В Германии начали эксперимент с безусловным базовым доходом

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danilov 21 Августа 2020 в 11:41:34
18 августа начался прием заявок на участие в эксперименте. Исследование посвящено влиянию безусловного базового дохода на людей, отметили исследователи. «Мы хотим выяснить, как безусловный базовый доход меняет людей и общество. Мы хотим знать, что это делает с поведением и отношениями и может ли основной доход помочь справиться с текущими вызовами, с которыми сталкивается наше общество», ‒ пояснил создатель ассоциации Mein Grundeinkommen Майкл Бом-Мейер.
На сайте говорится, что размер выплаты ‒ 1200 евро в месяц ‒ определялся, исходя из порога бедности, при котором финансовые возможности человека для существования и участия в жизни общества ограничены. Бом-Мейер добавил, что для большинства людей безусловный базовый доход означает не увеличение количества денег, а повышение безопасности. «Мы хотим выяснить, делает ли базовый доход людей и общество более устойчивыми к кризисам», ‒ отметил создатель ассоциации.
Ранее подобный эксперимент провел Университет Хельсинки в Финляндии в 2017‒2018 гг. Пособие в размере 560 евро в месяц получали 2000 безработных добровольцев в возрасте от 25 до 58 лет.
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/08/19/837150-v-germanii-nachali-eksperiment
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 21.08.2020 в 15:28:42 # 761349
Ога, мечтай. Тут даже несчастные 102$ не дали, когда они нашим гражданам реально нужны были...
Цитата: Sr. Leonsio от 21.08.2020 09:28:42Я мечтательный.
Ога, мечтай. Тут даже несчастные 102$ не дали, когда они нашим гражданам реально нужны были...
Ога, мечтай. Тут даже несчастные 102$ не дали, когда они нашим гражданам реально нужны были...
хрен с ним, братка, я и на 300 готов
Цитата: lado от 21.08.2020 12:15:52Не хрен баловать буржуев!
хрен с ним, братка, я и на 300 готов
хрен с ним, братка, я и на 300 готов
Тут и триста не светит.
Чтобы на такое надеяться, надо жить среди геев, лесбиянок и педофилов да дышать каждый день смрадом загнивающего капитализма. Оно Вам надо?
В госсекторе, где преимущественно работают граждане страны, выше зарплаты и лучше условия труда. Кроме того, гражданам положено бесплатное образование (в стране или за рубежом), здравоохранение, беспроцентный кредит на жилье и другие льготы. При этом налоги для граждан страны практически отсутствуют.Quote:
Саудовская Аравия: десять вещей, которые вы не знали об одном из самых могущественных королевств мира https://www.currenttime.tv/a/saudi-arabia-top-10-things/28571217.html
В какой стране рождение детей приносит прибыль?
20 марта 2018
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Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/other/39408780/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
20 марта 2018
...
Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/other/39408780/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink