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Экономика
В 18 млрд тенге может обойтись Казахстану покупка вакцин от COVID-19
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GoodZone 10 Августа 2020 в 17:24:06
В Т18 млрд может обойтись Казахстану покупка вакцин от COVID-19, передает корреспондент агентства.

«Стоимость одной дозы вакцины, по оценкам GAVI (Глобального альянса по вакцинам и иммунизации – КазТАГ), будет варьироваться от $10 до $20 или по действующему на сегодня курсу – от Т4142 до Т8284. По подсчетам министерства здравоохранения, для покупки вакцины, в случае закупа через GAVI, из бюджета потребуется от Т9 037 800 000 до Т18 075 700 000 без учета расходов на транспортировку», - сообщил официальный представитель министерства здравоохранения (МЗ) РК Багдат Кожахметов в пятницу.

При этом, как заверил официальный представитель миздрава, «население Казахстана, находящееся в зоне риска, получит вакцину бесплатно».

«Количество граждан, подлежащих вакцинации в Казахстане, составляет 2 182 000 человек, или 11,5% всего населения страны», - отметил он.

По его словам, Казахстан изучил мировые данные по разработке вакцины против коронавирусной инфекции (КВИ) и вступил в программу COVAX Facility, созданную GAVI совместно с Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также с международными корпорациями и производителями вакцин.

«Страны, принимающие участие в указанной программе, получат заверения в поставке им вакцины против КВИ для иммунизации 20% населения страны», - добавил Кожахметов.

По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 10.08.2020 в 21:14:24   # 760050
Вечер томный какой-то. Вам не кажется?
Где плеяда остроумных комментаторов, денно и нощно стоящих на страже чести великой РФии?
Где местные титусяне, брюзжащие про дерьмовую жизнь в Кизякстане?
Где потомки русских переселенцев, никак не осмелившихся переехать в прекрасную Рассеюшку? Смелости хватает анонимно одобрять действия карательной политики русского царизма и совка? Анонимные супермены))

Ау? Отзовитесь.
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  Ал 10.08.2020 в 21:20:45   # 760053
Зубоскалу делать нечего раз его на однообразные "приключения" потянуло?
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  старик 10.08.2020 в 22:12:23   # 760061
Quote:
В 18 млрд тенге может обойтись Казахстану покупка вакцин от COVID-19
Широкое поле для"деятельности"!
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  Ал 10.08.2020 в 22:15:15   # 760062
Quote:
«Стоимость одной дозы вакцины, по оценкам GAVI (Глобального альянса по вакцинам и иммунизации – КазТАГ), будет варьироваться от $10 до $20

Quote:
06 августа, 15:10 / Бизнес
Moderna назвала стоимость одной дозы вакцины от коронавируса https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/08/06/836098-moderna-nazvala-stoimost-vaktsini
Ведомости
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила стоимость вакцины от COVID-19 для небольших сделок: цена составит $32‒37 за дозу, сообщает агентство Reuters. Курc из двух доз будет стоить $64‒74. Генеральный директор Moderna Стефан Бансель определяет небольшой заказ как «миллионы доз».
Ранее компания объявила, что стоимость вакцины для рынков США и других стран с высоким уровнем жизни будет составлять $25‒30 за одну дозу и $50‒60 за курс. Цены компании сравнительно выше, чем у конкурентов: $19,5 ‒ у компаний Pfizer и BioNTech, $10 ‒ у Johnson & Johnson и $3‒4 – у AstraZeneca и Оксфордского университета.
...

Moderna отпадает...
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  walker 10.08.2020 в 22:17:17   # 760063
Подкину дровишек.
Россияне с регистрацией первыми в мире вакцины облажались.
https://www.znak.com/2020-08-10/farmkompanii_prosyat_minzdrav_otlozhit_registraciyu_vakciny_ot_covid_19
Получается, как бы зря тут попки рвались)

Ну да, если инфа из ватно-кошерного сайта, то это истина в последней инстанции.
А все остальное это очернение России))
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  Ал 10.08.2020 в 22:18:25   # 760064
Что мешает Зубоскалу выкладывая ссылку на недавно обсуждаемую подобную статью заткнуть свой словесный понос? Вопрос риторический...

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  Samborz 10.08.2020 в 22:20:12   # 760065
О чём вообще речь, 10 -20 долларов это не 42500, или наше государство вообще обнищало?
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  troll 10.08.2020 в 22:40:08   # 760076
минус один. для меня не берите, мне не надо.
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  Софруджу 11.08.2020 в 00:35:15   # 760113
Тема - вакцина. Но местные нацисты и тут влезли, чтобы в очередной раз указать, что ни пора ли чемодан-вокзал-Россия. Причём тут это? Уже просто нацизм головного мозга у некоторых.
По теме. А можно озвучить, кому именно предназначается бесплатная вакцина и почему не всем? У нас же вроде страховая медицина. И мы и так уже за всё заплатили
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  Leksus 11.08.2020 в 00:49:47   # 760114
Цитата: Samborz от 10.08.2020 16:20:12
О чём вообще речь, 10 -20 долларов это не 42500, или наше государство вообще обнищало?

Завод продадим, вакцину не купим.
"Кабмин РК вернулся к планам возможного отчуждения доли в ШНПЗ". Алга!
К местным нацпатриотам надо обратиться, они все по полочкам разложат.
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  Leksus 11.08.2020 в 01:01:15   # 760117
"Стоимость проезда в общественном транспорте не изменится, тариф останется прежним — 70 тенге, у кого будет карточка. Однако, с учетом внедрения системы электронного билетирования, придется ввести дифференцированный тариф. У кого не будет карточки для оплаты проезда, будет платить в пределах ста тенге."
И это растолкуют нам по правилам. Не все ж соседей обсуждать, своими достижениями похвалиться надо.
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