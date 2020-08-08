МИРОВОЙ ГОСДОЛГ К МИРОВОМУ ВВП

Цитата: Маке0912 от

А здезь АЛ что ума нехватает Или комп завмс.

Ты же без чужой инфы никто. Плагиатор иждевенец.

ПИДОРАЗ ты ПОДСТРЕКАТЕЛЬ помоешный. А здезь АЛ что ума нехватает Или комп завмс.Ты же без чужой инфы никто. Плагиатор иждевенец.ПИДОРАЗ ты ПОДСТРЕКАТЕЛЬ помоешный.

Маке, Ал тоже участник системы. Его надо воспринимать как стресс-тест. И вот плохо, что у него есть успехи в провокациях...