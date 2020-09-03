Кто сможет снять свои пенсионные
danilov 03 Сентября 2020 в 15:02:50
Категории граждан могут воспользоваться частью пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий или для оплаты лечения для себя, супругов или близких родственников.
Для использования части пенсионных накоплений у граждан должны быть пенсионные накопления, превышающую так называемый "порог достаточности", объяснил на брифинге в правительстве министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.
Возможностью целевого использования части пенсионных накоплений смогут воспользоваться более 721 тыс. казахстанцев. Под "порогом достаточности" рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии до 82 лет, — сказал Нурымбетов.
Он напомнил, что граждане трудоспособного возраста, имеющие пенсионные накопления – часть суммы, превышающую так называемый "порог достаточности". Основной принцип – пенсионные накопления необходимы для будущего пенсионного обеспечения граждан, соответственно определенная сумма должна оставаться на пенсионном счете.
По его словам, определенные параметры "порога достаточности" одинаковы для женщин и мужчин, и будут пересчитываться для новых получателей, исходя из складывающихся параметров.
Как объяснили на брифинге, по предварительным расчетам, например, для граждан в возрасте 30 лет "порог достаточности" составит 2 млн 518 тыс. тенге, 35 лет - 2 млн 961 тыс. тенге, 40 лет - 3 млн 437 тыс. тенге, 45 лет - 3 млн 947 тыс., 50 лет - 4 млн 495 тыс., 55 лет — 5 млн тенге. Для граждан старше 59 лет для своих нужд могут снять те, у кого на счету имеется 5 млн 586 тыс. тенге. Сумму, которую граждане имеют выше этого порога, они могут использовать.
Гражданин может получить деньги на свое лечение,супруги и близких родственников. К близким родственникам относятся родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, дети, внуки. Мы планируем рассмотреть возможность объединения средств людей из одной семьи. Какое жилье можно приобрести? Ограничений для приобретения жилья не будет много. Средства можно направить на приобретение жилья или земельного участка. Жилье можно приобрести не только новое, но и на вторичном рынке, рефинансировать или погасить ипотечные займы, — объяснил Нурымбетов.
Жилье, приобретенное с использованием пенсионных накоплений, может быть реализовано только по истечении 5 лет.
При соответствии установленным требованиям ограничений по количеству изъятий не предусмотрено, т.е. допускается, что граждане могут повторно использовать часть пенсионных накоплений на одну и ту же либо на другую цель, – подчеркнул Нурымбетов.
Уполномоченным оператором по целевому использованию выплаченных пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, по принципу "одного окна", предлагается определить вновь создаваемый "Отбасы Банк" (АО "Жилстройсбербанк").
Предполагается, что для использования части пенсионных накоплений на оплату лечения вкладчик будет обращаться в специально созданные комиссии при управлениях здравоохранения (областей, городов республиканского значения). Получив заключение комиссии о необходимости оказания медпомощи, после выбора клиники для прохождения лечения, вкладчик обращается с заявкой к Уполномоченному оператору по целевому использованию выплаченных пенсионных накоплений на оплату лечения (будет определен Правительством РК).
Правила направления граждан на получение медпомощи за счет выплат пенсионных накоплений будут определяться Министерством здравоохранения РК.
Выбор частной финансовой компании для передачи ей в управление пенсионных накоплений вкладчик будет осуществлять посредством подачи заявления в ЕНПФ.
Правила передачи пенсионных активов в доверительное управление будут определены Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Данные подходы поддержаны Главой государства. Для их реализации до конца текущего года будут приняты все необходимые нормативные правовые акты и проведена подготовительная работа. Воспользоваться правом на изъятие части накоплений из ЕНПФ для целевого использования граждане вышеуказанных категорий смогут уже в 2021 году.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
https://www.zakon.kz/5038364-nurymbetov-ozvuchil-pravila.html