Самого дорогого барана в мире продали с молотка в Шотландии за $500 тыс

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Гость 30 Августа 2020 в 12:06:55
Отмечается, что баран породы тексель по кличке Double Diamond («Двойной бриллиант») изначально стоил £10,5 тыс.(около $14 тыс.).
Предыдущий рекорд при продаже барана был установлен на аукционе в шотландском Ланарке в 2009 году. Тогда стоимость животного составила за £231 тыс. ($306,7 тыс.).
Баранов породы тексель в Великобритании выращивают для размножения, в первую очередь из-за отличного качества их мяса.
https://www.gazeta.ru/business/news/2020/08/29/n_14863633.shtml[/quote]
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вошинг тонк 31.08.2020 в 18:25:28 # 762364
Цитата: Рамзес от 31.08.2020 12:19:46Но ведь его как производителя покупают! Что не так?)
Так 3 года и каюк - старый...
Так 3 года и каюк - старый...
Вошинг тонк 31.08.2020 в 18:31:27 # 762366
Цитата: Рамзес от 31.08.2020 12:26:42Например? Особые корма, спецсодержание, климатические особенности?
Да там с этой породой вообще куча заморочек.
Да там с этой породой вообще куча заморочек.
Ара горный 31.08.2020 в 20:28:09 # 762389