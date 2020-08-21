В Германии начали эксперимент с безусловным базовым доходом

Раскрыть Саудовская Аравия: десять вещей, которые вы не знали об одном из самых могущественных королевств мира https://www.currenttime.tv/a/saudi-arabia-top-10-things/28571217.html

В госсекторе, где преимущественно работают граждане страны, выше зарплаты и лучше условия труда. Кроме того, гражданам положено бесплатное образование (в стране или за рубежом), здравоохранение, беспроцентный кредит на жилье и другие льготы. При этом налоги для граждан страны практически отсутствуют.