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Экономика
Самого дорогого барана в мире продали с молотка в Шотландии за $500 тыс
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Гость 30 Августа 2020 в 12:06:55
Самый дорогой баран в мире был продан на аукционе Scottish National Texel Sale в Шотландии за рекордные £367,5 тыс. (около $490,6 тыс.). Об этом информирует издание Independent.
Отмечается, что баран породы тексель по кличке Double Diamond («Двойной бриллиант») изначально стоил £10,5 тыс.(около $14 тыс.).

Предыдущий рекорд при продаже барана был установлен на аукционе в шотландском Ланарке в 2009 году. Тогда стоимость животного составила за £231 тыс. ($306,7 тыс.).
Баранов породы тексель в Великобритании выращивают для размножения, в первую очередь из-за отличного качества их мяса.

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/08/29/n_14863633.shtml[/quote]
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 31.08.2020 в 18:19:46   # 762361
Так 3 года и каюк - старый...
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  Вошинг тонк 31.08.2020 в 18:25:28   # 762364
Цитата: Рамзес от 31.08.2020 12:19:46
Так 3 года и каюк - старый...
Но ведь его как производителя покупают! Что не так?)
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  Рамзес 31.08.2020 в 18:26:42   # 762365
Да там с этой породой вообще куча заморочек.
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  Вошинг тонк 31.08.2020 в 18:31:27   # 762366
Цитата: Рамзес от 31.08.2020 12:26:42
Да там с этой породой вообще куча заморочек.
Например? Особые корма, спецсодержание, климатические особенности?
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  Ара горный 31.08.2020 в 20:28:09   # 762389
О, Ал на свою тему новость занес. Не дают ему покоя бараны. Видать бодали больно!
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