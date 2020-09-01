Счёт за организацию митинга

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danilov 01 Сентября 2020 в 12:09:29
В ходе протеста не было отмечено никаких инцидентов, однако уже через несколько дней организатору, 18-летней Эмили Джил, пришел счет на $2,5 тыс. на оплату «сверхурочных» за работу полиции в ходе мероприятия.
«Я была крайне удивлена, когда поняла, что должна заплатить за реализацию своего права согласно Первой поправке к Конституции США», – заявила Джил.
По слова мэра города, счет на оплату работы полиции на массовых мероприятиях всегда высылается организаторам. При этом глава города все-таки принял решение снять с подростка это бремя.
https://www.fox13memphis.com/news/trending/nj-teen-who-organized-black-lives-matter-protest-hit-with-2500-bill-police-ot/PHQH5NH6DJEJ7OCRWMWJHREQKE/
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