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Экономика
Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России
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danilov 08 Августа 2020 в 21:35:05
Мальта и Люксембург «в целом согласились» на предложенные Россией условия пересмотра налоговых соглашений, сообщил Минфин.
Переговоры с двумя странами будут «оперативно» завершены после переговоров с Кипром, отметил Сазанов. «В отношении Мальты и Люксембурга — обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия. Сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой»
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  walker 08.08.2020 в 22:28:10   # 759676
Получается, Россия еще выше с колен встаёт? Вот радости шымкентцам.
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  Ал 08.08.2020 в 22:33:38   # 759679
Цитата: walker от 08.08.2020 16:28:10
Получается, Россия еще выше с колен встаёт? Вот радости шымкентцам.
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  Ал 08.08.2020 в 22:37:24   # 759681
Чем Горный бАран недоволен? )))
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  Ара горный 08.08.2020 в 22:38:00   # 759682
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  Ал 08.08.2020 в 22:38:40   # 759683
Цитата: Ара горный от 08.08.2020 16:38:00
Твоя семейная фотография? )))

Кстати, чего в личке зассучил? Чтобы пальцы не стерлись у недавно отметившегося Макена напалечники попроси...)))
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  Ара горный 08.08.2020 в 22:39:36   # 759684
Водку не пью, не крещен. Не совок.
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  Ал 08.08.2020 в 22:45:49   # 759685
Хату в аренду взял.
Крест мог надеть для конспирации или просто найденную "рыжь" поносить потянуло, а майку на помойке подобрать.
А на бутылке ничего не обозначено. Может быть кумыс, от чрезмерного употребления которого у тебя днище пробивает...
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  Ара горный 08.08.2020 в 22:49:42   # 759688
Цитата: walker от 08.08.2020 16:28:10
Получается, Россия еще выше с колен встаёт? Вот радости шымкентцам.


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  Ал 08.08.2020 в 22:52:51   # 759689
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  Ара горный 08.08.2020 в 22:57:16   # 759690
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  Ара горный 08.08.2020 в 22:58:10   # 759691
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  Ал 08.08.2020 в 23:01:10   # 759692



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  Ара горный 08.08.2020 в 23:06:45   # 759693
Quote:
Наконец-то я увидел как шымкентцы выглядят... )))


Определенная категория.
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  Ал 08.08.2020 в 23:09:13   # 759694
Цитата: Ара горный от 08.08.2020 17:06:45
Quote:
Наконец-то я увидел как шымкентцы выглядят... )))


Определенная категория.
Ты с командой? )))
Кроме вас кто за "Рашкой" так усердно наблюдает?

Кстати, напалечники треба? )))
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  Мура45 08.08.2020 в 23:09:24   # 759695
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  Ал 08.08.2020 в 23:10:21   # 759696
Цитата: walker от 08.08.2020 16:28:10
Получается, Россия еще выше с колен встаёт? Вот радости шымкентцам.

А новость, часом, не фейк? ;)
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  Ал 08.08.2020 в 23:10:55   # 759697
Цитата: Мура45 от 08.08.2020 17:09:24
Цитата: Ара горный от 08.08.2020 17:06:45
Quote:
Наконец-то я увидел как шымкентцы выглядят... )))


Определенная категория.

Котоновая
Может все же кизячная?
Кроме местных "патриотов" кто за "Рашкой" так усердно наблюдает?
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  walker 08.08.2020 в 23:14:25   # 759698
Картина маслом:
Ватный прокурор с функцией карателя на сайте чуждого ему Шымкента успешно побеждает мировое зло в лице шымкентских националистов, попутно фонтанируя искрометным тонким юмором.
К сожалению, так и не понятым неотесанными шымкентцами - пещерными националистами.
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  Ал 08.08.2020 в 23:16:24   # 759699
Картина маслом: кизячный защитник собственных комплексов с командой пытаются под новостью Петросянить...
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  Ал 08.08.2020 в 23:18:07   # 759700
Quote:
Цирк с конями: на манеже все те же! https://yvision.kz/post/802987
25.04.2018
Все течет, все меняется, только наши родные нацпоцы не изменяют себе никогда.
...
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  walker 08.08.2020 в 23:21:27   # 759701
Негоже сыну великого русского народа зеркалить каменты отсталого пещерного кизячника. Наверняка в гугле найдутся креативные идеи.
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  Ал 08.08.2020 в 23:23:03   # 759702
Негоже представителю великого казахского народа, пытаясь опозорить других, позорить собственный род.
Ведь своими поступками слова Абая подтверждаешь...
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  walker 08.08.2020 в 23:24:20   # 759703
Это пипец )) самородок креатива какой-то))
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  Ал 08.08.2020 в 23:25:17   # 759704
Цитата: walker от 08.08.2020 17:24:20
Это пипец )) самородок креатива какой-то))

Хвастать некрасиво и неприлично...
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  Мура45 08.08.2020 в 23:25:44   # 759705
Цитата: walker от 08.08.2020 17:24:20
Это пипец )) самородок креатива какой-то))

За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.
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  Ал 08.08.2020 в 23:27:31   # 759707
Цитата: Мура45 от 08.08.2020 17:25:44
Цитата: walker от 08.08.2020 17:24:20
Это пипец )) самородок креатива какой-то))

За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.
Правильно делаешь что следишь за "Ходоком"...
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  walker 08.08.2020 в 23:27:46   # 759708
Цитата: Мура45 от 08.08.2020 17:25:44
Цитата: walker от 08.08.2020 17:24:20
Это пипец )) самородок креатива какой-то))

За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.


Ну так пальчики опережают работу мозга.
Идеи как из рога изобилия не прекращают свой заливистый поток.
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  Ал 08.08.2020 в 23:29:01   # 759709
Цитата: walker от 08.08.2020 17:27:46
Цитата: Мура45 от 08.08.2020 17:25:44
Цитата: walker от 08.08.2020 17:24:20
Это пипец )) самородок креатива какой-то))

За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.

Quote:
Правильно делаешь что следишь за "Ходоком"...

Ну так пальчики опережают работу мозга.
Идеи как из рога изобилия не прекращают свой заливистый поток.

УГ, спасибо что подтвердил мои выводы...
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  Мура45 08.08.2020 в 23:32:40   # 759710
Цитата: walker от 08.08.2020 17:27:46
Цитата: Мура45 от 08.08.2020 17:25:44
Цитата: walker от 08.08.2020 17:24:20
Это пипец )) самородок креатива какой-то))

За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.


Ну так пальчики опережают работу мозга.
Идеи как из рога изобилия не прекращают свой заливистый поток.

У мну напальчники пропали. Он умыкнул, наверное.

Что то он на 166 сообщениях тормознулся.
Интересно, что он там набредил?
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  Ал 08.08.2020 в 23:34:13   # 759711
Цитата: Мура45 от 08.08.2020 17:32:40
Цитата: walker от 08.08.2020 17:27:46
Цитата: Мура45 от 08.08.2020 17:25:44
Цитата: walker от 08.08.2020 17:24:20
Это пипец )) самородок креатива какой-то))

За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.


Ну так пальчики опережают работу мозга.
Идеи как из рога изобилия не прекращают свой заливистый поток.

У мну напальчники пропали. Он умыкнул, наверное.

Что то он на 166 сообщениях тормознулся.
Интересно, что он там набредил?
Зачем с клептоманами водишься?

Горный бАран точки с запятыми отправляет. Иногда тире. Разве что я подсчет не веду, оставляя это благодарное занятие местному Счетоводу Вотрубе...
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