МИРОВОЙ ГОСДОЛГ К МИРОВОМУ ВВП

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danilov 08 Августа 2020 в 21:43:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ничего реакционного, только новости прошедшие тройной фильтр?
Ты же без чужой инфы никто. Плагиатор иждевенец.
ПИДОРАЗ ты ПОДСТРЕКАТЕЛЬ помоешный.
Цитата: Маке0912 от 08.08.2020 20:31:08
А здезь АЛ что ума нехватает Или комп завмс.
Ты же без чужой инфы никто. Плагиатор иждевенец.
ПИДОРАЗ ты ПОДСТРЕКАТЕЛЬ помоешный.
А здезь АЛ что ума нехватает Или комп завмс.
Ты же без чужой инфы никто. Плагиатор иждевенец.
ПИДОРАЗ ты ПОДСТРЕКАТЕЛЬ помоешный.
Маке, Ал тоже участник системы. Его надо воспринимать как стресс-тест. И вот плохо, что у него есть успехи в провокациях...
Цитата: Absolute от 08.08.2020 20:37:03
Маке, Ал тоже участник системы. Его надо воспринимать как стресс-тест. И вот плохо, что у него есть успехи в провокациях...
Цитата: Маке0912 от 08.08.2020 20:31:08
А здезь АЛ что ума нехватает Или комп завмс.
Ты же без чужой инфы никто. Плагиатор иждевенец.
ПИДОРАЗ ты ПОДСТРЕКАТЕЛЬ помоешный.
А здезь АЛ что ума нехватает Или комп завмс.
Ты же без чужой инфы никто. Плагиатор иждевенец.
ПИДОРАЗ ты ПОДСТРЕКАТЕЛЬ помоешный.
Маке, Ал тоже участник системы. Его надо воспринимать как стресс-тест. И вот плохо, что у него есть успехи в провокациях...
Ты прав.
Но он меня достал.
Извините но без русского отборного мата никак.