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Гость 18 Августа 2020 в 11:38:36
Маленький гвоздик в гроб мифа о выдающихся успехах экономики Беларуси при ЛУКАШЕНКО. На графике МВФ отображены компоненты функции ВВП Беларуси с 2009 года.
Видно, какие проблемы с производительностью наблюдались в стране все последние 10 лет. Посткризисный (с 2009) рост обеспечивался тем, что батька по-советски грузил в экономику основные средства.
Разросшийся госсектор (около 70% ВВП; 1К2020), который обеспечивал занятость (43% занятых в экономике) требовал все больших расходов и показывал более низкую рентабельность, чем белорусский же частный корпоративный сектор.
Из топ-10 контролируемых государством предприятий стабильно в прибыли были 3 предприятия, связанные с сырьевым циклом (Нафтан, Мозырский НПЗ, Беларуськалий). Здесь следует сказать, что большая часть госпредприятий предоставляет неаудированную отчетность по национальным стандартам, а не по МСФО, поэтому их рентабельность тоже может оказаться нарисованной.
Большую часть наблюдаемого периода (последних 10 лет) рентабельность сохраняют 3 машиностроительные компании (МТЗ, БелАЗ, МЗКТ). МАЗ и Белорусский металлургический завод в основном сидят в убытках.
Единственное наукоемкое предприятие с хорошими финансами – “Пеленг”: рентабельность выше, чем у Беларуськалия (ROS 25 против 20%; 2020).
Без сырьевого проклятия экономика долларизирована. Доля депозитов физлиц в инвалюте >60% (3К2019). Для сравнения: в Казахстане – 42% (июнь 2020). Корпоративный сектор закредитован в инвалюте почти на 30%.
Так что не стоит преувеличивать экономические достижения Лукашенко: батька точно такой же распределитель ренты, как и большинство других постсоветских лидеров.
Страшная история о том, что экономика Беларуси из процветающей превратится в пепел, и без Лукашенко там все разворуют, ориентирована на тех, кто верит престарелым диктаторам на слово. В последнее время они совсем не напрягаются.
https://ratel.kz/outlook/ne_stoit_preuvelichivat_ekonomicheskie_dostizhenija_lukashenko
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