Обзор цен на бензин по всему миру по состоянию на 31-авг-2020

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Vrangel 07 Сентября 2020 в 10:23:42
Страна, цена/доллар, цена/Тенге (421)
1 Венесуэлла 0,02 8,42
2 Иран 0,06 25,26
3 Судан 0,14 58,94
4 Ангола 0,27 113,67
5 Катар* 0,34 143,14
6 Кувейт* 0,34 143,14
7 Алжир* 0,36 151,56
8 Нигерия 0,37 155,77
9 Казахстан 0,41 172,61
10 Малайзия* 0,41 172,61
11 Саудовская Аравия* 0,43 181,03
12 Туркменистан 0,43 181,03
13 Афганистан* 0,46 193,66
14 Эквадор* 0,46 193,66
15 Азербайджан 0,47 197,87
16 Киргизстан* 0,48 202,08
17 ОАЭ* 0,49 206,29
18 Оман* 0,5 210,5
19 Гаити 0,53 223,13
20 Бахрейн 0,53 223,13
21 Боливия* 0,54 227,34
22 Мьянма [Бирма]* 0,54 227,34
23 Египет* 0,54 227,34
24 Колумбия* 0,57 239,97
25 Эфиопия 0,6 252,6
26 Ирак 0,63 265,23
27 Индонезия* 0,63 265,23
28 Пакистан* 0,63 265,23
29 Россия* 0,63 265,23
30 Либерия 0,66 277,86
31 Панама* 0,66 277,86
32 Вьетнам* 0,66 277,86
33 Пуэрто-Рико* 0,67 282,07
34 Беларусь* 0,67 282,07
35 Бутан 0,68 286,28
36 США* 0,68 286,28
37 Лесото* 0,68 286,28
38 Ботсвана 0,68 286,28
39 Грузия* 0,69 290,49
40 Сальвадор* 0,69 290,49
41 Тунис* 0,7 294,7
42 Сьерра-Леоне* 0,72 303,12
43 Свазиленд 0,72 303,12
44 Гайана* 0,75 315,75
45 Узбекистан 0,77 324,17
46 Того* 0,77 324,17
47 Гватемала* 0,77 324,17
48 Бразилия* 0,78 328,38
49 Намибия* 0,78 328,38
50 Ливан* 0,79 332,59
51 Танзания* 0,79 332,59
52 Аргентина* 0,81 341,01
53 Тайвань* 0,82 345,22
54 Камбоджа* 0,84 353,64
55 Украина* 0,84 353,64
56 Гана* 0,85 357,85
57 Тринидад и Тобаго 0,85 357,85
58 Никарагуа* 0,86 362,06
59 Шри-Ланка* 0,87 366,27
60 Гондурас* 0,87 366,27
61 Парагвай 0,87 366,27
62 Доминикана 0,87 366,27
63 ЮАР* 0,88 370,48
64 Мексика* 0,88 370,48
65 Мозамбик* 0,9 378,9
66 Турция* 0,91 383,11
67 Перу* 0,91 383,11
68 Непал* 0,91 383,11
69 Китай* 0,91 383,11
70 Австралия* 0,91 383,11
71 Бенин* 0,92 387,32
72 Малави* 0,92 387,32
73 Молдова* 0,93 391,53
74 Фиджи* 0,93 391,53
75 Гвинея 0,93 391,53
76 Руанда* 0,94 395,74
77 Лаос* 0,94 395,74
78 Чад 0,94 395,74
79 Домин. Республика*0,95 399,95
80 Таиланд* 0,95 399,95
81 Коста Рика* 0,96 404,16
82 Канада* 0,96 404,16
83 Замбия* 0,97 408,37
84 Ямайка* 0,98 412,58
85 Кения* 0,98 412,58
86 Санта Лючия* 0,99 416,79
87 Аруба* 0,99 416,79
88 Чили* 1 421
89 Суринам* 1 421
90 Филиппины* 1,01 425,21
91 Д. Р. Конго 1,02 429,42
92 Марокко 1,03 433,63
93 Багамские острова* 1,04 437,84
94 Бангладеш 1,05 442,05
95 Мадагаскар* 1,07 450,47
96 Болгария* 1,07 450,47
97 Уганда 1,08 454,68
98 Гренада* 1,08 454,68
99 Кот-д'Ивуар* 1,09 458,89
100 Румыния* 1,09 458,89
101 Габон 1,1 463,1
102 Кабо-Верде* 1,1 463,1
103 Буркина-Фасо* 1,11 467,31
104 Маврикий* 1,11 467,31
105 Босния и Герц.* 1,12 471,52
106 Зимбабве* 1,12 471,52
107 Каймановы о-ва* 1,13 475,73
108 Южная Корея* 1,15 484,15
109 Камерун* 1,15 484,15
110 Сев. Македония* 1,16 488,36
111 Индия* 1,16 488,36
112 Йемен 1,18 496,78
113 Словения* 1,2 505,2
114 Куба 1,2 505,2
115 Польша* 1,21 509,41
116 Мали 1,22 513,62
