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Экономика
В Германии начали эксперимент с безусловным базовым доходом
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danilov 21 Августа 2020 в 11:41:34
Немецкий Институт экономических исследований и ассоциация Mein Grundeinkommen запустили исследование, в ходе которого 120 участников будут получать по 1200 евро в месяц в течение трех лет. При этом добровольцы могут зарабатывать деньги дополнительно, если захотят, говорится на сайте, посвященном исследованию.

18 августа начался прием заявок на участие в эксперименте. Исследование посвящено влиянию безусловного базового дохода на людей, отметили исследователи. «Мы хотим выяснить, как безусловный базовый доход меняет людей и общество. Мы хотим знать, что это делает с поведением и отношениями и может ли основной доход помочь справиться с текущими вызовами, с которыми сталкивается наше общество», ‒ пояснил создатель ассоциации Mein Grundeinkommen Майкл Бом-Мейер.

На сайте говорится, что размер выплаты ‒ 1200 евро в месяц ‒ определялся, исходя из порога бедности, при котором финансовые возможности человека для существования и участия в жизни общества ограничены. Бом-Мейер добавил, что для большинства людей безусловный базовый доход означает не увеличение количества денег, а повышение безопасности. «Мы хотим выяснить, делает ли базовый доход людей и общество более устойчивыми к кризисам», ‒ отметил создатель ассоциации.

Ранее подобный эксперимент провел Университет Хельсинки в Финляндии в 2017‒2018 гг. Пособие в размере 560 евро в месяц получали 2000 безработных добровольцев в возрасте от 25 до 58 лет.

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/08/19/837150-v-germanii-nachali-eksperiment
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 21.08.2020 в 13:58:06   # 761332
Я согласный на 600 евро. Но здесь.
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  Sr. Leonsio 21.08.2020 в 15:28:42   # 761349
Цитата: Zoggyla от 21.08.2020 07:58:06
Я согласный на 600 евро. Но здесь.


Ога, мечтай. Тут даже несчастные 102$ не дали, когда они нашим гражданам реально нужны были...
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  Zoggyla 21.08.2020 в 15:30:43   # 761350
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  Konstant 21.08.2020 в 16:36:32   # 761353
Интересно а в конце концов эффективные менеджеры станут на ковеййер или как?
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  lado 21.08.2020 в 18:15:52   # 761358
Цитата: Zoggyla от 21.08.2020 07:58:06
Я согласный на 600 евро. Но здесь.

хрен с ним, братка, я и на 300 готов
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  Zoggyla 21.08.2020 в 18:18:49   # 761359
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  walker 21.08.2020 в 19:33:22   # 761374
Цитата: Zoggyla от 21.08.2020 07:58:06
Я согласный на 600 евро. Но здесь.


Тут и триста не светит.

Чтобы на такое надеяться, надо жить среди геев, лесбиянок и педофилов да дышать каждый день смрадом загнивающего капитализма. Оно Вам надо?
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  Ал 21.08.2020 в 21:54:59   # 761390
До июня этого года пособия на дороговизну и другие социальные пособия еще в некоторых странах выплачивали. И это не считая применения других "совковых" методов Quote:
В госсекторе, где преимущественно работают граждане страны, выше зарплаты и лучше условия труда. Кроме того, гражданам положено бесплатное образование (в стране или за рубежом), здравоохранение, беспроцентный кредит на жилье и другие льготы. При этом налоги для граждан страны практически отсутствуют.
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Quote:
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...
Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/other/39408780/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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