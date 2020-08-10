Кабмин РК вернулся к планам возможного отчуждения доли в ШНПЗ

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danilov 10 Августа 2020 в 09:01:50
«Разрешить компании Pervinage Holding B.V. совершить сделку по отчуждению 50% пакета акций компании Valsera Holdings B.V. в пользу компании CNPC E&D Holdings Coöperatief U.A.», — говорится в проекте постановления правительства.
Согласно списку аффилиированных лиц АО «KEGOC» от 1 января 2020 года, Valsera Holdings B.V. на 50% входит в число дочерних и зависимых организаций АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ). Согласно тому же документу, 99.43% Шымкентского нефтеперерабатывающего завода (ШНПЗ, ТОО «ПКОП» или «ПетроКазахстан Ойл Продактс») принадлежат Valsera Holdings B.V.
Напомним, 25 октября 2019 года МИА КазТАГ уже сообщало о том, что кабмин хочет разрешить отчуждение 50% акций Valsera Holdings B.V. в пользу китайской CNPC. Тогда же отмечалось, что Pervinage Holding B.V. – это компания, зарегистрированная в Нидерландах. Кроме того приводились данные из выписки Казахстанской фондовой биржи (KASE) еще от 17 ноября 2006 года о том, что АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) оформил сделку по приобретению 50% акций Шымкентского НПЗ, в которой указано, что Valsera Holdings B.V. является материнской компанией ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (официальное название Шымкентского НПЗ). В то же время, ШНПЗ является одним из подразделений группы компаний Petro Kazakhstan, акционерами которой уже являются «Китайская Национальная Нефтяная Корпорация» (CNPC) и КМГ.
Нур-Султан. 8 августа. КазТАГ
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KapitanNemo 10.08.2020 в 11:59:32 # 760017
alpha_portal 10.08.2020 в 12:42:08 # 760020
Практичный 10.08.2020 в 13:40:21 # 760024