117 Белиз* 1,23 517,83
118 Япония* 1,23 517,83
119 Андорра* 1,24 522,04
120 Литва* 1,24 522,04
121 Бурундия 1,25 526,25
122 Иордания* 1,26 530,46
123 Австрия* 1,27 534,67
124 Венгрия* 1,27 534,67
125 Чехия* 1,28 538,88
126 Уругвай* 1,29 543,09
127 Кипр* 1,29 543,09
128 Люксембург* 1,33 559,93
129 Латвия* 1,36 572,56
130 Черногория* 1,37 576,77
131 Словакия* 1,38 580,98
132 Сербия* 1,39 585,19
133 Испания* 1,4 589,4
134 Сенегал 1,41 593,61
135 Хорватия* 1,42 597,82
136 Уоллис и Футуна о-ва*1,42 597,82
137 Сингапур* 1,43 602,03
138 Швейцария* 1,45 610,45
139 Новая Зеландия* 1,48 623,08
140 Германия* 1,49 627,29
141 Лихтенштейн 1,5 631,5
142 Эстония* 1,51 635,71
143 Ирландия* 1,51 635,71
144 Сан Марино 1,54 648,34
145 Великобритания* 1,54 648,34
146 Барбадос* 1,57 660,97
147 Бельгия* 1,58 665,18
148 Исландия* 1,59 669,39
149 Франция* 1,6 673,6
150 Мальта* 1,61 677,81
151 Албания 1,63 686,23
152 Швеция* 1,65 694,65
153 Майотта о.* 1,67 703,07
154 Португалия* 1,68 707,28
155 Италия* 1,68 707,28
156 Израиль* 1,7 715,7
157 Финляндия* 1,72 724,12
158 Монако 1,73 728,33
159 Греция* 1,73 728,33
160 Дания* 1,75 736,75
161 Норвегия* 1,83 770,43
162 Нидерланды* 1,88 791,48
163 ЦA Республика 2 842
164 Гонконг* 2,24 943,04
* Страны с официальными данными. Для остальных стран, мы используем исторические данные в качестве ориентира и мы обновляем по текущему курсу и информацию об изменении мировых цены на бензин.
Обзор цен на бензин по всему миру по состоянию на 10 июня 2019 года
Комментарии, по рейтингу, по дате
138 Швейцария* 1,45 610,45
Все мы гости 07.09.2020 в 11:40:25 # 762904
Цитата: Все мы гости от 07.09.2020 05:40:25Ну если Vrangel близок к правительственным кругам или является членом этих кру
Зачем нам эта инфа? Типа готовьтесь к повышению цен.
Зачем нам эта инфа? Типа готовьтесь к повышению цен.
alpha_portal 07.09.2020 в 12:14:49 # 762906
Цитата: Все мы гости от 07.09.2020 05:40:25
Зачем нам эта инфа? Типа готовьтесь к повышению цен.
Зачем нам эта инфа? Типа готовьтесь к повышению цен.
Как раз наоборот. Если вывести эту сумму будет ясно где бенза дорогая а гле нормально. Еще бы от болды не писали бы эти суммы. А еще надо чтобы написали сколько от средней зап в процентах уходит на жратву денег. Тогда вобще картина будет маслом. Тогда не то что подорожание - подешвление должно быть!
столько нефти в стране а цены на бензин-ужас...
Путлер и К
Цитата: ka3ax001 от 07.09.2020 06:37:58
29 Россия* 0,63 265,23
столько нефти в стране а цены на бензин-ужас...
Путлер и К
29 Россия* 0,63 265,23
столько нефти в стране а цены на бензин-ужас...
Путлер и К
Капитализм, сэр!
И Путин здесь ни при чем. При любом другом будет то же самое.
К тому же значительная часть российской нефти добывается в таких местах, куда волки ср...ть не ходят. А это, как ни крути, на цене сказывается не лучшим образом.
Цитата: ka3ax001 от 07.09.2020 06:37:58
29 Россия* 0,63 265,23
столько нефти в стране а цены на бензин-ужас...
Путлер и К
29 Россия* 0,63 265,23
столько нефти в стране а цены на бензин-ужас...
