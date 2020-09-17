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Экономика
В Казахстане растет количество бедных людей
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danilov 17 Сентября 2020 в 08:51:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 17.09.2020 в 10:15:17   # 763287
Quote:
Влияние пандемии коронавируса на рост бедности в мире только набирает обороты, худшее пока впереди, пишет The Guardian со ссылкой на доклад ООН.

По словам специального докладчика ООН по проблемам бедности и правам человека Оливье де Схуттера, 176 миллионов человек в мире грозит пополнить ряды бедняков, если принимать за прожиточный минимум в день $3,2.

Он отметил, что экономические последствия пандемии являются беспрецедентными для мирного времени, и сравнил ситуацию с Великой депрессией 1930-х годов.


Quote:
«Покупки в Китае приводят к росту всего сельскохозяйственного комплекса», - сказал один из сингапурских трейдеров. «Китай наращивает запасы продовольствия, и в целом наблюдается восстановление спроса»


обеднение в процессе, продукты питания растут без остановки, китай скупает продовольствие, прогнозы производства многих культур снижен - засуха делает свое дело
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  lado 17.09.2020 в 12:46:31   # 763298
Да что вы говорите! Не может быть! У нас зарплаты по 500000 в месяц!
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  Zoggyla 17.09.2020 в 13:30:31   # 763299
Итак, для начала... 32000- доход, это те деньги, которые вы можете потратить не оглядываясь на свой пищевой рацион, гардеробный и пр. по своему усмотрению на благотворительность или проституток... Утрирую, но это примерно - так! Сколько вас здесь? Любителей чужих проблем и клубнички?
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  Zoggyla 17.09.2020 в 13:44:26   # 763300
Продолжим, столкнувшись с эпохой пандемий, человек начинает готовить пояс безопасности, не все , я, на пример, на него срал, но люди малого бизнеса и из других соображений - это делают... Какой на хрен доход? Выжить не совсем голодным и раздетым - вот смысл ближайших экспериментов властьимущих. Кончится все это плохо.
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  alpha_portal 17.09.2020 в 14:24:47   # 763303
Цитата: Zoggyla от 17.09.2020 07:44:26
Продолжим, столкнувшись с эпохой пандемий, человек начинает готовить пояс безопасности, не все , я, на пример, на него срал, но люди малого бизнеса и из других соображений - это делают... Какой на хрен доход? Выжить не совсем голодным и раздетым - вот смысл ближайших экспериментов властьимущих. Кончится все это плохо.

Мир в целом как бы ждет не утешительное будущее, что тут говорит про нас. Мурашиков. Одим меньше одним больше.
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  KapitanNemo 17.09.2020 в 16:34:02   # 763309
Шымкент - 260 000 бедных
Алматы - 120 000 бедных
Астана - 16 000 бедных

Что подсказывает логика? Срочно переезжать в Астану?
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  строитель 17.09.2020 в 16:46:39   # 763312
Цитата: KapitanNemo от 17.09.2020 10:34:02
Шымкент - 260 000 бедных
Алматы - 120 000 бедных
Астана - 16 000 бедных

Что подсказывает логика? Срочно переезжать в Астану?


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  старик 17.09.2020 в 21:18:13   # 763316
Quote:
Что подсказывает логика? Срочно переезжать в Астану?
Чтобы ухудшить статистику столицы?
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  Софруджу 17.09.2020 в 22:21:27   # 763319
Да, ладно? Неужели? Кто бы мог подумать?!
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