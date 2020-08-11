КАПИТАЛИЗАЦИЯ МИРОВЫХ АКЦИЙ ПРЕВЫСИЛА ОБЪЕМ МИРОВОГО ВВП - BBG

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danilov 11 Августа 2020 в 15:41:23
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PS
Рост "ценных бумаг" возможно это и есть инфляция доллара.
Причина - непрекращающаяся эмиссия.
Картина мира диаметрально противоположна той, что мы привыкли видеть.
Это не акции выросли, это всё меньше людей готовы отдавать долю в реальном предприятии за рисованные фантики.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цена российского газа в Европе рухнула до минимума более чем за 20 лет
Поставки российского газа в ЕС продолжают снижаться вместе с ценами, уровень которых уже вынуждает российскую компанию продавать сырье себе в убыток.
По итогам июня средняя экспортная цена газа «Газпрома» опустилась до 82 долларов за тысячу кубометров, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики Федеральной таможенной службы.
Окончание первой волны пандемии в Европе с отменой коронавирусного карантина не принесло облегчения «Газпрому».
Поставки российского газа в ЕС продолжают снижаться вместе с ценами, уровень которых уже вынуждает российскую компанию продавать сырье себе в убыток.
По итогам июня средняя экспортная цена газа «Газпрома» опустилась до 82 долларов за тысячу кубометров, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики Федеральной таможенной службы.
По сравнению с маем российский газ подешевел на 12 долларов (12,7%), по сравнению с апрелем - на 37 долларов (34%), если сравнивать с началом года - в 2 раза, а относительно средней цены-2019 - в 2,6 раза.
Настолько дешево «Газпром» не торговал газом в ЕС ни разу с начала 21-го века, следует из его отчетности: за последние 20 лет доступных данных худшим для компании был 2002 год, когда в среднем поставки в дальнее зарубежье стоили 102 доллара за тысячу кубов.
Компенсировать выпадающую выручку объемом, как это делала Саудовская Аравия в апреле, продавая нефть по бросовым ценам, но в удвоенном количестве, «Газпрому» не удается.
По данным ФТС, в июне из ключевых клиентов нарастили закупки Австрия (+14%) и Италия (+30%). При этом поставки крупнейшему покупателю - Германии - обвалились на 21%.
Турция, некогда второй по объемам клиент «Газпрома», отказалась от российского газа практически полностью: в июле в страну были прокачаны мизерные 2 млн кубометров - в 585 раз меньше, чем в тот же месяц год назад.
Надежды развернуть газовый экспорт на восток также терпят неудачу. Китай отказывается закупать оговоренный контрактом объем, не прокачивая по «Силе Сибири» даже минимально возможное количество газа по принципу «бери или плати»
В мае (последний доступный месяц статистики) в КНР было продано 281 млн кубометров, что на 12% меньше уровней первых двух месяцев работы «Силы Сибири» (0,318 млн кубометров в декабре и январе).
Поставки на 40% отстают от контрактного графика (5 млрд кубометров в год), даже несмотря на то, что цена «Газпрома» - самая низкая среди всех поставщиков. В апреле и мае она составляла 183-184 доллара за тысячу кубометров.
Вместо трубопроводного газа китайские компании наращивают импорт СПГ, следует из таможенной статистики. В мае на сжиженный газ пришлось три четверти всего газового импорта в КНР - 7,577 млрд кубометров из 10,906 млрд.
Тем не менее, китайский рынок, похоже, остается одним из немногих, где «Газпром» торгует с прибылью.
Средняя экспортная цена второй месяц подряд держится ниже точки рентабельности компании, которой, по оценке Fitch, нужно 105 долларов за тысячу кубометров, чтобы покрыть все издержки.
$13 составляет себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспортировка по России, минимум $20 - транспортировка до целевых рынков Европы - итого свыше $70, а кроме того, нужно заплатить таможенную пошлину в 30%.
Проблемой для «Газпрома» становится избыток газа в хранилищах: на 1 августа они были заполнены на 85%, отмечают эксперты Центра энергетики Сколково. Это рекордный уровень за все наблюдений.
