но тут кто то говорил что Россия умоется от денонсации договора, а оказывается киприотам он нужнее. Одно понимаю: если из 190 лярдов хотя бы половина вернется в Россию, то она будет в выигрыше.
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