В Казахстане растет количество бедных людей

Влияние пандемии коронавируса на рост бедности в мире только набирает обороты, худшее пока впереди, пишет The Guardian со ссылкой на доклад ООН.



По словам специального докладчика ООН по проблемам бедности и правам человека Оливье де Схуттера, 176 миллионов человек в мире грозит пополнить ряды бедняков, если принимать за прожиточный минимум в день $3,2.



Он отметил, что экономические последствия пандемии являются беспрецедентными для мирного времени, и сравнил ситуацию с Великой депрессией 1930-х годов.

«Покупки в Китае приводят к росту всего сельскохозяйственного комплекса», - сказал один из сингапурских трейдеров. «Китай наращивает запасы продовольствия, и в целом наблюдается восстановление спроса»