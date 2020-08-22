Нефтяники Казахстана заплатили в бюджет налогов и различных выплат на сумму 4.5 трлн. тг по итогам 2019 года.

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danilov 22 Августа 2020 в 11:22:28
Лидером остается Тенгизшевройл, который перечислил в бюджет 1.9 трлн. тг. (43% всех поступлений).
В Казахстане добывают нефть более 80 компаний. Средневзвешанные налоговые выплаты составили 48 628 тг за одну тонну нефти.
KazService решили выявить лидеров по налоговым выплатам за каждую тонну нефти. За основу анализа данные взяты по компаниям, добывающим свыше 1 млн. т нефти.
По итогам анализа лидером по налоговым выплатам стал Эмбамунайгаз, заплативший в бюджет 67 203 тг за 1 добытую тонну нефти. Вторым следует Тенгизшевройл с 65 110 тг.
Примечательно, что 3 компании из таблицы (ТШО, КПО, НКОК) не поставляют нефть на внутренний рынок, когда другие производители имеют обязательства (не менее 30%) по поставке нефти на нужды страны практически по себестоимости (в 2-3 раза ниже от мировых цен).
Следовательно, налоговая нагрузка у казахстанских компаний гораздо выше чем у ТШО, КПО и НКОК.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 22.08.2020 в 13:52:50 # 761421
Цитата: shlenchak от 22.08.2020 07:20:53
А почему у каждого разная цена????
А почему у каждого разная цена????
Кто сколько захотел прибыли, столько и положил в карман.