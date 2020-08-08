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Экономика
МИРОВОЙ ГОСДОЛГ К МИРОВОМУ ВВП
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danilov 08 Августа 2020 в 21:43:22
В прошлый рекорд он стал таким из-за войны. А тут без войны экономику загнали.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 08.08.2020 в 23:50:40   # 759724
Все заняты, коронавирусом. А что скоро нас ждет СуперКризис мало кого волнует.
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  Absolute 09.08.2020 в 01:50:46   # 759754
Узнать бы подробное по какой система надзора danilov пропускает новости.
Ничего реакционного, только новости прошедшие тройной фильтр?
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  Маке0912 09.08.2020 в 02:31:08   # 759764
А здезь АЛ что ума нехватает Или комп завмс.
Ты же без чужой инфы никто. Плагиатор иждевенец.
ПИДОРАЗ ты ПОДСТРЕКАТЕЛЬ помоешный.
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  Absolute 09.08.2020 в 02:37:03   # 759766
Цитата: Маке0912 от 08.08.2020 20:31:08
А здезь АЛ что ума нехватает Или комп завмс.
Ты же без чужой инфы никто. Плагиатор иждевенец.
ПИДОРАЗ ты ПОДСТРЕКАТЕЛЬ помоешный.

Маке, Ал тоже участник системы. Его надо воспринимать как стресс-тест. И вот плохо, что у него есть успехи в провокациях...
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  Маке0912 09.08.2020 в 02:42:28   # 759770
Цитата: Absolute от 08.08.2020 20:37:03
Цитата: Маке0912 от 08.08.2020 20:31:08
А здезь АЛ что ума нехватает Или комп завмс.
Ты же без чужой инфы никто. Плагиатор иждевенец.
ПИДОРАЗ ты ПОДСТРЕКАТЕЛЬ помоешный.

Маке, Ал тоже участник системы. Его надо воспринимать как стресс-тест. И вот плохо, что у него есть успехи в провокациях...

Ты прав.
Но он меня достал.
Извините но без русского отборного мата никак.
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