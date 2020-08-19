Крупнейший в мире норвежский инвестфонд потерял $21 млрд за 6 месяцев

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danilov 19 Августа 2020 в 11:37:02
По данным Bloomberg, фонд потерял 7% на акциях, которые составляют около 70% портфеля. Ценные бумаги нефтедобывающих компаний обвалились ровно на треть, финансовых компаний — на 20,8%. Принадлежащая фонду недвижимость (3% активов) также упала в цене.
Bloomberg отметил, что убытки не перекроют удачный 2019 год, когда фонд заработал больше $180 млрд. По подсчетам агентства, на каждого норвежца приходится порядка $190 тысяч из средств фонда.
Не все активы фонда падали в первом полугодии. Прибыльными оказались акции IT-сектора и облигации . Во втором квартале акции выросли на 18%, что похоже на ситуацию во время финансового кризиса 2008-2009 годов, когда во время его острой фазы рост составил 13,5%.
Norges Bank Investment Management — один из крупнейших миноритариев в мире, он владеет долями более чем в 9 тыс. компаниях по всему миру, что составляет около 1,5% всех котируемых на бирже акций. В его портфеле бумаги Microsoft, Apple, Amazon и Alphabet. В ближайших планах фонда — реализация активов на $19 млрд, для финансирования плана правительства Норвегии по выходу из «коронавирусного» кризиса.
https://quote.rbc.ru/news/article/5f3bf1d89a7947ed1afd90cc
Комментарии, по рейтингу, по дате
Норвежский пенсионный фонд каждый год, начиная с 1996 года, пополняется за счёт сверхдоходов от продажи норвежской нефти.
Через 7 лет после его создания он был на уровне нашего сегодняшнего ФНБ - около 120 млрд долл. А сейчас, в 2020 году, даже несмотря на страшнейший кризис, стоимость активов фонда колеблется на уровне 1 трлн долларов, упав к концу марта до 998 млрд долларов (самое худшее время, т.н. "дно" для фондового рынка), и уже вернувшись обратно за отметку 1 трлн долларов США.
Тем не менее, 5% российского госдолга (ОФЗ) принадлежит норвежским пенсионерам.
Они любят наши ОФЗ! Ну а как их не любить? Моя "корзинка" из разных ОФЗ, которую я себе добавил в свой "пенсионный фонд" в конце 2018 - начале 2019 года, помимо того что даёт 8% годовых, так ещё и из-за постепенного снижения ставки ЦБ и ставок по депозитам в банках, сами ОФЗ ВНЕЗАПНО оказались всем нужны, и они неплохо подорожали. Если прямо сейчас эту "дойную корову" продать, то она даст дополнительные +16,5%.
Итак, во что же инвестируют норвежские пенсионеры в России?
расскажите где держут свои сбережения пенсионеры России ( хотя я о чём ? какие сбережения как бы на хлеб насобирать и по коммунальным денежку отдать ))))))
так что дальше на помойке сайте говно разносите новостное - как бедные норвежцы теряют миллиарды долларов)))) переживаем активнее вата ))))
Цитата: Zoggyla от 19.08.2020 05:58:06
Хто угомонит этога одержимага?
Хто угомонит этога одержимага?
Почему тебя от него в дрожь бросает? Он тебя в детстве много бил?