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Экономика
Счёт за организацию митинга
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danilov 01 Сентября 2020 в 12:09:29
Согласованная с мэрией и правоохранительными органами акция в поддержку движения BLM и за доступное жилье состоялась в городе Инглвуд-Клиффс 25 июля. Она продлилась полтора часа.

В ходе протеста не было отмечено никаких инцидентов, однако уже через несколько дней организатору, 18-летней Эмили Джил, пришел счет на $2,5 тыс. на оплату «сверхурочных» за работу полиции в ходе мероприятия.

«Я была крайне удивлена, когда поняла, что должна заплатить за реализацию своего права согласно Первой поправке к Конституции США», – заявила Джил.

По слова мэра города, счет на оплату работы полиции на массовых мероприятиях всегда высылается организаторам. При этом глава города все-таки принял решение снять с подростка это бремя.

https://www.fox13memphis.com/news/trending/nj-teen-who-organized-black-lives-matter-protest-hit-with-2500-bill-police-ot/PHQH5NH6DJEJ7OCRWMWJHREQKE/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 01.09.2020 в 13:19:38   # 762427
Пусть Батька счет тихановской выставит. Это же ее страна тоже
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