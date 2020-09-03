Кто сможет снять свои пенсионные

Как объяснили на брифинге, по предварительным расчетам, например, для граждан в возрасте 30 лет "порог достаточности" составит 2 млн 518 тыс. тенге, 35 лет - 2 млн 961 тыс. тенге, 40 лет - 3 млн 437 тыс. тенге, 45 лет - 3 млн 947 тыс., 50 лет - 4 млн 495 тыс., 55 лет — 5 млн тенге. Для граждан старше 59 лет для своих нужд могут снять те, у кого на счету имеется 5 млн 586 тыс. тенге.