Путлер и К
КАК БУДТО У НАС СИЛЬНО ПО ДРУГОМУ
Цитата: ka3ax001 от 07.09.2020 06:37:58ну если учесть что в РФ зп выше чем у нас то это надо еще разобраться у кого дороже?
29 Россия* 0,63 265,23
столько нефти в стране а цены на бензин-ужас...
Путлер и К
29 Россия* 0,63 265,23
столько нефти в стране а цены на бензин-ужас...
Путлер и К
К примеру в США средняя зарплата выше в 10 раз чем у нас, получаеться что у них бензин 28.6 тенге стоит за литр
KapitanNemo 07.09.2020 в 13:24:34 # 762912
92й стоит 143 тг
Ниже - что зашито внутри цены за 1 литр АИ-95:
То есть более 71% в цене каждого литра - это налоги, которые поступают в бюджет.
По Казахстану такую инфу в сжатом виде не нашел, но возможно - плохо искал...
Цитата: Zoggyla от 07.09.2020 08:30:53В общем, невыгодное это дело для ип, а выгодным оно становится при громадных объемах и сети АЗС.
Так сколько же прибыль АЗС?
Так сколько же прибыль АЗС?
https://hobiz.ru/ideas/auto/vygoden-li-segodnya-sobstvennyj-biznes-na-azs/
alpha_portal 07.09.2020 в 15:37:49 # 762917
Цитата: GoodZone от 07.09.2020 08:24:56
Из чего складывается цена на бензин в России
Ниже - что зашито внутри цены за 1 литр АИ-95:
То есть более 71% в цене каждого литра - это налоги, которые поступают в бюджет.
По Казахстану такую инфу в сжатом виде не нашел, но возможно - плохо искал...
Из чего складывается цена на бензин в России
Ниже - что зашито внутри цены за 1 литр АИ-95:
То есть более 71% в цене каждого литра - это налоги, которые поступают в бюджет.
По Казахстану такую инфу в сжатом виде не нашел, но возможно - плохо искал...
А причем тут налоги на добычу? Завод не добывает же.
У нас тут 50% в цене будут надбавки перекупов.
Я вам просто пытаюсь объяснить, откуда такая цена берется и почему она именно такая, а не другая. Через налоги происходит перераспределение доходов в государстве, с этих денег получают пенсии и ЗП госслужащие, медики, учителя, оборонка, строится и развивается страна...
У нас в Казахстане тема формирования цен, и не только на топливо, вообще очень не прозрачная и закрытая. Думаю, это происходит от того, что появление этой информации спровоцирует массу вопросов общества к отдельным гражданам Казахстана. Такое чувство, что делается это намеренно.
если в РК проведут налоговый маневр и цена будет 200 тенге включая НДПИ 36,5% , акциз 24 000 за тонну, ндс 12% это будет лучше для потребителей?
Я вам просто пытаюсь объяснить, откуда такая цена берется и почему она именно такая, а не другая. Через налоги происходит перераспределение доходов в государстве, с этих денег получают пенсии и ЗП госслужащие, медики, учителя, оборонка, строится и развивается страна...
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А остальные налоги тогда куда идут???? И кстати, пенсии с налогов не платятся, они платятся с тех денег, которые платят работающие в пенсионный фонд, так что хватит везде несчастных, нищих до крайностей стариков пихать в оправдание. Так же как и медики, получают зарплату с фонда медстрахования, на который дерут опять же с работающих, налоги тут совершенно ни причем!а страна развивается далеко не только на налоги, а на дикие цены, например ржд, аэрофлот, общественный транспорт, надо быть крайне тупым, чтобы не мочь закупать новые автобусы или поезда, или самолеты, с такими ценами. Ума то нет нормально страной управлять, только налоги повышать и могут...граждане платят налог на добычу нефти, которую добывает сечин, пиздес гениально, сама роснефть или кто еще из олигархов то по факту ни копейки не платят налогов, все из кармана граждан берется, так еще этим пидарам и доплачивают, опять из кармана граждан,якобы чтобы цену не повышали, с..ка "компенсация недополученной прибыли" называется, по миллиарду-два ежедневно... П..дарасы одним словом
Практичный 07.09.2020 в 21:24:04 # 762925
Цитата: Денис222 от 07.09.2020 09:43:46
Ещё надо понять где реал бенз, а где "ослиная моча", у нас дешевле, да...но сук качество я его маму ипал
Ещё надо понять где реал бенз, а где "ослиная моча", у нас дешевле, да...но сук качество я его маму ипал
Где умудряетесь заправляться дерьмовым бензином?