До конца года российской газовой монополии придется работать в Европе на грани рентабельности.
Среднегодовые цены в ЕС составят 100-110 долларов за тысячу кубов, а рынок останется разбалансированным и после пандемии, так как рискует получить новую порцию предложения, пишут аналитики Промсвязьбанка.
Так, с начала 2020 года экспортные разрешения получили сразу 4 американских проекта СПГ (Rio Grande LNG, мощность 37 млрд куб. м в год, Corpus Christi Stage III - 16,4 млрд куб. м, Annova LNG - 10 млрд куб., Texas LNG Brownsville - 5,8 млрд куб. м).
Иностранцы на МосБирже сбросили еще 128 миллиардов рублей.Иностранные инвесторы продолжают продавать рубли и скупать валюту на Московской бирже.Таким образом, за пять месяцев иностранные инвесторы конвертировали в валюту более 600 млрд рублей.
Иностранные инвесторы продолжают продавать рубли и скупать валюту на Московской бирже.
За последние две недели июля нерезиденты и «дочки» иностранных банков продали на рынке еще 128 млрд рублей, сообщил в понедельник ЦБ РФ в «Обзоре рисков финансовых рынков».
В мае-июне продажи составили 76,2 млрд рублей, в апреле - 108,9 млрд рублей, а в период с 10 марта по 8 апреля - 354 млрд млрд рублей.
Таким образом, за пять месяцев иностранные инвесторы конвертировали в валюту более 600 млрд рублей.
Продажи рублей в июле были связаны с конвертацией дивидендов, поясняет центробанк: летом крупнейшие компании выплатили держателям акций около 1,7 трлн рублей, из которых примерно четверть было немедленно переведено в валюту (около 5 млрд долларов).
В июле 2020 года впервые с начала коронавирусного кризиса был зафиксирован чистый приток капитала на развивающиеся рынки (6,8 млрд долларов), отмечает ЦБ. Инвесторы вложили 6,1 млрд долларов в облигации EM и 0,8 млрд - в рынок акций.
Но России из этих денег не досталось почти ничего. По итогам июля рубль стал антирекордсменом среди валют EM, потеряв 3,9% к доллару.
Инвесторы-нерезиденты продолжали участвовать в аукционах облигаций федерального займа, хотя и в меньшем объеме, купив в июле 21% от предложенных Минфином бумаг (46,5 млрд рублей). Но их продажи на биржевом рынке оказались выше - 74,6 млрд рублей.
В результате доля иностранцев на рынке российского госдолга продолжила снижаться и на 1 августа составляла 28,9% - минимум с ноября прошлого года.
Из 225,6 млрд рублей, привлеченных Минфином на рынке долга, больше половины обеспечили крупнейшие банки, отнесенные ЦБ к «системно значимым». За месяц они купили ОФЗ на 128,9 млрд рублей. Доля прочих банков на аукционах снизилась с 16% до 11,3%.
На рынке акций тем временем отток иностранного капитала прекратился, отмечает ЦБ: инвесторы-нерезиденты вложили в бумаги российских компаний 1,6 млрд рублей.
При этом западные банки и их российские «дочки» продолжают удерживать ставки на падение рубля на рынке свопов. На пике нефтяной паники - в апреле и мае - их объем приближался 8 млрд долларов, однако летом снизился до уровня меньше 4 млрд.
https://www.cbr.ru/collection/collection/file/29135/orfr_2020-6_july.pdf
Россию ждет «чёрный август». Будет ли девальвация и деноминация рубля?
Что стоит за распродажей золота, которую сейчас проводит Россия?
Хайп или новая реальность. Что стоит за слухами о деноминации рубля -2020 в России
Россию ждет «чёрный август». Будет ли девальвация и деноминация рубля?
Что стоит за распродажей золота, которую сейчас проводит Россия?
