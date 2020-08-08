Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

Цитата: walker от

Цитата: Мура45 от

Цитата: walker от

Это пипец )) самородок креатива какой-то)) Это пипец )) самородок креатива какой-то))

За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры. За каких то полчаса он раз десять редактировал свои высеры.



Ну так пальчики опережают работу мозга.

Идеи как из рога изобилия не прекращают свой заливистый поток. Ну так пальчики опережают работу мозга.Идеи как из рога изобилия не прекращают свой заливистый поток.

У мну напальчники пропали. Он умыкнул, наверное.Что то он на 166 сообщениях тормознулся.Интересно, что он там набредил?