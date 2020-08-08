Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

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danilov 08 Августа 2020 в 21:35:05
Переговоры с двумя странами будут «оперативно» завершены после переговоров с Кипром, отметил Сазанов. «В отношении Мальты и Люксембурга — обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия. Сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой»
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Цитата: walker от 08.08.2020 16:28:10
Получается, Россия еще выше с колен встаёт? Вот радости шымкентцам.
Получается, Россия еще выше с колен встаёт? Вот радости шымкентцам.
Ара горный 08.08.2020 в 22:38:00 # 759682
Кстати, чего в личке зассучил? Чтобы пальцы не стерлись у недавно отметившегося Макена напалечники попроси...)))
Ара горный 08.08.2020 в 22:39:36 # 759684
Крест мог надеть для конспирации или просто найденную "рыжь" поносить потянуло, а майку на помойке подобрать.
А на бутылке ничего не обозначено. Может быть кумыс, от чрезмерного употребления которого у тебя днище пробивает...
Ара горный 08.08.2020 в 22:49:42 # 759688
Цитата: walker от 08.08.2020 16:28:10
Получается, Россия еще выше с колен встаёт? Вот радости шымкентцам.
Получается, Россия еще выше с колен встаёт? Вот радости шымкентцам.
Цитата: Ара горный от 08.08.2020 16:49:42
Цитата: walker от 08.08.2020 16:28:10
Получается, Россия еще выше с колен встаёт? Вот радости шымкентцам.
Получается, Россия еще выше с колен встаёт? Вот радости шымкентцам.
Наконец-то я увидел как шымкентцы выглядят... )))
Ара горный 08.08.2020 в 22:57:16 # 759690
Ара горный 08.08.2020 в 22:58:10 # 759691
Ара горный 08.08.2020 в 23:06:45 # 759693
Наконец-то я увидел как шымкентцы выглядят... )))
Определенная категория.
Цитата: Ара горный от 08.08.2020 17:06:45Ты с командой? )))
Quote:
Определенная категория.
Quote:
Наконец-то я увидел как шымкентцы выглядят... )))
Определенная категория.
Кроме вас кто за "Рашкой" так усердно наблюдает?
Кстати, напалечники треба? )))
Цитата: Ара горный от 08.08.2020 17:06:45
Quote:
Определенная категория.
Quote:
Наконец-то я увидел как шымкентцы выглядят... )))
Определенная категория.
Котоновая
Цитата: walker от 08.08.2020 16:28:10
Получается, Россия еще выше с колен встаёт? Вот радости шымкентцам.
Получается, Россия еще выше с колен встаёт? Вот радости шымкентцам.
А новость, часом, не фейк? ;)
Цитата: Мура45 от 08.08.2020 17:09:24Может все же кизячная?
Котоновая
Цитата: Ара горный от 08.08.2020 17:06:45
Quote:
Определенная категория.
Quote:
Наконец-то я увидел как шымкентцы выглядят... )))
Определенная категория.
Котоновая
Кроме местных "патриотов" кто за "Рашкой" так усердно наблюдает?
Ватный прокурор с функцией карателя на сайте чуждого ему Шымкента успешно побеждает мировое зло в лице шымкентских националистов, попутно фонтанируя искрометным тонким юмором.
К сожалению, так и не понятым неотесанными шымкентцами - пещерными националистами.
Цирк с конями: на манеже все те же! https://yvision.kz/post/802987
25.04.2018
Все течет, все меняется, только наши родные нацпоцы не изменяют себе никогда.
...
25.04.2018
Все течет, все меняется, только наши родные нацпоцы не изменяют себе никогда.
...
Ведь своими поступками слова Абая подтверждаешь...
Хвастать некрасиво и неприлично...
За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.
Цитата: Мура45 от 08.08.2020 17:25:44Правильно делаешь что следишь за "Ходоком"...
За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.
За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.
Цитата: Мура45 от 08.08.2020 17:25:44
За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.
За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.
Ну так пальчики опережают работу мозга.
Идеи как из рога изобилия не прекращают свой заливистый поток.
Цитата: walker от 08.08.2020 17:27:46
Quote:
Ну так пальчики опережают работу мозга.
Идеи как из рога изобилия не прекращают свой заливистый поток.
Цитата: Мура45 от 08.08.2020 17:25:44
За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.
За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.
Quote:
Правильно делаешь что следишь за "Ходоком"...
Ну так пальчики опережают работу мозга.
Идеи как из рога изобилия не прекращают свой заливистый поток.
УГ, спасибо что подтвердил мои выводы...
Цитата: walker от 08.08.2020 17:27:46
Ну так пальчики опережают работу мозга.
Идеи как из рога изобилия не прекращают свой заливистый поток.
Цитата: Мура45 от 08.08.2020 17:25:44
За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.
За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.
Ну так пальчики опережают работу мозга.
Идеи как из рога изобилия не прекращают свой заливистый поток.
У мну напальчники пропали. Он умыкнул, наверное.
Что то он на 166 сообщениях тормознулся.
Интересно, что он там набредил?
Цитата: Мура45 от 08.08.2020 17:32:40Зачем с клептоманами водишься?
У мну напальчники пропали. Он умыкнул, наверное.
Что то он на 166 сообщениях тормознулся.
Интересно, что он там набредил?
Цитата: walker от 08.08.2020 17:27:46
Ну так пальчики опережают работу мозга.
Идеи как из рога изобилия не прекращают свой заливистый поток.
Цитата: Мура45 от 08.08.2020 17:25:44
За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.
За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.
Ну так пальчики опережают работу мозга.
Идеи как из рога изобилия не прекращают свой заливистый поток.
У мну напальчники пропали. Он умыкнул, наверное.
Что то он на 166 сообщениях тормознулся.
Интересно, что он там набредил?
Горный бАран точки с запятыми отправляет. Иногда тире. Разве что я подсчет не веду, оставляя это благодарное занятие местному Счетоводу Вотрубе...