Слухи о деноминации, периодически разгорающиеся в России, вспыхнули в июле с новой силой на фоне высказанной экспертами идеи о том, что пора зачеркнуть лишние нули на купюрах из-за избытка наличных денег в обращении. Тема вызвала настолько живой интерес и привлекла внимание общественности, что главе ЦБ Эльвире Набиуллиной пришлось выступить с опровержением. Никакой деноминации в России не рассматривается, с номиналами денежных купюр в стране всё в порядке, заверила она. "Гознак" не печатает никакие другие банкноты, кроме тех, которые сейчас находятся в обращении, подтвердил и замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Такой ажиотаж неудивителен: всякий раз, когда российские власти проводили деноминацию, это сопровождалось потерей сбережений и фактическим ростом цен. Наиболее свежий пример – деноминация 1997 года, которая была проведена с коэффициентом 1000:1, то есть одному новому рублю соответствовали 1000 старых. Целью было справиться с "зашкаливающей" инфляцией, но по факту процесс совпал с девальвацией рубля по отношению к доллару в четыре раза, что привело к дефолту и тяжелому экономическому кризису.
Вброс о якобы готовящейся деноминации рубля совпал на этой неделе с реально плохими новостями о состоянии российской экономики. Главная из них - рекордный убыток «Газпрома» по итогам первого квартала 2020 года - минус 116 миллиардов рублей. «Национальное достояние» сдулось. Отчетность за второй квартал еще не обнародована, но уже известно, что доходы России от экспорта газа за апрель, май и июнь оказались меньше, чем доходы от экспорта золота всего за два месяца - апрель и май. Газа продали на 3,5 миллиарда долларов, а золота - на 3,58 миллиарда. Фактически речь идет о распродаже главного для любой страны стратегического актива - только за два месяца за рубеж из России ушло 65,4 тонны золота. Это - в 14 раз больше, чем год назад! Многие восприняли все перечисленные события как предвестие самого негативного сценария для российской экономики и неизбежного обвала в августе, который, как известно из истории, в России - месяц особенный. Так ждет ли нас новый «черный август» - как в 1998-м году?
Распродавая золото
Уход из страны золота - крайне тревожный звонок. В начале эпидемии поступали сообщения о физическом перемещении золотых слитков из Москвы в Лондон - предполагалось, что их вывозят на бизнес-джетах олигархи. Всем памятна полуанекдотическая история о двух слитках стоимостью 60 миллионов рублей, выпавших с погрузочной тележки в «Шереметьево» и случайно найденных сотрудниками аэропорта. Но это было только начало золотого исхода. Теперь же речь идет о продаже золота уже по официальным каналам - то есть обмене его на валюту.
Эту тенденцию можно было бы объяснить изменением законодательного регулирования - как раз с апреля компании-золотодобытчики были уравнены в правах с банками и получили возможность напрямую заниматься экспортом драгметаллов. Однако ни одна из них до настоящего момента не получила генеральных лицензий на поставки золота за границу.
Значит, остаются только банки. Наибольший объем драгметаллов на балансе держат Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Газпромбанк и Промсвязьбанк. Все они аффилированы с государством.
При этом ЦБ с 1 апреля объявил о приостановке закупок золота на внутреннем рынке. Однако осуществлено ли это решение на самом деле, или же оно является только декларацией - неизвестно.
Таким образом, банковская система в настоящее время - формально как бы без участия ЦБ - распродает золото и покупает валюту.
А не пуст ли ФНБ?
С одной стороны, это, может, не так и плохо - золото на пике, за него можно выручить максимальные деньги. С другой, Россия - чуть ли не единственная страна в мире, которая сейчас, в период кризиса, продает, а не покупает золото. В январе - мае 2020 года центральные банки ведущих стран мира ежемесячно покупали в общей сложности 35 - 36 тонн золота. И практически никто не продавал (в мае вместе с Россией это делала Монголия). К тому же, согласно прогнозам, к 2021 году золото может вырасти в цене еще в полтора раза, до 3000 долларов за тройскую унцию.
Вся экономическая история человечества показала, что золото - самый надежный актив, главный инструмент хеджирования рисков. Избавляться от него - странно и недальновидно.
Целенаправленная продажа золота с прицелом на получение валюты может означать, что все мы, в отличие от Набиуллиной «энд компани» чего-то не знаем о масштабе нынешнего кризиса, либо, что цифры ФНБ и ЗВР ЦБ - дутые. Последнее предположение не лишено логики: если вспомнить, как в нашей стране считают итоги выборов и «общенародных голосований», как жонглируют статистикой по тому же коронавирусу, то вполне можно допустить, что финансовая кубышка страны, о которой так любят говорить власти, на самом деле - полупуста. Как говорится, «всё уже украдено до нас».
«Люди - новая нефть»
Пытаясь объяснить необъяснимые с любой точки зрения продажи золота, аналитики один за другим повторяют мысль, что государство пытается восполнить недополученные доходы бюджета, а именно - снижение поступлений от экспорта газа и нефти.
Но в этих комментариях отсутствует поправка на менталитет нынешней власти. Выпадающие доходы бюджета у нас, как прежде, так и, тем более, теперь, возмещаются за счет населения.
Тот же Алексей Миллер - глава сугубо убыточного «Газпрома» - разве сократит премии себе и своим партнерам по госкомпании? Разве откажется от покупки новых иностранных футболистов? Или от переименования станции петербургского метро «Новокрестовская» в станцию «Зенит» и связанных с этим бессмысленных расходов? Нет, нет, и еще раз нет!
Зато уже принято решение о повышении с 1 августа оптовых цен на газ - для бытовых потребителей на 3 процента, для бизнеса - на 2,99 процента. Народ заплатит за Миллера.
Повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, введение налога на банковские вклады, рост ставки НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов - тенденция понятна. Рассказывают, что любимая поговорка в Кремле - «Люди - новая нефть». В том смысле, что выкачивать деньги теперь надо не из нефтяных скважин, а из кошельков граждан страны.
Итак, бюджетный дефицит будет восполняться за счет дополнительных налогов, штрафов и прочих поборов. Но тогда зададимся снова тем же самым вопросом: зачем государство меняет золото на валюту?
Кто кого переиграет?
Поскольку все другие варианты мы исключили или признали маловероятными, остается только один: элита переходит в долларовый кэш. Поэтому и нужно так много валюты?
Вряд ли богатые люди располагают четкими сведениями, что произойдет в стране в ближайшее время, но общий информационный фон их однозначно напрягает.
Ясно, что девальвация рубля, скорее всего, неизбежна. Экономисты спорят только о ее глубине: кто-то считает, что нацвалюта опустится всего до 80 рублей за доллар, а кто-то - что она рухнет до 100 и больше.
«Я в последнее время слышал много обещаний о стабильности рубля, начиная с фантазий Германа Грефа про курс по 63, - логично рассуждает известный предприниматель Дмитрий Потапенко. - Я готов послушать и мужика у пивной, если хоть он внятно объяснит, а с чего это вдруг рубль у нас укрепится?».
Вброс о грядущей деноминации только подлил масла в огонь. Обмен денег проходил в современной России дважды - в 1991 и 1998 годах. И в обоих случаях это сопровождалось катаклизмами - в 1991-м были установлены ограничения на обмен наличных и банковских вкладов с изъятием «излишков», в 1998-м деноминация произошла накануне дефолта. И в том, и в другом случае рубль был в итоге не только деноминирован, но и девальвирован. А население было дважды ограблено.
Изначальную информацию о возможности деноминации-2020 озвучил малоизвестный аналитик по фамилии Разуваев. Он и раньше ляпал что ни попадя: про то, что Трамп отменит доллар, и про то, что в ЕврАзЭС будет введен алтын. Но тему, которая могла просто заглохнуть - и всё, подхватили официальные лица. На этой неделе вброс прокомментировали Набиуллина и Матвиенко. Они опровергли планы деноминации рубля. А сегодня в поддержку деноминации выступил многоопытный тролль Жириновский. «После деноминации доллар будет стоить 65 копеек. Такие деньги люди поймут», - заявил он.
Все эти слова наверняка спровоцируют еще больший выход богатых людей в валютный кэш. По данным ЦБ, у россиян сейчас на руках - максимальное количество наличных денег за всю историю. Теперь вопрос только в том, кто кого переиграет: люди - государство или государство - людей.
Николай ПЕЧЕРНИКОВ,
интернет-журнал «Интересант»